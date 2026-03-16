A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy fontos megállapodást írt alá Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszterrel a nap folyamán, amelynek alapján a két ország új benzin- és dízelvezetéket épít a pozsonyi és a százhalombattai kőolajfinomító összekötése érdekében.
Szijjártó Péter: Megegyeztünk a szlovákokkal, minket nem lehet zsarolni! + videó
Magyarország és Szlovákia új benzin- és dízelvezetéket épít a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomító közvetlen összekötése érdekében, így visszaszorítva az ukrán vezetés zsarolási potenciálját is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
Ez egy 127 kilométer hosszú vezeték lesz. Ez a vezeték 1,5 millió tonna kőolajterméket, dízelt, benzint tud majd szállítani, és ez egy újabb hozzáadott értéket fog jelenteni a magyar energiaellátás, a magyar dízelellátás szempontjából, és ki tudja védeni azokat a hatásokat, amelyeket a világban zajló háborúk és az elhibázott brüsszeli politika jelentenek
– mondta.
További Külföld híreink
Majd hozzátette, hogy
Ez a vezeték a következő év első felében kész is lesz. És a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomítók összekötésével a kettő közötti közvetlen dízel- és benzinszállítás lehetőségével sokkal védettebbé teszi mind Magyarországot, mind Szlovákiát az olyan zsarolásokkal szemben, mint amelyet most élünk át az ukránok részéről Berlin és Brüsszel támogatásával.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!