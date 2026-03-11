Bakony–Balaton Gasztroünnepség 2026

2026. március 14-én különleges eseményre várják a látogatókat Balatonkenesén, a Széchenyi parkban. A Bakony–Balaton gasztroünnepség egy új, hagyományteremtő rendezvényként indul útjára, amely a Bakony és a Balaton térségének gasztronómiai és kulturális értékeit hozza közelebb a közönséghez. A 10 és 18 óra között zajló, ingyenesen látogatható esemény célja, hogy valódi közösségi ünneppé váljon, ahol a helyi ízek, a találkozások és az együtt töltött idő kerül a középpontba.

Ízek a Bakony–Balaton asztalán

A program középpontjában egy különleges közösségi élményfőzés áll. A korábbi klasszikus főzőversenyek helyett most a látogatók maguk is részesei lehetnek a főzés folyamatának. Nagyméretű sátrakban készülnek majd az ételek, ahol összesen négy különböző leves és négy különböző tészta vagy egytálétel kerül az üstökbe és fazekakba. A látogatók nemcsak megkóstolhatják az ételeket, hanem megismerhetik az elkészítés folyamatát, az alapanyagokat, és betekintést nyerhetnek a kelet-balatoni és a bakonyi térség hagyományos ízvilágába.

Családi programok egész nap

A gasztronómiai élmények mellett számos családi és gyermekprogram várja a látogatókat. 10 és 16 óra között állatsimogató és pónilovaglás szórakoztatja a legkisebbeket, emellett kézműves-foglalkozások, arcfestés és óriás tematikus színező is szerepel a programkínálatban. A gyerekek kokárdát, zászlót vagy akár március 15-i tematikájú ajtókopogtatót is készíthetnek, de csillámtetoválásra és karkötőkészítésre is lesz lehetőség.

A rendezvény színpadán egész nap változatos műsorok várják a közönséget:

10:00–11:00 – Apacuka zenekar

12:00–13:00 – Litéri és Balatonalmádi néptáncműsor

14:00–15:00 – Kalap Jakab gyerekműsor

15:00–17:00 – Enikő Parti

17:00–18:00 – Vastag Csaba

Hagyomány születik a Bakony és a Balaton találkozásánál

A szervezők hosszú távú célja, hogy a Bakony–Balaton gasztroünnepség évről évre visszatérő, a térség településeit összekötő rendezvénnyé váljon. A tervek szerint minden évben más város kapcsolódhat be a programsorozatba, miközben új tematikákon keresztül mutatják be a régió gasztronómiai örökségét. Az ünnepség így nem csupán egy egynapos program, hanem egy közösségformáló kezdeményezés kezdete – ahol a hagyomány, az ízek és az emberek találkoznak.