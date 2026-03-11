Az amerikai titkosszolgálat akcióba lendült a Fehér Háznál + fotó

Szerdán reggel egy furgon áttört a Fehér Ház közelében felállított biztonsági barikádon. A sofőrt a helyszínen elfogták, sérültekről nem érkezett jelentés – írja a Sky News.
A rendőröket helyi idő szerint reggel 6.30 után riasztották a Fehér Házhoz, miután egy furgon áthajtott a barikádon a Connecticut Avenue és a H Street Northwest sarkán – mondta a rendőrségi szóvivő. A titkosszolgálat tisztjei azonnal őrizetbe vették a férfit, jelenleg is zajlik a kihallgatása. Várhatóan vádat fognak emelni ellene.
Borítókép: Március 11-én biztonsági incidens történt a Fehér Háznál (Fotó: AFP)
