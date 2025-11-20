Ezért nem érdekelt Nyugat-Európa a békében: óriási hasznot hoz a háború

Az Euractiv összeállítását szemlézve az Origo rámutat: Nyugat-Európa gazdasági motorjává vált a fegyvergyártás, ami alapjaiban kérdőjelezi meg a békéről szóló hivatalos nyilatkozatokat. A SIPRI adatai szerint drámai mértékben bővült az európai fegyverimport és -export, és a nagyhatalmak – Franciaország, Németország, Olaszország – hatalmas bevételeket könyvelnek el. A fegyverek nagy része Európában marad, Ukrajna a világ legnagyobb importőrévé vált, és vitatott térségekbe is rendszeresen kerülnek európai szállítmányok. A kontinens így kettős játékot folytat: erkölcsi fölényt hirdet, miközben profitot termel a háborús helyzetből.
Az európai hadiüzemek ma már szinte éjjel-nappal termelnek: a gyártósorok nem állnak le, a megrendelések pedig sorra döntik meg a korábbi rekordokat. Az exportengedélyek száma ugyancsak az egekben, mintha a kontinens gazdasági jövője a fegyvereladásokra épülne. A folyamat nagyságrendjét jól érzékelteti a SIPRI friss elemzése is, amely kimutatta, hogy
az európai országok fegyverbehozatala az elmúlt két időszak között 155 százalékkal nőtt, vagyis több mint megduplázódott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!