Orbán Balázsukrajnaorosz-ukrán háború

Orbán Balázs: Nem fogunk leválni az orosz energiáról

Van-e értelme a halálnak a fronton, bármilyen hősies is? A válasz az, hogy nincs, üzente a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 23:00
Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Senki sem kérheti tőlünk, hogy úgy segítsünk másokon, hogy ezzel saját magunkat tönkretegyük, ezért hiába zsarolnak minket, az orosz energiáról való leválást nem fogjuk megtenni – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója kedden Budapesten.

Budapest, 2026. február 24. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b2), Tősér Ádám, a The European Conservative támogatásával készült Baljós közelség című, Ukrajnáról, a kárpátaljai magyarok helyzetéről szóló dokumentumfilm rendezője (b), Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég politikai elemzési igazgatója (j2) és Kacsoh Dániel történész, a Mandiner.hu hírportál főszerkesztő-helyettese (j) a dokumentumfilm bemutatója után tartott pódiumbeszélgetésen az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2026. február 24-én. MTI/Hatházi Tamás
Fotó: Hatházi Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Balázs egy pódiumbeszélgetésen vett részt, amelyet a Baljós közelség című, Ukrajnáról, a kárpátaljai magyarok helyzetéről szóló dokumentumfilm bemutatója után tartottak az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A vetítés telt ház előtt zajlott.

Magyarország semleges az ukrán-orosz háborúban, nem vesz részt benne, ezért hiába lenne jó az ukránoknak, ha nem használnánk az orosz energiát, mi nem akarunk a számunkra gazdaságilag kedvező olcsó orosz energiáról lemondani, hogy ezzel saját magunknak rosszat tegyünk, ellehetetlenítve ezzel saját gazdaságunkat, cégeink, családunk megélhetését

– hangsúlyozta.

Orbán Balázs szerint a magyar gazdaság működőképessége, versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú az energiabiztonság, és az, hogy az energia megfelelő áron elérhető legyen.

Kiemelte, a Baljós közelség című film megmutatja, hogy a háború idején a kárpátaljai mindennapokban mi az emberek tragédiája.

Hozzátette: az ukrán elit talált magának egy kitörési pontot a háborúval. Látva az ukrán heroizmust és azt a nyugati segélyekre épülő üzleti modellt, ahogy az állam működik, ebből következik, hogy ez egy nagyon hosszú és véres háború lesz.

Nem kell elfogadnunk, amit az oroszok mondanak, de ők ezt valóban úgy élik meg, hogy ez csupán egy különleges katonai művelet, ami egy birodalom perifériáján zajlik. Megvan bennük a hideg kíméletlenség, hogy elérik a céljukat, ha törik, ha szakad, akármennyi életbe is kerül

– jegyezte meg Orbán Balázs.

Hozzáfűzte, az emberek nap mint nap százával halnak meg a fronton olyan területekért, amelyeket a végén, remélhetőleg minél előbb, öltönyös emberek szerződésekben vagy ide vagy oda fognak rakni.

„Van-e értelme a halálnak a fronton, bármilyen hősies is? A válasz az, hogy nincs, az ilyen típusú öldöklésnek nincs értelme, és ezt a film is megmutatja” – mondta.

Kiemelte, Ukrajna túlélésének legfontosabb eleme, hogy a Nyugatról egyre nagyobb ütemben jöjjön a pénz, a segély, a politikai támogatás, ellenkező esetben a rendszer összeomlik.

„El fogunk jutni egy pontig, hogy nemcsak pénzben és fegyverben kell majd támogatás Ukrajnának, hanem emberben is, mert előbb-utóbb nem lesz már, akit össze lehet fogdosni a harctérre. Nekünk, magyaroknak pedig elementáris érdekünk, hogy ne küldjünk pénzt, ne küldjünk fegyvert, és ne küldjünk katonát. A kérdés az, van-e olyan kormány, amely ezt képes elintézni" – hangsúlyozta Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az ukrán vezetés az európai uniós tagságot akarja adni az embereknek, kompenzálva őket a sok-sok szenvedésért, halottak százezreiért, a nagy területveszteségekért, a szétlőtt országért.

„Ismerve a realitásokat, amiket a film is bemutat, a szervezett bűnözés veszélyét, az állam működtetését jellemző rendszert, nekünk, magyaroknak elementáris érdekünk, hogy egy politikai-gazdasági közösségben ne legyünk velük együtt. Fontos, hogy humanitárius eszközökkel támogassuk őket, működjünk közre az ottani magyar iskolák fenntartásában, de ebben a helyzetben az uniós tagságot ráengedni keleti határainkra árulással ér fel, ezért minden eszközzel meg kell akadályozni, máskülönben mindaz, ami ott van, minket is el fog nyelni” – fogalmazott.

A pódiumbeszélgetésen Kiszelly Zoltán politológus és Tősér Ádám, a The European Conservative támogatásával készült Baljós közelség rendezője is részt vett. Tősér Ádám rendezte korábban a Blokád című játékfilmet is.

A rendező kiemelte: az Ukrajnában zajló háború a szegények háborúja; akinek van pénze, az nem vesz részt benne, akinek viszont nincs, azt elviszik a frontra. Hozzátette: ez az igazságtalanság teszi nagyon békétlenné a társadalmat Ukrajnában.

Az embereknek elegük van, mindenki fél, ezért a legtöbben úgy érzik, jobb, ha csendben maradnak – mondta.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j) és Tősér Ádám, a The European Conservative támogatásával készült Baljós közelség című, Ukrajnáról, a kárpátaljai magyarok helyzetéről szóló dokumentumfilm rendezője a film bemutatója után tartott pódiumbeszélgetésen az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2026. február 24-én (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)


