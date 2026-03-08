Zelenszkij átlépett egy határt, bebizonyította: Ukrajnának egyelőre semmi keresnivalója az unióban

– Biztos az Európai Unióba való egy olyan államfő, amely a szomszédos országok miniszterelnökeit halálosan megfenyegeti? – mutatott rá kérdésével a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Mátét a debreceni háborúellenes gyűlésen a feszült ukrán–magyar viszonyról kérdeztük, amely már odáig fajult, hogy az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint elfogadhatatlan az ukrán elnök Orbán Viktornak címzett kijelentése (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, reméli, hogy az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása most még inkább megfontolandó

A frakcióvezető az eset súlyát szemléltetve példaként felvetette: képzeljük csak el, mi történne, ha például a cseh miniszterelnök nagy nyilvánosság előtt halálosan megfenyegetné a dán miniszterelnököt. Az Európai Uniót azonban láthatóan nem zavarja mindez.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort (Fotó: Pawel Supernak / MTI/EPA/PAP)

– Pedig egy olyan politikusról beszélünk, aki képtelen uralkodni az indulatain, és úgy tűnik, még a háborús helyzet sem köti le annyira a figyelmét, hogy ne jusson energiája a magyar miniszterelnök fenyegetésére – mutatott rá Kocsis Máté, emlékeztetve: ráadásul nemcsak a kormányfőt fenyegették meg, később a személyi védelmét ellátó Terrorelhárítási Központ főigazgatóját is feltették egy halállistára.

„Ez felveti a kérdést: valóban szükségük van-e az európai polgároknak ilyen emberekre az unióban?”

– húzta alá.

A magyar kormány még vissza is fogta magát

Kocsis Máté kérdésünkre reagált arra is, hogy baloldali kritikák szerint Orbán Viktor válaszlépése a Barátság kőolajvezeték lezárása miatt aránytalanul erős volt. – Ez inkább egy visszafogott válaszlépés volt a magyar kormány részéről, hiszen az ukránok sokkal súlyosabban visszaélnek a helyzetükkel – mutatott rá, majd kifejtette: az ukránok a kőolajvezeték elzárásával a teljes magyar lakosság, az ipar, a gazdaság és a vállalkozások működőképességét, valamint az ország energiabiztonságát kezdték veszélyeztetni. Ehhez képest Magyarország egy 90 milliárd eurós, jövőbeni háborús hitel megvétózásával és a dízelexport tilalmával reagált.