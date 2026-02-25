Rendkívüli

Orbán Viktor: A választásokig olajblokáddal sem lehet a magyar gazdaságot térdre kényszeríteni + videó

Orbán BalázsUkrajnaorosz energiarezsi

Az energiaszállítások rendezéséig Magyarország blokkolja az Ukrajnának kedvező döntéseket

Orbán Balázs Facebook-oldalán közzétett videójában arról beszélt: ha Ukrajna, a brüsszeli háborúpárti elit és a magyar ellenzék elérné célját, és kiszorítaná az olcsó orosz energiát Magyarországról, az rövid időn belül jelentős áremelkedésekhez vezetne, és veszélybe sodorná a rezsicsökkentés rendszerét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 18:16
Orbán Balázs (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs hangsúlyozta, ráadásul ez a rezsicsökkentés rendszerét is veszélyezteti, mert az olcsó orosz olajból keletkező extraprofitot a kormány elveszi az energiacégektől, és belerakja a rezsicsökkentésbe. 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy döntés született a dízelüzemanyag-export leállításáról. Közlése szerint Magyarország megállította azt a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt uniós hadikölcsönt is, amelyhez a magyar hozzájárulás is szükséges lett volna.

Van ez a 90 milliárdos hadikölcsön, amit az Európai Unió többi tagja szavazott meg Ukrajna számára, de Magyarország hozzájárulása is kell a konstrukcióhoz. Ezt a 90 milliárdos hadikölcsönt megállítottuk. 

– mondta el a politikus.

A háborúpárti vezetők Kijevben találkoztak, és ők ajándékot akartak vinni az ukránoknak, ez lett volna az ő értelmezésük szerint a huszadik szankciós csomag, ezt a huszadik szankciós csomagot megállítottuk, és megvizsgáltuk és vizsgáljuk folyamatosan az áram- és a gáz-szállításokat is, jelen pillanatban azt a döntést jelentettük be Brüsszelben, és ehhez tartjuk magunkat, hogy amíg a szállítások nem indulnak újra, addig ami Ukrajna számára kedvező európai uniós döntés, ahhoz Magyarország nem tud hozzájárulni. 

– hangsúlyozta a videóban.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)

add-square Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba

Brüsszel és Kijev döntött, Magyar Péter pedig igent mondott

Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekUkrajna

Mi olyan meglepő? Az Északi Áramlatot is ők robbantották föl, hahó!

Pilhál Tamás avatarja

A Zelenszkij-rezsim bármilyen terrorcselekményre képes, ezt már bizonyította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu