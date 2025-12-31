Ezek voltak 2025 legjei Orbán Viktor szerint + videó

Közösségi oldalán közzétett videójában összegezte az év legjeit Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A kormányfő a videóban beszélt Kapu Tibor visszatéréséről, az év góljáról és a legszebb dalról, amit 2025-ben hallott.

Csak jó szilvesztereim voltak. Amikor még egyetemista voltam, akkor volt, hogy átfociztuk magunkat a következő évbe

– idézte fel szilveszteri emlékeit a miniszterelnök.