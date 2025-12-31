miniszterelnökszilveszterkapu tibororbán viktor

Ezek voltak 2025 legjei Orbán Viktor szerint + videó

Az év legemlékezetesebb pillanatait elevenítette fel a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 19:49
Közösségi oldalán közzétett videójában összegezte az év legjeit Orbán Viktor miniszterelnök. 

Budapest, 2025. december 31. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút ad az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A kormányfő a videóban beszélt Kapu Tibor visszatéréséről, az év góljáról és a legszebb dalról, amit 2025-ben hallott.

Csak jó szilvesztereim voltak. Amikor még egyetemista voltam, akkor volt, hogy átfociztuk magunkat a következő évbe

– idézte fel szilveszteri emlékeit a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

