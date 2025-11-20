Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

fegyverkereskedelembéketeremtésUkrajnaEurópafegyverexportőrfegyveripar

Ezért nem érdekelt Nyugat-Európa a békében: óriási hasznot hoz a háború

Az Euractiv cikke szerint Nyugat-Európa mára a fegyvergyártásból él, ezért valójában nem érdeke a béke helyreállítása. A friss adatok pedig ezt igazolják: a kontinens fegyveripara soha nem látott lendületben termeli a hasznot, miközben a politikusok továbbra is békéről beszélnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 18:26
Nyugat-Európa fegyverekből gazdagodik, ezért nem érdekelt a békében Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Euractiv összeállítását szemlézve az Origo rámutat: Nyugat-Európa gazdasági motorjává vált a fegyvergyártás, ami alapjaiban kérdőjelezi meg a békéről szóló hivatalos nyilatkozatokat. A SIPRI adatai szerint drámai mértékben bővült az európai fegyverimport és -export, és a nagyhatalmak – Franciaország, Németország, Olaszország – hatalmas bevételeket könyvelnek el. A fegyverek nagy része Európában marad, Ukrajna a világ legnagyobb importőrévé vált, és vitatott térségekbe is rendszeresen kerülnek európai szállítmányok. A kontinens így kettős játékot folytat: erkölcsi fölényt hirdet, miközben profitot termel a háborús helyzetből.

A fegyverek nagy része Európában marad, Ukrajna a világ legnagyobb importőrévé vált
A fegyverek nagy része Európában marad, Ukrajna a világ legnagyobb importőrévé vált Fotó: AFP

Az európai hadiüzemek ma már szinte éjjel-nappal termelnek: a gyártósorok nem állnak le, a megrendelések pedig sorra döntik meg a korábbi rekordokat. Az exportengedélyek száma ugyancsak az egekben, mintha a kontinens gazdasági jövője a fegyvereladásokra épülne. A folyamat nagyságrendjét jól érzékelteti a SIPRI friss elemzése is, amely kimutatta, hogy

az európai országok fegyverbehozatala az elmúlt két időszak között 155 százalékkal nőtt, vagyis több mint megduplázódott.

Miközben az egész világ fegyverkereskedelme lényegében stagnált – mindössze néhány tizedszázalékos visszaesést mutatva –, Európa és az Egyesült Államok növekvő étvágya teljesen felülírta a globális tendenciát. Más régiók visszaeső vásárlásai csupán elfedték azt a tényt, hogy a nyugati blokk valójában soha nem látott mértékben mozdult el a fegyverkezés irányába.

 A kontinens ezzel olyan ugrást hajtott végre, amelyre korábban nem volt példa – és amely sokat elárul Európa jelenlegi biztonsági és politikai önképéről is.

A folyamat ma már vitathatatlan: Európa nem csupán mohó felvásárlója a fegyvereknek, hanem egyre agresszívebben terjeszkedő exportőre is. A nyugati nagyhatalmak – mindenekelőtt Franciaország, Németország és Olaszország – nem engednek vezető pozíciójukból, sőt évről évre tovább növelik befolyásukat a fegyveriparban. Mögöttük pedig ott húzódik az a geopolitikai háttér, amelyet sokszor csak ürügyként emlegetnek: az orosz–ukrán háború, a brüsszeli „stratégiai autonómiáról” szóló végtelen viták és a NATO-ban egyre hangosabban hangoztatott fenyegetéskép. 

Ezek együtt olyan mentsvárat kínálnak, amely mögött Európa gond nélkül hajtja feljebb a hadiipari teljesítményt.

A nyilvánosság előtt minden politikus a békéről és a feszültség csökkentéséről beszél, ám a valóság egészen más: a csukott ajtók mögött óriási összegekről döntő üzletemberek és állami delegációk ülnek tárgyalóasztalhoz. Ezeken a megbeszéléseken nem a béke építése a téma, hanem újabb és újabb milliárdos fegyverüzletek aláírása – olyan megállapodásoké, amelyek hosszú évekre meghatározzák Európa valódi érdekeit.

A fegyveripar mára Európa egyik legjövedelmezőbb üzletévé vált

A számok önmagukért beszélnek: az Egyesült Államok toronymagasan vezeti a világ fegyverexportőreinek rangsorát, a teljes globális átadás 43 százalékát uralva. Közvetlenül mögötte ott sorakozik Franciaország majdnem tíz százalékkal, Németország pedig további több mint öt százalékkal. 

Ha ezeket az adatokat összeadjuk, jól látszik, hogy a nyugati országok együtt gyakorlatilag letarolják a világ piacát – a teljes export közel háromnegyede hozzájuk kötődik.

Az európai hadiüzemek ma már szinte éjjel-nappal termelnek: a gyártósorok nem állnak le
Az európai hadiüzemek ma már szinte éjjel-nappal termelnek: a gyártósorok nem állnak le Fotó: AFP

Az európai hadiipari óriások – az olasz Leonardo, a francia Thales, a német Rheinmetall és az Airbus Defence & Space – mind a SIPRI élmezőnyében szerepelnek. Ezek a cégek mára nem egyszerű vállalatok, hanem meghatározó geopolitikai szereplők, amelyek évről évre hatalmasabb szeletet hasítanak ki a globális tortából. 

Elég csak egyetlen adatot kiemelni: 2023-ban a világ fegyveripara több mint 632 milliárd dolláros bevételt termelt, amelyből a nagy nyugati vállalatok óriási részesedést zsebeltek be.

És hová kerül ez a hihetetlen mennyiségű fegyver? A célállomások jól körülhatárolhatók. 

Az első és legnagyobb felvevőpiac maga Európa

Ukrajna, amely immár közel négy éve vívja elhúzódó háborúját Oroszországgal, az elmúlt időszakban a világ legnagyobb fegyverimportőrévé lépett elő: a globális import közel kilenc százalékát egyedül ez az ország adja. De nemcsak Kijev vásárol rekordmennyiségben: az európai NATO-tagállamok is soha nem látott fegyverkezési versenybe kezdtek. Az amerikai szállítmányok aránya ennek megfelelően meredeken nő – míg korábban az import 52 százaléka érkezett az Egyesült Államokból, ma már 64 százalék.

A második nagy felvevőpiac Ázsia és a Közel-Kelet

India, Katar és több öböl-menti monarchia továbbra is kulcsszereplő a vásárlók között, még akkor is, ha a régió teljes importja papíron csökkenést mutat. A visszaesés ellenére ezek az államok továbbra is komoly megrendelésekkel tartják életben a nyugati hadiipar növekedését – repülőgépektől kezdve hadihajókon át rakétarendszerekig mindenből bőven jut a térségbe.

A kép tehát világos: Európa és szövetségesei egyszerre hirdetik a béke fontosságát és szolgálják ki a világ fegyveréhségét, miközben a legnagyobb üzlet épp a saját kontinensükön zajlik.

A harmadik kategória azonban világosan megmutatja Európa kettős mércéjét, erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat bővebben.

A kritikusok szerint mindez súlyos és egyre mélyülő ellentmondást hoz felszínre: míg a nyugati védelmi óriáscégek és az állami költségvetések hatalmasat nyernek ezen a rendszeren, a vesztes oldalon a hitelesség, az átláthatóság és mindenekelőtt azok a civilek állnak, akik a világ legkegyetlenebb konfliktuszónáiban fizetik meg a fegyverüzlet árát.

Borítókép: Töltények a gyártósorról (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ezt hozza Trump béketerve, pontokban a lényeg

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu