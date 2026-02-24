Magyar Péter párttársa, Sandra Kalniete (Európai Néppárt) egy felszólalásában azt mondta, hogy Ukrajna előbb-utóbb uniós tagállam lesz, még akkor is, ha egy tagállam – Magyarország – meg szeretné ezt akadályozni. Kifejtette, hogy szerinte Ukrajna nagyon fontos az európai biztonság szempontjából, és fel kell gyorsítani a csatlakozási folyamatát. A felszólalását „Slava Ukraini!”-vel zárta. A politikus a közösségi oldalán azt írta, hogy Ukrajna egy pajzs, ami szerinte megvédi Európát és az emberiséget a harmadik világháborútól.
Európai Néppárt: Fel kell gyorsítani az ukrán csatlakozást
Az Európai Néppárt képviselője egy felszólalásban elmondta, hogy hiába a magyar vétó, Ukrajna úgyis előbb-utóbb az unió tagja lesz, és szerinte fel kellene gyorsítani a csatlakozási folyamatot. A közösségi oldalán azt írta, hogy Ukrajna egy pajzs.
Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
