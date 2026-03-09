fegyverOroszországUkrajnaEurópaexportimport

Európa rekordösszegeket költ fegyverekre, Ukrajna lett a világ legnagyobb fegyverimportőre

Jelentősen megugrott az európai fegyverkezés az elmúlt években: a kontinens országai minden korábbinál több fegyvert vásárolnak, elsősorban az Egyesült Államoktól – derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss jelentéséből.

Szabó István
Forrás: SIPRI2026. 03. 09. 14:43
Az amerikai hadsereg M1A1 Abrams tankja Fotó: Matthias Merz Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Az európai államok fegyverimportja 2016–2020 és 2021–2025 között több mint háromszorosára nőtt, összesen 210 százalékkal emelkedett. A növekedést elsősorban az Oroszországtól való fenyegetettség érzésének erősödése magyarázza, írja az intézet.

fegyver
Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

A kontinens a globális fegyverimportból 33 százalékkal részesedik, és az európai államokba szállított fegyverek közel fele az Egyesült Államokból érkezik. Az amerikai fegyvereladások Európa felé 217 százalékkal növekedtek az elmúlt időszakban.

A jelentés szerint Ukrajna után Lengyelország és az Egyesült Királyság voltak Európa legnagyobb fegyverimportőrei az elmúlt öt évben. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az Ukrajnába érkező fegyverszállítmányok mennyisége az utóbbi években akár százszorosára nőtt a korábbi időszakhoz képest.

2021 és 2025 között a teljes globális fegyverimport 9,7 százalékát fogadta Kijev, szemben a 2016 és 2020 közötti 0,1 százalékkal. Ez közel százszoros növekedést jelent a korábbiakhoz képest.

NOWA DEBA, POLAND - APRIL 12, 2023: View of the remote weapons station of an M1A2 Abram tank as US soldiers from 2nd Battalion, 70th Armor Regiment, 1st Infantry Division train at Nowa Deba, in Nowa Deba, Poland, on April 12 2023. US and Polish soldiers team up at Nowa Deba to bolster NATO's eastern flank, backed by Poland's acquisition of 250 M1A2 Abrams tanks from the US Army. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
Egy M1A2 Abrams tank fegyverállomásának képe (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)

Globális szinten az Egyesült Államok továbbra is meghatározó szereplő: 2021–2025 között a nemzetközi fegyverkereskedelem 42 százaléka amerikai exportból származott. Két évtized után először azonban az amerikai fegyverek legnagyobb része már Európába került (38 százalék), megelőzve a Közel-Kelet térségét, amely 33 százalékos arányt képvisel.

Az amerikai fegyverexport legnagyobb egyedi vásárlója továbbra is Szaúd-Arábia, amely az amerikai kivitel 12 százalékát adta.

A világ második legnagyobb fegyverszállítója Franciaország lett, amely a globális export 9,8 százalékát adja. A francia fegyvereladások 21 százalékkal növekedtek, miközben az európai export több mint ötszörösére emelkedett. A legnagyobb francia vásárlók között India, Egyiptom és Görögország szerepel.

Az orosz fegyverexport visszaesett

Ezzel szemben az orosz fegyverkivitel jelentősen visszaesett: 2016–2020 és 2021–2025 között 64 százalékkal csökkent, így részesedése a globális fegyverexportból 6,8 százalékra esett vissza. Az orosz fegyverek legnagyobb vásárlói India, Kína és Belarusz voltak.

A jelentés szerint Németország megelőzte Kínát, és a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőrévé vált. A német kivitel jelentős része – mintegy 24 százaléka – Ukrajnába került katonai segélyként.

A fegyverpiacon látványos növekedést produkált Olaszország is, amely 157 százalékkal növelte exportját, míg Izrael a hetedik legnagyobb fegyverszállító maradt annak ellenére, hogy a közelmúltban fegyveres konfliktusokban vett részt a Gázai övezetben, valamint támadásokat hajtott végre Irán ellen.

A SIPRI adatai alapján a globális fegyverkereskedelem súlypontja egyre inkább Európa felé tolódik, miközben a kontinens biztonsági helyzete és az ukrajnai háború továbbra is meghatározza a fegyverkezési trendeket.

Borítókép: Az amerikai hadsereg M1A1 Abrams tankja (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Matthias Merz) 

