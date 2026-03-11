bakonyszéchenyi parkbanbakony – balaton gasztroünnepség

Bakony–Balaton Gasztroünnepség 2026

2026. március 14-én különleges eseményre várják a látogatókat Balatonkenesén, a Széchenyi parkban.

2026. 03. 11. 14:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2026. március 14-én különleges eseményre várják a látogatókat Balatonkenesén, a Széchenyi parkban. A Bakony–Balaton gasztroünnepség egy új, hagyományteremtő rendezvényként indul útjára, amely a Bakony és a Balaton térségének gasztronómiai és kulturális értékeit hozza közelebb a közönséghez. A 10 és 18 óra között zajló, ingyenesen látogatható esemény célja, hogy valódi közösségi ünneppé váljon, ahol a helyi ízek, a találkozások és az együtt töltött idő kerül a középpontba.

 

Ízek a Bakony–Balaton asztalán

A program középpontjában egy különleges közösségi élményfőzés áll. A korábbi klasszikus főzőversenyek helyett most a látogatók maguk is részesei lehetnek a főzés folyamatának. Nagyméretű sátrakban készülnek majd az ételek, ahol összesen négy különböző leves és négy különböző tészta vagy egytálétel kerül az üstökbe és fazekakba. A látogatók nemcsak megkóstolhatják az ételeket, hanem megismerhetik az elkészítés folyamatát, az alapanyagokat, és betekintést nyerhetnek a kelet-balatoni és a bakonyi térség hagyományos ízvilágába.

 

Családi programok egész nap

A gasztronómiai élmények mellett számos családi és gyermekprogram várja a látogatókat. 10 és 16 óra között állatsimogató és pónilovaglás szórakoztatja a legkisebbeket, emellett kézműves-foglalkozások, arcfestés és óriás tematikus színező is szerepel a programkínálatban. A gyerekek kokárdát, zászlót vagy akár március 15-i tematikájú ajtókopogtatót is készíthetnek, de csillámtetoválásra és karkötőkészítésre is lesz lehetőség.

 

A rendezvény színpadán egész nap változatos műsorok várják a közönséget:

10:00–11:00 – Apacuka zenekar

12:00–13:00 – Litéri és Balatonalmádi néptáncműsor

14:00–15:00 – Kalap Jakab gyerekműsor

15:00–17:00 – Enikő Parti

17:00–18:00 – Vastag Csaba

 

Hagyomány születik a Bakony és a Balaton találkozásánál

A szervezők hosszú távú célja, hogy a Bakony–Balaton gasztroünnepség évről évre visszatérő, a térség településeit összekötő rendezvénnyé váljon. A tervek szerint minden évben más város kapcsolódhat be a programsorozatba, miközben új tematikákon keresztül mutatják be a régió gasztronómiai örökségét. Az ünnepség így nem csupán egy egynapos program, hanem egy közösségformáló kezdeményezés kezdete – ahol a hagyomány, az ízek és az emberek találkoznak.

Találkozzunk 2026. március 14-én Balatonkenesén, a Széchenyi parkban! Bakony–Balaton Gasztroünnep 2026

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Szemét, gyáva patkányok

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, mihamarabb vége lesz ennek a rettenetes háborúnak, és az ukrán népharag először ezekre fog lecsapni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.