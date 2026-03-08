Zelenszkij átlépett egy határt, bebizonyította: Ukrajnának egyelőre semmi keresnivalója az unióban

– Biztos az Európai Unióba való egy olyan államfő, amely a szomszédos országok miniszterelnökeit halálosan megfenyegeti? – mutatott rá kérdésével a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Mátét a debreceni háborúellenes gyűlésen a feszült ukrán–magyar viszonyról kérdeztük, amely már odáig fajult, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, reméli, hogy az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.
Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása most még inkább megfontolandó
A frakcióvezető az eset súlyát szemléltetve példaként felvetette: képzeljük csak el, mi történne, ha például a cseh miniszterelnök nagy nyilvánosság előtt halálosan megfenyegetné a dán miniszterelnököt. Az Európai Uniót azonban láthatóan nem zavarja mindez.
– Pedig egy olyan politikusról beszélünk, aki képtelen uralkodni az indulatain, és úgy tűnik, még a háborús helyzet sem köti le annyira a figyelmét, hogy ne jusson energiája a magyar miniszterelnök fenyegetésére – mutatott rá Kocsis Máté, emlékeztetve: ráadásul nemcsak a kormányfőt fenyegették meg, később a személyi védelmét ellátó Terrorelhárítási Központ főigazgatóját is feltették egy halállistára.
„Ez felveti a kérdést: valóban szükségük van-e az európai polgároknak ilyen emberekre az unióban?”
– húzta alá.
A magyar kormány még vissza is fogta magát
Kocsis Máté kérdésünkre reagált arra is, hogy baloldali kritikák szerint Orbán Viktor válaszlépése a Barátság kőolajvezeték lezárása miatt aránytalanul erős volt. – Ez inkább egy visszafogott válaszlépés volt a magyar kormány részéről, hiszen az ukránok sokkal súlyosabban visszaélnek a helyzetükkel – mutatott rá, majd kifejtette: az ukránok a kőolajvezeték elzárásával a teljes magyar lakosság, az ipar, a gazdaság és a vállalkozások működőképességét, valamint az ország energiabiztonságát kezdték veszélyeztetni. Ehhez képest Magyarország egy 90 milliárd eurós, jövőbeni háborús hitel megvétózásával és a dízelexport tilalmával reagált.
