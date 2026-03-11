Hormuzi-szorosIránakna

Trump soha nem látott következményekkel fenyegette Iránt

Irán a jelek szerint elkezdte a Hormuzi-szoros elaknásítását. Hírszerzési információk szerint eddig csak néhány tucat aknát helyeztek el a kulcsfontosságú tengeri átjáróban, de a hatezer darabos iráni aknakészlet aggodalomra ad okot. Donald Trump soha nem látott következményekkel fenyegette meg Teheránt, ha azonnal nem távolítja el a tengeri aknákat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 13:26
Március 10-én Amerika csapást mért az iráni aknászhajókra Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aggodalmak merülnek fel a Hormuzi-szoros biztonságával kapcsolatban. Amerikai tisztviselők szerint Irán tengeri aknákat készül telepíteni a kulcsfontosságú tengeri átjáróban, amin keresztül a világ olajkereskedelmének mintegy egyötöde halad át. Amerikai hírszerzési jelentések szerint az iráni hadsereg az elmúlt napokban már néhány tucat aknát telepített a szorosban. Amerikai becslések szerint Teheránnak mintegy hatezer tengeri aknája lehet. Válaszul az Egyesült Államok szerdán légicsapásokat hajtott végre több iráni hajó, köztük aknászhajók ellen a Hormuzi-szoros közelében – számolt be róla a The Times of India.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon azt írta, hogy Washingtonnak nincs megerősítése arra vonatkozóan, hogy aknákat telepítettek volna, de ha igen, 

azokat el kell távolítani azonnal!

 — hozzátéve, hogy ha ezt nem teszik meg, eddig soha nem látott következményekkel nézhetnek szembe. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok hadereje kedden csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót semmisített meg.

Borítókép: Március 10-én Amerika csapást mért az iráni aknászhajókra (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbalassi bálint

Krasznahorkai világa 1.

Bayer Zsolt avatarja

Mindenkinek van egy világa. A világtalannak is. Van Krasznahorkainak és van nekem is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu