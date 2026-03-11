Tovább finomíthatják a védett üzemanyagárak rendszerét

Finomhangolhatják a védett üzemanyagárak rendszerét annak érdekében, hogy a kiszolgálás még zökkenőmentesebb legyen a hazai kutakon. A stabil és kiszámítható üzemanyag-ellátás érdekében folyamatos az egyeztetés a piaci szereplők és a kormányzat között. A legújabb fejlemény, hogy az üzemanyag-forgalmazói szövetségek jogszabály-módosítási kérelemmel keresték meg az Energiaügyi Minisztériumot. A javaslat célja, hogy az egyre népszerűbb automata, személyzet nélküli benzinkutakon is gördülékenyebbé és egyszerűbbé váljon a védett üzemanyagárak alkalmazása – derül ki Steiner Attila államtitkár friss Facebook-bejegyzéséből.

Új egységek csatlakozhatnak a védett árú üzemanyagot biztosító kutat sorába

Fotó: Takács József

Egységesítés a kutakon

A szövetségek szerint a jelenlegi szabályozás bizonyos technikai és adminisztrációs nehézségeket okoz az automata töltőpontokon, amelyek megnehezítik a védett áron történő tankolást. A módosítási javaslat éppen ezeket a buktatókat szeretné kiküszöbölni, hogy a vásárlók minden kúttípusnál egységesen, problémamentesen juthassanak hozzá a kedvezményes árú üzemanyaghoz.

A kormányzat pozitívan fogadta a piaci szereplők kezdeményezését. Az Energiaügyi Minisztérium – a nemzetgazdasági tárcával szorosan együttműködve – már vizsgálja a lehetséges megoldásokat. A párbeszéd célja egyértelmű: a magyar családok és a vállalkozások ellátásbiztonságának garantálása az elsődleges szempont.

A kormányzat és a forgalmazók közötti konstruktív párbeszéd is azt mutatja, hogy a védett üzemanyagárak rendszere nemcsak a fogyasztókat védi a nemzetközi piaci áringadozásoktól, hanem egy olyan stabil keretet is biztosít, amelynek működését a felek közösen, a gyakorlati tapasztalatok alapján finomítják. Az egyeztetések eredményeként a közeljövőben várhatóan olyan módosítások lépnek életbe, amelyek tovább erősítik a hazai ellátásbiztonságot és a kiszámítható árkörnyezetet.