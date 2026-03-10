Orbán Viktor: Az európai vezetők jelezzék Zelenszkijnek, hogy hagyja abba az olajblokádot!

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az utántöltés jól halad. Orbán Viktor kiemelte, hogy a jövő heti uniós csúcson az európai vezetők azzal járnak jól, ha jelzik Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.

Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök a Hír TV kérdésére válaszolva arról is beszélt, hogy meddig elegendőek az olajtartalékok és számít-e a kormány arra, hogy hozzá kell nyúlni a védett árazáshoz abban az esetben, ha a horvátok nem engedik át azt az olajat, amit megrendeltek a tengeren keresztül.

A tartalékokat felszabadítottuk, és folyamatosan utántöltünk. Tehát utántöltés van, a készleteket folyamatosan feltöltjük, tehát nem kiürülnek, hanem cserélődnek. Egyelőre az utántöltés jól halad, tehát én arra számítok, hogy ezt sokáig bírjuk

– mondta a miniszterelnök.