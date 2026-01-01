Az AfD újra meghívót kapott – viták a müncheni biztonsági konferencia körül

A dpa német hírügynökség értesülései szerint a müncheni biztonsági konferencia szervezői az elmúlt napokban valamennyi, a jelenlegi Bundestagban képviselettel rendelkező pártnak megküldték a meghívókat. A konferencia szóvivőjének tájékoztatása alapján ez azt is jelenti, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) képviselői is jelen lehetnek a globális biztonságpolitika egyik legmeghatározóbb fórumán – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Az AfD két év kihagyás után meghívást kapott a 2026-os müncheni biztonsági konferenciára Fotó: AFP

A meghívásról szóló döntést Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia alapítványának elnöke hozta meg a kuratóriummal egyeztetve. Ischinger jelenleg átmenetileg irányítja a szervezetet, amíg 2026-ban Jens Stoltenberg volt NATO-főtitkár át nem veszi az elnöki tisztséget.

Az AfD-t a korábbi években tudatosan távol tartották a fórumtól: a párt nem kapott meghívást sem a 2024-es, sem a 2025-ös konferenciára.

A kizárás Christoph Heusgen nevéhez fűződik, aki 2022 februárjától 2025 februárjáig vezette az alapítványt. Heusgen akkor azzal indokolta a döntést, hogy az AfD – megítélése szerint – nem illeszkedik a konferencia „béke a párbeszéd által” elvét hirdető irányvonalába. Ugyanebben az időszakban a szélsőbaloldali Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) is a kizártak listájára került.