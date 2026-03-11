Trump soha nem látott következményekkel fenyegette Iránt

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon azt írta, hogy Washingtonnak nincs megerősítése arra vonatkozóan, hogy aknákat telepítettek volna, de ha igen,

azokat el kell távolítani azonnal!

— hozzátéve, hogy ha ezt nem teszik meg, eddig soha nem látott következményekkel nézhetnek szembe. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok hadereje kedden csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót semmisített meg.