Donald Trump: Gyakorlatilag nem maradt semmi, amire csapást lehetne mérni Iránban

Az iráni háború hamarosan véget fog érni, gyakorlatilag nem maradt semmi, amire még csapást lehetne mérni. Erről beszélt szerdán Donald Trump amerikai elnök az Axios amerikai hírportálnak adott rövid telefonos interjújában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 18:23
Donald Trump Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
„Amikor azt akarom, hogy véget érjen, véget is fog érni” – tette hozzá Donald Trump a február 28-án kezdődött amerikai–izraeli, Irán elleni légicsapásokra utalva.

WASHINGTON, DC - MARCH 11: U.S. President Donald Trump answers questions from members of the press as he departs the White House March 11, 2026 in Washington, DC. Trump is scheduled to travel to Ohio and Kentucky today. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump szerint hamarosan lezárulhat az iráni háború
Fotó: AFP

Donald Trump már a hét elején is utalt a háború gyors lezárására. Floridában tartott hétfői sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget érhet.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, eközben aggodalmak merülnek fel a Hormuzi-szoros biztonságával kapcsolatban. Amerikai tisztviselők szerint Irán tengeri aknákat készül telepíteni a kulcsfontosságú tengeri átjáróban, amin keresztül a világ olajkereskedelmének mintegy egyötöde halad át. Amerikai hírszerzési jelentések szerint az iráni hadsereg az elmúlt napokban már néhány tucat aknát telepített a szorosban. Amerikai becslések szerint Teheránnak mintegy hatezer tengeri aknája lehet. Válaszul az Egyesült Államok szerdán légicsapásokat hajtott végre több iráni hajó, köztük aknászhajók ellen a Hormuzi-szoros közelében – számolt be róla a The Times of India.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon azt írta, hogy Washingtonnak nincs megerősítése arra vonatkozóan, hogy aknákat telepítettek volna, de ha igen, 

azokat el kell távolítani azonnal!

 – hozzátéve, hogy ha ezt nem teszik meg, eddig soha nem látott következményekkel nézhetnek szembe. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok hadereje kedden csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót semmisített meg.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

