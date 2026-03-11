Elindult a tényfeltáró bizottság Ukrajnába, nem tűrjük a zsarolást + videó

A záhonyi határátkelőről jelentkezett Czepek Gábor, az Energiaügy Minisztérium államtitkára, aki egyben annak a tényfeltáró bizottságnak is a vezetője, amelyet a kormány azért hozott létre, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték tényleges állapotát. A küldöttség szerdán reggel elindult Ukrajna irányába, amint azt Kovács Zoltán az Igazság órája című műsorban bejelentette.

Az államtitkár emlékeztetett: január 27-e óta nem működik a Barátság kőolajvezeték, mert Ukrajna leállította. Ez a kőolajvezeték kulcsfontosságú az ország szempontjából, évente ötmillió tonna kőolaj érkezik az országba Ukrajna irányából, Oroszországból a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Két fontos oka és stratégiai értéke is van ennek a vezetéknek. Az egyik az, hogy innen érkezik be a kőolaj az ország szívébe, a dunai finomítóba, a Mol ebből készít üzemanyagot és látja el az egész országot

– hívta fel a figyelmet Czepek Gábor. A másik pedig az, hogy az Urál keleti típusú orosz kőolaj lényegesen olcsóbb a nyugati típusú kőolajnál. Ennek az árelőnyét, amely az elmúlt négy esztendőben 650 milliárd forint volt, a kormány a rezsivédelmi alapba tette. Tehát nemcsak az üzemanyag, hanem a rezsivédelem alapja is az orosz kőolaj és a Barátság kőolajvezeték – hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint a közel-keleti konfliktus emelte a tétet, immáron a tengeri útvonalak is elnehezültek, Európa is kőolajkrízissel küzd.

Czepek Gábor a küldöttséggel elindult Ukrajnába (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Stratégiai előny

Kijelentette, ebben a helyzetben stratégiai előny van annak a kezében, aki csővezetéken is el tudja látni magát, nem csak tengeri útvonalakon. Tehát Magyarország stratégiai előnyben van az elmúlt négy esztendő energiapolitikája miatt, hiszen nem engedtük bezárni a keleti erőforrásokat, a Barátság kőolajvezetéket.

Magyarország nem fogadja el a Barátság kőolajvezeték leállítását. Ezért a kormány létrehozta azt a küldöttséget, amely a kőolajvezeték tényfeltárását hivatott elvégezni. A feladatunk az, hogy a kőolajvezeték állapotáról meggyőződjünk, és az újraindítás feltételeit megteremtsük. Legyen világos mindannyiunk számára: ez a kőolaj a magyar olajtársaság tulajdona, magyar tulajdon. Ezt a kőolajat nem érinti szankció. Ez a kőolaj nekünk jár

– nyomatékosította Czepek Gábor. A tényfeltáró bizottságnak négy tagja van Czepek Gáboron kívül, és velük tart Ukrajnába egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető és egy energiapiaci elemző is. A céljuk, hogy megteremtsék a Barátság kőolajvezeték újranyitásának feltételeit.