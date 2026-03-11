európai uniókovács zoltánországgyűlés

Az ukrán üzengetések bármikor erőszakba csaphatnak át + videó

A március 15-i nemzeti ünnep, az ukrán fenyegetések, valamint a védett üzemanyagár is szóba került az Igazság órája mai adásában. A műsor vendége Kovács Zoltán államtitkár volt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 7:30
Borítókép: Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (Fotó: MTI)
Az üzengetések az ukrán fél részéről előbb vagy utóbb átcsaphat valamiféle fizikai erőszakba – fogalmazott Kovács Zoltán az Igazság órája szerda reggeli adásában. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Volodimir Zelenszkij fenyegetésével kapcsolatban elmondta, hogy ezekben az években több példa is volt arra, hogy terrorcselekményeket követnek el, a szervezett akcióktól kezdve a magányos elkövetőkig. Megjegyezte, hogy élesedik a helyzet, elkezdtek építeni egy orosz beavatkozás narratívát is.

 

Ukrajna nem kér, hanem követel

Észnél kell lenni, látni kell, hogy mi zajlik Magyarország kapcsán Ukrajnában, Brüsszelben, így annak a felelőssége, hogy

hogyan döntünk április 12-én, egyre jobban kezd felértékelődni. Az a hergelés, hogy a választásokat már megnyerték, dezinformáló aktorokat vesznek elő, ez mind arra mutat, hogy a választási eredmény nem lesz kedvező a Tisza számára

– hívta fel a figyelmet Kovács.

Az államtitkár megjegyezte, hogy Ukrajnában semmilyen nyilatkozat nem jelenhet meg, amit a központi akarat nem hagyott jóvá. Majd leszögezte, hogy az ukránok nem kérnek, hanem követelnek. Eszementnek nevezte, hogy a közel-keleti konfliktus kapcsán is Ukrajna mondja meg, hogy mit kell csinálni. Kitért arra is, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása egy puszta politikai döntés.

 

Érdekes összefüggés az aranykonvojügyben

Kovács Zoltán beszélt arról is, hogy az elmúlt másfél évben többször is nyilatkozott Magyar Péter, hogy mennyibe kerül a kampánya, ezt többször is húszmilliárd forintban határozta meg. Szerinte érdekes összefüggés, hogy az ukrán aranykonvoj esetében is körülbelül ilyen összegről beszélhetünk. Az államtitkár ezzel kapcsolatban elmondta, ki kell vizsgálni az ügyet, másrészt láttunk már ilyet, hogy „alulról építkezett” az ellenzék, az az adományládikák ügye volt. 

Ami az Európai Parlamentben zajlik, az háborúpárti magatartás. Most azon ügyködnek, hogy miként tudják májusig elvinni Ukrajnát, mert majd akkor a következő magyar kormány segítségével megszavaztatják az ukránoknak szánt pénzt

– fogalmazott az államtitkár.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyetlen megszólalást sem lehetett hallani uniós szinten arról, hogy az EU-ba igyekvő Ukrajna elnöke megfenyegette egy tagállam vezetőjét. Érdekesnek nevezte, hogy miközben Ukrajna nem engedi be a független ellenőröket sem a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgálni, addig rögtön Budapestre jönne vizsgálódni az ukrán nemzeti bank az aranykonvoj miatt.

 

Vizsgálóbizottság indult Ukrajnába

Kovács Zoltán ismertette, hogy Czepek Gábor államtitkár vezetésével egy magyar bizottság indult Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát.

Kiderül hamarosan, hogy egyáltalán beengedik őket az országba és Kijevbe érve hogyan folytatódik a történet.

A védett üzemanyagárról az államtitkár elmondta: az intézkedés azt próbálják kivédeni, hogy a piacon tapasztalt idegesség megjelenjen a hazai árakban. Ezzel megteremtik azokat a feltételeket, amiket joggal várnak el a magyar emberek és vállalkozások, hogy kiszámítható közegben folytathatják a tevékenységüket.

Olyan helyzetre kell készülni, ami hetekig, hónapokig eltarthat. Európában olyan ideológiai döntés született, hogy nem akarnak olcsó orosz energiát

– mutatott rá.

 

Megszokott agilitás a miniszterelnöktől

A kormánypártok kampányáról Kovács Zoltán elmondta: hárman jelentik a kampány hegyét, Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter.

A miniszterelnök a tőle megszokott agilitással viszi a kampányt

– fogalmazott annak kapcsán, hogy Orbán Viktor országjárására indul. Szerinte a DPK gyűlések és az országjárások is lehetőséget adnak a kormánypártoknak arra, hogy összeszedett véleményeket ismerjenek meg a választók.

A március 15-i nemzeti ünnep kapcsán ismertette: hétfőn tartották az utolsó nagy egyeztetést, azóta már csak finomítják a részleteket. Kiemelte, hogy 11-órakor indul a Békemenet, ami a Kossuth téri állami ünnepséghez csatlakozik, ahol Orbán Viktor 13 órakor mondja el ünnepi beszédét.

Borítókép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (Fotó: MTI)


