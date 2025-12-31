szilveszteridőjárásfehér szilveszterfagyújévhóesés

Itt a fehér szilveszter, nagy pelyhekben esik a hó + fotók

Látványos olvasói felvételeket kaptunk.

Munkatársunktól
2025. 12. 31. 21:30
Szilvesztereste megérkezett az előrejelzett havazás a fővárosban. Nagy pelyhekben hull a hó, fehérbe öltöztek a budapesti utcák. A hóesésről hangulatos olvasói felvételeket kapott szerkesztőségünk.

Szilveszteri hóesés Budapesten (Olvasónk felvétele)

A HungaroMet délután kiadott előrejelzésében már figyelmeztetett, hogy az éjszakai órákban északnyugatról délkelet felé haladva

egyre több helyen várható kisebb havazás.

A hóréteg vastagsága általában 2 centiméter alatt marad, de a Dunántúli-középhegység magasabb pontjain és a Dunakanyarban akár 2-5 centi is lehet. A délnyugati tájakon csapadékmentes idő ígérkezik. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között alakul késő este, aztán enyhülés kezdődik. Az északi völgyekben azonban mínusz 6 fok alá, akár mínusz 9,

mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő,

miközben a csapadékzóna kelet-délkelet felé tolódik.

Még komolyabb havazásra van kilátás a hétvégén (Olvasónk felvétele)

 

Napos idővel kezdődik az új év

Január 1-jén reggel még többnyire erősen felhős idő várható, majd nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet. A déli óráktól már napos idő valószínű.

Reggel helyenként még előfordulhat hószállingózás,

gyenge havazás, de ezek legkésőbb a déli órákra megszűnnek.

A maximum-hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul, azonban a délnyugati határvidéken ennél egy-két fokkal enyhébb, míg az északkeleti tájakon akár fagypont környékén vagy az alatt is alakulhat a maximumérték.

 

Hókáosz fenyeget a fővárosban

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divízió is felhívta a figyelmet arra, hogy az óév éjszakáján, illetve az új év első napjaiban többször várható kisebb havazás, 2026 első hétvégéjén pedig

akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban.

A Budapesti Közművek azt kérte a fővárosban autóval közlekedőktől, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak saját és mások testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése érdekében.

Inkább a tömegközlekedést ajánlják a havazás idején (Olvasónk felvétele)

Javasolták, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban, általában legfeljebb egy-két napig lehetőség szerint

azok is közösségi közlekedéssel utazzanak, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek.

A fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, a felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Fehérbe borult Budapest szilveszter éjjelén (Olvasónk felvétele)

A minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében kérték az autósokat, hogy vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra. Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítő, hóeltakarító járműveket, hiszen mögöttük tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat.

Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége,

társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

 

Havazik a Dunántúlon

A havazás megérkezett a Dunántúlra is. Fejér vármegyéből a Duol látványos videót, a Feol galériát közölt a fehérbe borult szilveszterről.

A nyugati határvidéken is hóesésről számolt be látványos fotókkal és videókkal

a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kisalföld és Vas vármegyei Vaol. A Bakonyt sem kerülte el a télies időjárás, derül ki a Veol képes tudósításából.

Borítókép: Hull a hó a fővárosban (Olvasónk felvétele)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

