Az amerikai titkosszolgálat akcióba lendült a Fehér Háznál + fotó

Szerdán reggel egy furgon áttört a Fehér Ház közelében felállított biztonsági barikádon. A sofőrt a helyszínen elfogták, sérültekről nem érkezett jelentés – írja a Sky News.

Egy furgon áttört a Fehér Ház közelében felállított barikádon

(Fotó: AFP)

A rendőröket helyi idő szerint reggel 6.30 után riasztották a Fehér Házhoz, miután egy furgon áthajtott a barikádon a Connecticut Avenue és a H Street Northwest sarkán – mondta a rendőrségi szóvivő. A titkosszolgálat tisztjei azonnal őrizetbe vették a férfit, jelenleg is zajlik a kihallgatása. Várhatóan vádat fognak emelni ellene.

Photos of the vehicle the crashed through a barricade at the White House, leading to one arrest. No injuries reported.



📸: @PenguinSix https://t.co/nxGK3wnAtf pic.twitter.com/qk9aJdY8pj — Breaking911 (@Breaking911) March 11, 2026

Borítókép: Március 11-én biztonsági incidens történt a Fehér Háznál (Fotó: AFP)