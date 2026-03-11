Menczer Tamás: Az ukránok azért nem akarják odaengedni a magyar szakértőket, mert a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja sincs

„Az ukrán arcátlanságnak, pofátlanságnak nincs határa” – írta Facebook-posztjában Menczer Tamás, arra reagálva, hogy az ukrán külügyminisztérium közlése szerint Czepek Gábor és kollégái turisztikai céllal érkeztek Ukrajnába.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

A Fidesz kommunikációs igazgatója az ukrán külügyminisztérium állítását cáfolva megerősítette: „Czepek Gábor államtitkár és szakértő kollégái azért mennek, hogy ellenőrizzék a Barátság vezetéket.” Menczer Tamás szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai támadásként zárta el a vezetéket, amelynek semmi baja sincs.

Az ukrán elnök 1000 forintos benzinnel és háromszoros rezsiárral akarja kormányra segíteni a tiszás bábfigurákat, meg Orbán Viktor életveszélyes fenyegetésével persze. Azért nem akarják az ukránok odaengedni a szakértőket, mert a vezetéknek semmi baja sincs

– szögezte le a kommunkációs igazgató. Hozzátette: a magyar szakértők úton vannak. Az Orbán-kormány megvédi az ország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést is – zárta bejegyzését menczer Tamás.

Mint ismeretes, Czepek Gábor, az Energiaügy Minisztérium államtitkára szerdán indult el az általa vezetett tényfeltáró bizottsággal, amelyet a kormány azért hozott létre, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték tényleges állapotát. A küldöttség szerdán reggel elindult Ukrajnába, amint azt Kovács Zoltán az Igazság órája című műsorban bejelentette.