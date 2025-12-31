szalay - bobrovniczky kristófbékeszilvesztermagyar honvédség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Erős kormánnyal kimaradhatunk a háborúból

– 2025-ben megőriztük a békét, a jövő évben is az a legfontosabb feladatunk, hogy kimaradjunk a háborúból – közölte videójában a honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 20:44
– 2025-ben nem lett biztonságosabb hely a világ, de Magyarországon mindent megtettünk annak érdekében, hogy mégis az legyen – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: sokat fejlődött a Magyar Honvédség, de még rengeteg a feladat, amit 2026-ban folytatni fognak.

– 2026 nagy kérdése az, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból – jegyezte meg a miniszter, aki úgy véli, ehhez

erős, mindenre képes, elszánt, stabil kormányra van szükség.

Videója végén Szalay-Bobrovniczky Kristóf boldog új évet kívánt mindenkinek.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)


