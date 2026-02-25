Az energiaszállítások rendezéséig Magyarország blokkolja az Ukrajnának kedvező döntéseket

A háborúpárti vezetők Kijevben találkoztak, és ők ajándékot akartak vinni az ukránoknak, ez lett volna az ő értelmezésük szerint a huszadik szankciós csomag, ezt a huszadik szankciós csomagot megállítottuk, és megvizsgáltuk és vizsgáljuk folyamatosan az áram- és a gáz-szállításokat is, jelen pillanatban azt a döntést jelentettük be Brüsszelben, és ehhez tartjuk magunkat, hogy amíg a szállítások nem indulnak újra, addig ami Ukrajna számára kedvező európai uniós döntés, ahhoz Magyarország nem tud hozzájárulni.