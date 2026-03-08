UkrajnaVolodimir ZelesznkijOrbán ViktorBarátság kőolajvezetékEurópai Unió

Zelenszkij átlépett egy határt, bebizonyította: Ukrajnának egyelőre semmi keresnivalója az unióban

Elfogadhatatlan az ukrán elnök Orbán Viktornak címzett kijelentése, az Európai Unió pedig csak hallgat – erről beszélt lapunknak a debreceni háborúellenes gyűlésen a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint a Barátság kőolajvezeték elzárásra tett magyar válaszlépés még visszafogott is volt, hiszen az ukránok sokkal súlyosabban visszaélnek a helyzetükkel.

Munkatársunktól
2026. 03. 08. 18:02
Fotó: Olivier Hoslet Forrás: MTI/EPA
– Biztos az Európai Unióba való egy olyan államfő, amely a szomszédos országok miniszterelnökeit halálosan megfenyegeti? – mutatott rá kérdésével a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Mátét a debreceni háborúellenes gyűlésen a feszült ukrán–magyar viszonyról kérdeztük, amely már odáig fajult, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint elfogadhatatlan az ukrán elnök Orbán Viktornak címzett kijelentése (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, reméli, hogy az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása most még inkább megfontolandó

A frakcióvezető az eset súlyát szemléltetve példaként felvetette: képzeljük csak el, mi történne, ha például a cseh miniszterelnök nagy nyilvánosság előtt halálosan megfenyegetné a dán miniszterelnököt. Az Európai Uniót azonban láthatóan nem zavarja mindez. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort (Fotó: Pawel Supernak / MTI/EPA/PAP)

– Pedig egy olyan politikusról beszélünk, aki képtelen uralkodni az indulatain, és úgy tűnik, még a háborús helyzet sem köti le annyira a figyelmét, hogy ne jusson energiája a magyar miniszterelnök fenyegetésére – mutatott rá Kocsis Máté, emlékeztetve: ráadásul nemcsak a kormányfőt fenyegették meg, később a személyi védelmét ellátó Terrorelhárítási Központ főigazgatóját is feltették egy halállistára.

„Ez felveti a kérdést: valóban szükségük van-e az európai polgároknak ilyen emberekre az unióban?”

– húzta alá.

A magyar kormány még vissza is fogta magát

Kocsis Máté kérdésünkre reagált arra is, hogy baloldali kritikák szerint Orbán Viktor válaszlépése a Barátság kőolajvezeték lezárása miatt aránytalanul erős volt. – Ez inkább egy visszafogott válaszlépés volt a magyar kormány részéről, hiszen az ukránok sokkal súlyosabban visszaélnek a helyzetükkel – mutatott rá, majd kifejtette: az ukránok a kőolajvezeték elzárásával a teljes magyar lakosság, az ipar, a gazdaság és a vállalkozások működőképességét, valamint az ország energiabiztonságát kezdték veszélyeztetni. Ehhez képest Magyarország egy 90 milliárd eurós, jövőbeni háborús hitel megvétózásával és a dízelexport tilalmával reagált.

Zelenszkij célja egy ukránbarát kormány hatalomra juttatása

A frakcióvezető szerint a történetben ugyanakkor nem elsősorban az a legérdekesebb, hogy milyen a magyar–ukrán viszony, hanem az, hogy Volodimir Zelenszkij láthatóan a választási kampány időszakára időzítette a nyomásgyakorló lépéseket.

„Ezt azért teszi, hogy Magyar Pétert segítse hatalomba, mert politikai szövetségesnek tekinti”

– emelte ki. Kocsis Máté szerint viszont az lenne igazán aggasztó, ha Magyarország élére olyan ukránbarát miniszterelnök kerülne, aki mindenben megfelel Zelenszkij elvárásainak.

Magyar Péter kijelentése csak színjáték

Emlékezetes, az ukrán elnök Orbán Viktornak címzett halálos fenyegetésére Magyar Péter is reagált Békéscsabán. A Tisza Párt elnöke fórumán hangoztatta: az Európai Uniónak el kellene határolódnia Volodimir Zelenszkijtől, és azt üzente az ukrán elnöknek, adja meg az ő címét az ukrán hadseregnek, mert őt nem lehet zsarolni.

Kocsis Máté erre úgy reagált, hogy ez nem volt más, mint egy ócska színjáték. – Dehogynem lehet zsarolni. Magyar Pétert a mentelmi jogával kapcsolatban is zsarolják, és az ukránok is nyomást gyakorolnak rá bizonyos felvételekkel. Egyelőre azonban az az érdekük, hogy hatalomra juttassák, mert úgy gondolják, hogy úgy táncolna, ahogy ők fütyülnek. Minden más csak mellébeszélés és politikai színjáték – mutatott rá.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)


