Az ukrán üzengetések bármikor erőszakba csaphatnak át + videó

Az üzengetések az ukrán fél részéről előbb vagy utóbb átcsaphat valamiféle fizikai erőszakba – fogalmazott Kovács Zoltán az Igazság órája szerda reggeli adásában. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Volodimir Zelenszkij fenyegetésével kapcsolatban elmondta, hogy ezekben az években több példa is volt arra, hogy terrorcselekményeket követnek el, a szervezett akcióktól kezdve a magányos elkövetőkig. Megjegyezte, hogy élesedik a helyzet, elkezdtek építeni egy orosz beavatkozás narratívát is.

Ukrajna nem kér, hanem követel

Észnél kell lenni, látni kell, hogy mi zajlik Magyarország kapcsán Ukrajnában, Brüsszelben, így annak a felelőssége, hogy

hogyan döntünk április 12-én, egyre jobban kezd felértékelődni. Az a hergelés, hogy a választásokat már megnyerték, dezinformáló aktorokat vesznek elő, ez mind arra mutat, hogy a választási eredmény nem lesz kedvező a Tisza számára

– hívta fel a figyelmet Kovács.

Az államtitkár megjegyezte, hogy Ukrajnában semmilyen nyilatkozat nem jelenhet meg, amit a központi akarat nem hagyott jóvá. Majd leszögezte, hogy az ukránok nem kérnek, hanem követelnek. Eszementnek nevezte, hogy a közel-keleti konfliktus kapcsán is Ukrajna mondja meg, hogy mit kell csinálni. Kitért arra is, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása egy puszta politikai döntés.

Érdekes összefüggés az aranykonvojügyben

Kovács Zoltán beszélt arról is, hogy az elmúlt másfél évben többször is nyilatkozott Magyar Péter, hogy mennyibe kerül a kampánya, ezt többször is húszmilliárd forintban határozta meg. Szerinte érdekes összefüggés, hogy az ukrán aranykonvoj esetében is körülbelül ilyen összegről beszélhetünk. Az államtitkár ezzel kapcsolatban elmondta, ki kell vizsgálni az ügyet, másrészt láttunk már ilyet, hogy „alulról építkezett” az ellenzék, az az adományládikák ügye volt.

Ami az Európai Parlamentben zajlik, az háborúpárti magatartás. Most azon ügyködnek, hogy miként tudják májusig elvinni Ukrajnát, mert majd akkor a következő magyar kormány segítségével megszavaztatják az ukránoknak szánt pénzt

– fogalmazott az államtitkár.