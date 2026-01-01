afdNémetországMüncheni Biztonsági Konferenciabiztonsági konferenciaalternatíva németországért

Az AfD újra meghívót kapott – viták a müncheni biztonsági konferencia körül

Két évnyi kizárás után megtört a korábbi gyakorlat a müncheni biztonsági konferencia körül: a szervezők meghívták Németország legnagyobb ellenzéki pártját, az Alternatíva Németországért (AfD) a 2026 februárjában megrendezendő tanácskozásra. A lépés újra felszínre hozta a német politikai elit mély megosztottságát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 23:36
Rekordmagasságban az AfD népszerűsége Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A dpa német hírügynökség értesülései szerint a müncheni biztonsági konferencia szervezői az elmúlt napokban valamennyi, a jelenlegi Bundestagban képviselettel rendelkező pártnak megküldték a meghívókat. A konferencia szóvivőjének tájékoztatása alapján ez azt is jelenti, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) képviselői is jelen lehetnek a globális biztonságpolitika egyik legmeghatározóbb fórumán – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Az AfD két év kihagyás után meghívást kapott a 2026-os müncheni biztonsági konferenciára
Az AfD két év kihagyás után meghívást kapott a 2026-os müncheni biztonsági konferenciára Fotó: AFP

A meghívásról szóló döntést Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia alapítványának elnöke hozta meg a kuratóriummal egyeztetve. Ischinger jelenleg átmenetileg irányítja a szervezetet, amíg 2026-ban Jens Stoltenberg volt NATO-főtitkár át nem veszi az elnöki tisztséget.

Az AfD-t a korábbi években tudatosan távol tartották a fórumtól: a párt nem kapott meghívást sem a 2024-es, sem a 2025-ös konferenciára. 

A kizárás Christoph Heusgen nevéhez fűződik, aki 2022 februárjától 2025 februárjáig vezette az alapítványt. Heusgen akkor azzal indokolta a döntést, hogy az AfD – megítélése szerint – nem illeszkedik a konferencia „béke a párbeszéd által” elvét hirdető irányvonalába. Ugyanebben az időszakban a szélsőbaloldali Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) is a kizártak listájára került.

Heusgen 2025 februárjában a Tagesspiegelnek adott interjújában arra is emlékeztetett: az AfD és a BSW képviselői kivonultak a Bundestag ülésterméből, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólalt. Értelmezése szerint ez nem vita vagy kritika volt, hanem a párbeszéd nyílt elutasítása – olyasmi, amit szerinte nem lett volna szabad beengedni a konferencia falai közé. Az AfD újbóli meghívása azonnal heves reakciókat váltott ki. 

A döntés különösen a kormányzó elit körei­ben ütközött ellenállásba, ahol továbbra is sokan azt szorgalmazzák, hogy a pártot tartsák távol a stratégiai jelentőségű fórumtól.

Alexander Hoffmann, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) Bundestag-képviselője a Weltnek adott nyilatkozatában nyíltan amellett érvelt, hogy az AfD kizárása indokolt lenne. Szerinte a müncheni konferencia Németország alapvető biztonságpolitikai érdekeit érinti, és úgy vélte: a párt Kínához, illetve különösen Oroszországhoz fűződő kapcsolatai kockázatot hordozhatnak. Hoffmann álláspontja szerint az ilyen jellegű összefonódások miatt az AfD jelenléte a tanácskozáson nemzetbiztonsági aggályokat vet fel.

A müncheni biztonsági konferencia a globális biztonságpolitika egyik meghatározó fóruma, ahol évről évre a világ politikai és katonai elitje gyűlik össze. A tanácskozáson rendszeresen részt vesznek állam- és kormányfők, védelmi miniszterek, hírszerző szolgálatok vezetői, valamint a hadiipar és a stratégiai ágazatok meghatározó szereplői is.

Rekordmagasságban az AfD népszerűsége

December elején lapunk arról is beszámolt, hogy növelni tudta előnyét a német pártversenyben az AfD, amelynek támogatottsága elérte a 27 százalékos szintet, miközben a kormánykoalíció vezető erejének, a CDU–CSU-nak csökkent a népszerűsége. Ekkora előnye a patrióta jobboldali pártnak még soha nem volt az uniópártokkal szemben. Az INSA kutatóintézet felméréséből az is kiderül, hogy Friedrich Merz kancellár a politikusok rangsorában a 18. helyen áll, míg Alice Weidel, az AfD vezetője a kilencedik helyre jött fel.

Borítókép: AfD-zászló egy düsseldorfi kampányrendezvényen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekválasztás

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Borbély Zsolt Attila avatarja

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu