Európa rekordösszegeket költ fegyverekre, Ukrajna lett a világ legnagyobb fegyverimportőre

Globális szinten az Egyesült Államok továbbra is meghatározó szereplő: 2021–2025 között a nemzetközi fegyverkereskedelem 42 százaléka amerikai exportból származott. Két évtized után először azonban az amerikai fegyverek legnagyobb része már Európába került (38 százalék), megelőzve a Közel-Kelet térségét, amely 33 százalékos arányt képvisel.

Az amerikai fegyverexport legnagyobb egyedi vásárlója továbbra is Szaúd-Arábia, amely az amerikai kivitel 12 százalékát adta.

A világ második legnagyobb fegyverszállítója Franciaország lett, amely a globális export 9,8 százalékát adja. A francia fegyvereladások 21 százalékkal növekedtek, miközben az európai export több mint ötszörösére emelkedett. A legnagyobb francia vásárlók között India, Egyiptom és Görögország szerepel.

Az orosz fegyverexport visszaesett

Ezzel szemben az orosz fegyverkivitel jelentősen visszaesett: 2016–2020 és 2021–2025 között 64 százalékkal csökkent, így részesedése a globális fegyverexportból 6,8 százalékra esett vissza. Az orosz fegyverek legnagyobb vásárlói India, Kína és Belarusz voltak.

A jelentés szerint Németország megelőzte Kínát, és a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőrévé vált. A német kivitel jelentős része – mintegy 24 százaléka – Ukrajnába került katonai segélyként.

A fegyverpiacon látványos növekedést produkált Olaszország is, amely 157 százalékkal növelte exportját, míg Izrael a hetedik legnagyobb fegyverszállító maradt annak ellenére, hogy a közelmúltban fegyveres konfliktusokban vett részt a Gázai övezetben, valamint támadásokat hajtott végre Irán ellen.