Orbán Balázs: Nem fogunk leválni az orosz energiáról

Senki sem kérheti tőlünk, hogy úgy segítsünk másokon, hogy ezzel saját magunkat tönkretegyük, ezért hiába zsarolnak minket, az orosz energiáról való leválást nem fogjuk megtenni – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója kedden Budapesten.

Fotó: Hatházi Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Balázs egy pódiumbeszélgetésen vett részt, amelyet a Baljós közelség című, Ukrajnáról, a kárpátaljai magyarok helyzetéről szóló dokumentumfilm bemutatója után tartottak az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A vetítés telt ház előtt zajlott.

Magyarország semleges az ukrán-orosz háborúban, nem vesz részt benne, ezért hiába lenne jó az ukránoknak, ha nem használnánk az orosz energiát, mi nem akarunk a számunkra gazdaságilag kedvező olcsó orosz energiáról lemondani, hogy ezzel saját magunknak rosszat tegyünk, ellehetetlenítve ezzel saját gazdaságunkat, cégeink, családunk megélhetését

– hangsúlyozta.

Orbán Balázs szerint a magyar gazdaság működőképessége, versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú az energiabiztonság, és az, hogy az energia megfelelő áron elérhető legyen.

Kiemelte, a Baljós közelség című film megmutatja, hogy a háború idején a kárpátaljai mindennapokban mi az emberek tragédiája.

Hozzátette: az ukrán elit talált magának egy kitörési pontot a háborúval. Látva az ukrán heroizmust és azt a nyugati segélyekre épülő üzleti modellt, ahogy az állam működik, ebből következik, hogy ez egy nagyon hosszú és véres háború lesz.

Nem kell elfogadnunk, amit az oroszok mondanak, de ők ezt valóban úgy élik meg, hogy ez csupán egy különleges katonai művelet, ami egy birodalom perifériáján zajlik. Megvan bennük a hideg kíméletlenség, hogy elérik a céljukat, ha törik, ha szakad, akármennyi életbe is kerül

– jegyezte meg Orbán Balázs.

Hozzáfűzte, az emberek nap mint nap százával halnak meg a fronton olyan területekért, amelyeket a végén, remélhetőleg minél előbb, öltönyös emberek szerződésekben vagy ide vagy oda fognak rakni.

„Van-e értelme a halálnak a fronton, bármilyen hősies is? A válasz az, hogy nincs, az ilyen típusú öldöklésnek nincs értelme, és ezt a film is megmutatja” – mondta.