Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

Barátság kőolajvezetékenergiaválságCzepek Gábor

Menczer Tamás: Az ukránok azért nem akarják odaengedni a magyar szakértőket, mert a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja sincs

A kommunikációs igazgató szerint az ukrán elnök politikai támadásként zárta el a vezetéket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 16:52
Barátság kőolajvezeték Fotó: Nemeth András Péter
„Az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa” – írta Facebook-posztjában Menczer Tamás, arra reagálva, hogy az ukrán külügyminisztérium közlése szerint Czepek Gábor és kollégái turisztikai céllal érkeztek Ukrajnába.

Jánoshalma, 2026. március 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának jánoshalmi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 4-én. MTI/Kiss Dániel
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

A Fidesz kommunikációs igazgatója az ukrán külügyminisztérium állítását cáfolva megerősítette: „Czepek Gábor államtitkár és szakértő kollégái azért mennek, hogy ellenőrizzék a Barátság vezetéket.” Menczer Tamás szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai támadásként zárta el a vezetéket, amelynek semmi baja sincs. 

Az ukrán elnök 1000 forintos benzinnel és háromszoros rezsiárral akarja kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat, meg Orbán Viktor életveszélyes fenyegetésével persze. Azért nem akarják az ukránok odaengedni a szakértőket, mert a vezetéknek semmi baja sincs

– szögezte le a kommunkációs igazgató. Hozzátette: a magyar szakértők úton vannak. Az Orbán-kormány megvédi az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést is – zárta bejegyzését menczer Tamás.

Mint ismeretes, Czepek Gábor, az Energiaügy Minisztérium államtitkára szerdán indult el az általa vezetett tényfeltáró bizottsággal, amelyet a kormány azért hozott létre, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték tényleges állapotát. A küldöttség szerdán reggel elindult Ukrajnába, amint azt Kovács Zoltán az Igazság órája című műsorban bejelentette.


Borítókép: A Barátság kőolajvezeték (Fotó: Németh András Péter)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

