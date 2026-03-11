Aggodalmak merülnek fel a Hormuzi-szoros biztonságával kapcsolatban. Amerikai tisztviselők szerint Irán tengeri aknákat készül telepíteni a kulcsfontosságú tengeri átjáróban, amin keresztül a világ olajkereskedelmének mintegy egyötöde halad át. Amerikai hírszerzési jelentések szerint az iráni hadsereg az elmúlt napokban már néhány tucat aknát telepített a szorosban. Amerikai becslések szerint Teheránnak mintegy hatezer tengeri aknája lehet. Válaszul az Egyesült Államok szerdán légicsapásokat hajtott végre több iráni hajó, köztük aknászhajók ellen a Hormuzi-szoros közelében – számolt be róla a The Times of India.
Trump soha nem látott következményekkel fenyegette Iránt
Irán a jelek szerint elkezdte a Hormuzi-szoros elaknásítását. Hírszerzési információk szerint eddig csak néhány tucat aknát helyeztek el a kulcsfontosságú tengeri átjáróban, de a hatezer darabos iráni aknakészlet aggodalomra ad okot. Donald Trump soha nem látott következményekkel fenyegette meg Teheránt, ha azonnal nem távolítja el a tengeri aknákat.
Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon azt írta, hogy Washingtonnak nincs megerősítése arra vonatkozóan, hogy aknákat telepítettek volna, de ha igen,
azokat el kell távolítani azonnal!
— hozzátéve, hogy ha ezt nem teszik meg, eddig soha nem látott következményekkel nézhetnek szembe. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok hadereje kedden csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót semmisített meg.
Március 10-én Amerika csapást mért az iráni aknászhajókra
