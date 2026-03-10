miniszterelnökBrüsszelZelenszkij

Orbán Viktor: Az európai vezetők jelezzék Zelenszkijnek, hogy hagyja abba az olajblokádot!

Az amerikaiak jól gondolkodnak, a háborús helyzetben vissza kell engedni az orosz energiát az európai energiapiacra is – jelentette ki a miniszterelnök Balatonfüreden. Orbán Viktor a Hír TV-nek adott interjúban elmondta, az olajtartalékokat felszabadították, a készleteket folyamatosan feltöltik, így azok nem kiürülnek, hanem cserélődnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 19:55
Orbán Viktor
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az utántöltés jól halad. Orbán Viktor kiemelte, hogy a jövő heti uniós csúcson az európai vezetők azzal járnak jól, ha jelzik Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök a Hír TV kérdésére válaszolva arról is beszélt, hogy meddig elegendőek az olajtartalékok és számít-e a kormány arra, hogy hozzá kell nyúlni a védett árazáshoz abban az esetben, ha a horvátok nem engedik át azt az olajat, amit megrendeltek a tengeren keresztül. 

A tartalékokat felszabadítottuk, és folyamatosan utántöltünk. Tehát utántöltés van, a készleteket folyamatosan feltöltjük, tehát nem kiürülnek, hanem cserélődnek. Egyelőre az utántöltés jól halad, tehát én arra számítok, hogy ezt sokáig bírjuk

– mondta a miniszterelnök. 

Orbán Viktort a Hír TV riportere arról is kérdezte, számít-e arra, hogy a jövő heti uniós csúcson tárgyalják az uniós vezetők azt a kilencvenmilliárdos, Ukrajnának szánt hitelt, amit Magyarország jelenleg blokkol, és várható-e, hogy Brüsszel megpróbálja megkerülni a magyar vétót. 

Számítok rá, hogy megpróbálják megkerülni, nem is lehetetlen, de nagyon nehéz, költséges, ezért sokkal jobban járnak, egyszerűbb, hogyha szólnak Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarország szembeni olajblokádot, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket, mindenki jobban jár.

A kormányfő arra a felvetésre, miszerint egyes hírek szerint – a közel-keleti helyzet tükrében – az Egyesült Államok mérlegeli, hogy enyhít az orosz szankciókon, azért, hogy a megállítsa az üzemanyagárakat emelkedését, a miniszterelnök azt mondta: – Az amerikaiak jól gondolkodnak. Tehát ebben a helyzetben, amikor a Közel-Keleten háború van, kizárni az ellátásból bármilyen energiát, különösen olcsóbbat, mint a világpiaci ár, az marhaság vagy szamárság, butaság.

Hozzátette: 

Az amerikaiak jól gondolkodnak, ebben a helyzetben szerintem vissza kell engedni az orosz energiát az európai energiapiacra is, ezzel kapcsolatban – mert én is erre jutottam, mint amire az amerikai elnök – írtam is egy levelet már az európai vezetőknek, hogy ezt tűzzük napirendre.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán) 

