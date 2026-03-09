Az európai államok fegyverimportja 2016–2020 és 2021–2025 között több mint háromszorosára nőtt, összesen 210 százalékkal emelkedett. A növekedést elsősorban az Oroszországtól való fenyegetettség érzésének erősödése magyarázza, írja az intézet.
Európa rekordösszegeket költ fegyverekre, Ukrajna lett a világ legnagyobb fegyverimportőre
Jelentősen megugrott az európai fegyverkezés az elmúlt években: a kontinens országai minden korábbinál több fegyvert vásárolnak, elsősorban az Egyesült Államoktól – derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss jelentéséből.
A kontinens a globális fegyverimportból 33 százalékkal részesedik, és az európai államokba szállított fegyverek közel fele az Egyesült Államokból érkezik. Az amerikai fegyvereladások Európa felé 217 százalékkal növekedtek az elmúlt időszakban.
A jelentés szerint Ukrajna után Lengyelország és az Egyesült Királyság voltak Európa legnagyobb fegyverimportőrei az elmúlt öt évben. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az Ukrajnába érkező fegyverszállítmányok mennyisége az utóbbi években akár százszorosára nőtt a korábbi időszakhoz képest.
2021 és 2025 között a teljes globális fegyverimport 9,7 százalékát fogadta Kijev, szemben a 2016 és 2020 közötti 0,1 százalékkal. Ez közel százszoros növekedést jelent a korábbiakhoz képest.
További Külföld híreink
Globális szinten az Egyesült Államok továbbra is meghatározó szereplő: 2021–2025 között a nemzetközi fegyverkereskedelem 42 százaléka amerikai exportból származott. Két évtized után először azonban az amerikai fegyverek legnagyobb része már Európába került (38 százalék), megelőzve a Közel-Kelet térségét, amely 33 százalékos arányt képvisel.
Az amerikai fegyverexport legnagyobb egyedi vásárlója továbbra is Szaúd-Arábia, amely az amerikai kivitel 12 százalékát adta.
A világ második legnagyobb fegyverszállítója Franciaország lett, amely a globális export 9,8 százalékát adja. A francia fegyvereladások 21 százalékkal növekedtek, miközben az európai export több mint ötszörösére emelkedett. A legnagyobb francia vásárlók között India, Egyiptom és Görögország szerepel.
Az orosz fegyverexport visszaesett
Ezzel szemben az orosz fegyverkivitel jelentősen visszaesett: 2016–2020 és 2021–2025 között 64 százalékkal csökkent, így részesedése a globális fegyverexportból 6,8 százalékra esett vissza. Az orosz fegyverek legnagyobb vásárlói India, Kína és Belarusz voltak.
A jelentés szerint Németország megelőzte Kínát, és a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőrévé vált. A német kivitel jelentős része – mintegy 24 százaléka – Ukrajnába került katonai segélyként.
A fegyverpiacon látványos növekedést produkált Olaszország is, amely 157 százalékkal növelte exportját, míg Izrael a hetedik legnagyobb fegyverszállító maradt annak ellenére, hogy a közelmúltban fegyveres konfliktusokban vett részt a Gázai övezetben, valamint támadásokat hajtott végre Irán ellen.
A SIPRI adatai alapján a globális fegyverkereskedelem súlypontja egyre inkább Európa felé tolódik, miközben a kontinens biztonsági helyzete és az ukrajnai háború továbbra is meghatározza a fegyverkezési trendeket.
További Külföld híreink
Borítókép: Az amerikai hadsereg M1A1 Abrams tankja (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Matthias Merz)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Zelenszkij
Ezzel a magyar választásokba akarnak beavatkozni, hogy Magyar Pétert segítsék.
Von der Leyen szavai sokkolták az uniós nagyköveteket
Az EU alapértékeit kérdőjelezte meg a bizottsági elnök.
Itt az orosz nagykövet válasza Magyar Péternek: Moszkva nem avatkozik be a magyar választási kampányba
A nagykövetség szerint ez már „lejárt lemez”.
Zelenszkij emberrablói ismét lecsaptak: egy férfit kirángattak a lakásból és egy furgonba tuszkolták + videó
Az ukrajnai kényszersorozás egyre nagyobb indulatot vált ki.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Zelenszkij
Ezzel a magyar választásokba akarnak beavatkozni, hogy Magyar Pétert segítsék.
Von der Leyen szavai sokkolták az uniós nagyköveteket
Az EU alapértékeit kérdőjelezte meg a bizottsági elnök.
Itt az orosz nagykövet válasza Magyar Péternek: Moszkva nem avatkozik be a magyar választási kampányba
A nagykövetség szerint ez már „lejárt lemez”.
Zelenszkij emberrablói ismét lecsaptak: egy férfit kirángattak a lakásból és egy furgonba tuszkolták + videó
Az ukrajnai kényszersorozás egyre nagyobb indulatot vált ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!