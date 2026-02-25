Orbán Balázs hangsúlyozta, ráadásul ez a rezsicsökkentés rendszerét is veszélyezteti, mert az olcsó orosz olajból keletkező extraprofitot a kormány elveszi az energiacégektől, és belerakja a rezsicsökkentésbe.
Az energiaszállítások rendezéséig Magyarország blokkolja az Ukrajnának kedvező döntéseket
Orbán Balázs Facebook-oldalán közzétett videójában arról beszélt: ha Ukrajna, a brüsszeli háborúpárti elit és a magyar ellenzék elérné célját, és kiszorítaná az olcsó orosz energiát Magyarországról, az rövid időn belül jelentős áremelkedésekhez vezetne, és veszélybe sodorná a rezsicsökkentés rendszerét.
Orbán Balázs arról is beszélt, hogy döntés született a dízelüzemanyag-export leállításáról. Közlése szerint Magyarország megállította azt a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt uniós hadikölcsönt is, amelyhez a magyar hozzájárulás is szükséges lett volna.
Van ez a 90 milliárdos hadikölcsön, amit az Európai Unió többi tagja szavazott meg Ukrajna számára, de Magyarország hozzájárulása is kell a konstrukcióhoz. Ezt a 90 milliárdos hadikölcsönt megállítottuk.
– mondta el a politikus.
További Külföld híreink
A háborúpárti vezetők Kijevben találkoztak, és ők ajándékot akartak vinni az ukránoknak, ez lett volna az ő értelmezésük szerint a huszadik szankciós csomag, ezt a huszadik szankciós csomagot megállítottuk, és megvizsgáltuk és vizsgáljuk folyamatosan az áram- és a gáz-szállításokat is, jelen pillanatban azt a döntést jelentettük be Brüsszelben, és ehhez tartjuk magunkat, hogy amíg a szállítások nem indulnak újra, addig ami Ukrajna számára kedvező európai uniós döntés, ahhoz Magyarország nem tud hozzájárulni.
– hangsúlyozta a videóban.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A kormány visszautasítja a német beavatkozási kísérleteket a választási kampányba
Azért az kicsit sok, amikor egy német ember a történelmi örökség tekintetében oktatja Magyarországot, a magyarokat – fogalmazott a külügyminiszter.
Magyar Péterre számít Zelenszkij az ukrán gyorsított uniós csatlakozás ügyében
2027-ben már EU-tagok szeretnének lenni.
Medvegyev atomcsapással fenyegette Franciaországot és az Egyesült Királyságot
A fenyegetés nem volt véletlen.
Történelmi pillanat Jeruzsálemben – Modi szavai után állva tapsolt a kneszet + videó
India nyíltan kiállt Izrael mellett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A kormány visszautasítja a német beavatkozási kísérleteket a választási kampányba
Azért az kicsit sok, amikor egy német ember a történelmi örökség tekintetében oktatja Magyarországot, a magyarokat – fogalmazott a külügyminiszter.
Magyar Péterre számít Zelenszkij az ukrán gyorsított uniós csatlakozás ügyében
2027-ben már EU-tagok szeretnének lenni.
Medvegyev atomcsapással fenyegette Franciaországot és az Egyesült Királyságot
A fenyegetés nem volt véletlen.
Történelmi pillanat Jeruzsálemben – Modi szavai után állva tapsolt a kneszet + videó
India nyíltan kiállt Izrael mellett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!