Az AfD egyre szorosabb kapcsolatot épít ki Trump republikánusaival

A delegációban több szász–anhalt tartományi AfD-s képviselő is részt vesz. Ők az utazást azzal indokolták, hogy a tapasztalatok hasznosak lehetnek egy esetleges tartományi kormányzati szerepvállalás előkészítésében.

Külön érdeklődnek a bürokrácia csökkentésének amerikai gyakorlatáról, valamint arról, miként kezelik a civil szervezetek állami finanszírozását.

Belpolitikai kritikák

A látogatás ugyanakkor Németországban politikai vitát váltott ki: a CSU részéről többen kifogásolták, hogy parlamenti politikusok közpénzből finanszírozott hivatalos úton folytatnak pártközi egyeztetéseket külföldön, amit Münchenben „aggályosnak” neveztek.

A találkozók fő célja az AfD vezetői szerint, hogy a jövőben a republikánusokkal „partnerségi szinten” működjenek együtt. A felek több témát is megvitathatnak, így a német alkotmányvédelmi hivatal AfD-re vonatkozó megfigyelését is.

Az AfD együttműködne az amerikai republikánusokkal

Beatrix von Storch, az AfD egyik frakcióvezető-helyettese arról beszélt: az Egyesült Államokkal két kérdésben látnak együttműködési lehetőséget – a szólásszabadság európai helyzetének javítása és a migrációs fordulat terén.

Beatrix von Storch (AfD) a Bundestagban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Úgy fogalmazott: ha az AfD álláspontját „szélsőségesnek” bélyegzik, az valójában azoknak az álláspontoknak az elutasítását is jelenti, amelyeket Donald Trump képvisel.

A pártelnök Alice Weidel ezúttal nem tartott a delegációval, de német sajtóértesülések szerint jövőre ő is ellátogat az Egyesült Államokba, várhatóan magasabb szintű egyeztetésekre. Emellett a következő hónapokban egy külön képzési program indulhat fiatal AfD- és republikánus politikusok részvételével, tovább erősítve a két párt kapcsolatát.