A hivatalos program szerint Markus Frohnmaier, az AfD frakcióvezető-helyettese a New York Young Republican Club kitüntetését veszi át, amelyet a szervezet fennállásának 113. évfordulója alkalmából nyújtanak át neki. A meghívó szerint az AfD „különösen ellenséges politikai közegben” végzett tevékenységét ismerik el, írja a Junge Freiheit.
Az AfD egyre szorosabb kapcsolatot épít ki Trump republikánusaival
Az Alternatíva Németországért (AfD) és Donald Trump republikánus pártja között folyamatosan erősödik az együttműködés, számol be több német lap. A héten mintegy húsz AfD-s politikus utazott az Egyesült Államokba, hogy Washingtonban és New Yorkban találkozzon republikánus képviselőkkel, valamint részt vegyen különböző eseményeken. A delegáció tagjai között a Bundestag, az Európai Parlament és a szász–anhalt tartományi parlament politikusai is megtalálhatók.
A delegációban több szász–anhalt tartományi AfD-s képviselő is részt vesz. Ők az utazást azzal indokolták, hogy a tapasztalatok hasznosak lehetnek egy esetleges tartományi kormányzati szerepvállalás előkészítésében.
Külön érdeklődnek a bürokrácia csökkentésének amerikai gyakorlatáról, valamint arról, miként kezelik a civil szervezetek állami finanszírozását.
Belpolitikai kritikák
A látogatás ugyanakkor Németországban politikai vitát váltott ki: a CSU részéről többen kifogásolták, hogy parlamenti politikusok közpénzből finanszírozott hivatalos úton folytatnak pártközi egyeztetéseket külföldön, amit Münchenben „aggályosnak” neveztek.
A találkozók fő célja az AfD vezetői szerint, hogy a jövőben a republikánusokkal „partnerségi szinten” működjenek együtt. A felek több témát is megvitathatnak, így a német alkotmányvédelmi hivatal AfD-re vonatkozó megfigyelését is.
Az AfD együttműködne az amerikai republikánusokkal
Beatrix von Storch, az AfD egyik frakcióvezető-helyettese arról beszélt: az Egyesült Államokkal két kérdésben látnak együttműködési lehetőséget – a szólásszabadság európai helyzetének javítása és a migrációs fordulat terén.
Úgy fogalmazott: ha az AfD álláspontját „szélsőségesnek” bélyegzik, az valójában azoknak az álláspontoknak az elutasítását is jelenti, amelyeket Donald Trump képvisel.
A pártelnök Alice Weidel ezúttal nem tartott a delegációval, de német sajtóértesülések szerint jövőre ő is ellátogat az Egyesült Államokba, várhatóan magasabb szintű egyeztetésekre. Emellett a következő hónapokban egy külön képzési program indulhat fiatal AfD- és republikánus politikusok részvételével, tovább erősítve a két párt kapcsolatát.
Borítókép: AfD feliratú sapkák (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)
