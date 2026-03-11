Donald Trump: Gyakorlatilag nem maradt semmi, amire csapást lehetne mérni Iránban

„Amikor azt akarom, hogy véget érjen, véget is fog érni” – tette hozzá Donald Trump a február 28-án kezdődött amerikai–izraeli, Irán elleni légicsapásokra utalva.

Donald Trump szerint hamarosan lezárulhat az iráni háború

Fotó: AFP

Donald Trump már a hét elején is utalt a háború gyors lezárására. Floridában tartott hétfői sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget érhet.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, eközben aggodalmak merülnek fel a Hormuzi-szoros biztonságával kapcsolatban. Amerikai tisztviselők szerint Irán tengeri aknákat készül telepíteni a kulcsfontosságú tengeri átjáróban, amin keresztül a világ olajkereskedelmének mintegy egyötöde halad át. Amerikai hírszerzési jelentések szerint az iráni hadsereg az elmúlt napokban már néhány tucat aknát telepített a szorosban. Amerikai becslések szerint Teheránnak mintegy hatezer tengeri aknája lehet. Válaszul az Egyesült Államok szerdán légicsapásokat hajtott végre több iráni hajó, köztük aknászhajók ellen a Hormuzi-szoros közelében – számolt be róla a The Times of India.