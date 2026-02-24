Orbán BalázsUkrajnaorosz-ukrán háború

Európa energiaválsággal és tartós árnyomással fizet a háborúért

Ötödik évébe lépett az orosz–ukrán háború. Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy a konfliktus következményeit Európa a saját bőrén érzi és az ukrán zsarolási kísérletek miatt akasztotta meg a magyar kormány a 90 milliárd eurós hadikölcsön ügyét. Magyarország a béke pártján áll és hatalmas tétje van az április választásoknak.

2026. 02. 24. 13:47
Zelenszkij és az Eu vezető tisztviselői Forrás: AFP
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán az orosz–ukrán háború évfordulója kapcsán, mint írta, a háború ötödik évébe lépve már világosan látszik, hogy Európa energiaválsággal és tartós árnyomással fizet a konfliktusért. Amikor az olcsó orosz energia kiszorul a piacról, a kínálat szűkül, a kereslet marad – az árak pedig emelkednek. Ezt az energiafegyvert fordítja most Ukrajna Magyarország ellen. Az ukrán vezetés politikai okokból zsarolási eszközként használja a tranzitot és az ellátási útvonalakat – emelte ki.

Orbán Balázs kifejtette, hogy a háború ötödik évébe lépve már világosan látszik, hogy Európa energiaválsággal és tartós árnyomással fizet a konfliktusért
Orbán Balázs kifejtette, hogy a háború ötödik évébe lépve már világosan látszik, hogy Európa energiaválsággal és tartós árnyomással fizet a konfliktusért
(Fotó: MTI)

Ha Zelenszkij, a brüsszeli háborúpárti elit és a magyar ellenzék célt ér, és kiszorítják az olcsó orosz energiát a térségből, annak rövid időn belül súlyos következményei lennének. Nemcsak az üzemanyagárak emelkednének meg a régióban, hanem a rezsicsökkentés is veszélybe kerülne

– hangsúlyozta, majd azzal folytatta, hogy az olcsó olajból származó extraprofitot a magyar kormány jelenleg elvonja az energiacégektől, és visszaforgatja a családok támogatására. Ha ezt ellehetlenítik, a lakosság fizeti meg az árát. Magyarország ezért nem politikai dacból állította meg a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és a 20. szankciós csomagot, hanem azért, mert meg kell védjék Magyarország energiabiztonságát – ez szuverenitási kérdés. 

Amíg a szállítások nem indulnak újra, addig az Ukrajna számára kedvező európai döntésekhez Magyarország nem járul hozzá.

– emelte ki. A politikai igazgató kifejtette, hogy a kárpátaljai magyarság kényszersorozásokkal néz szembe. Ez nemcsak nemzetpolitikai, hanem morális kérdés is. A Magyar Péter vezette Tisza Párt és az őket támogató baloldal mégis demonstratívan Kijevvel és Brüsszellel együtt állnak ki a háború folytatása mellett. Miközben valós konfliktus van Magyarország és Ukrajna között az energia, az uniós csatlakozás és a háborús finanszírozás ügyében, ők a magyar érdekkel ellentétes oldalára állnak.

A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy Európa képes-e megállítani az eszkalációt, és visszatérni a béke és a józan ész talajára, vagy tovább sodródik egy olyan irányba, ahol az energiaválság, az áremelkedés és a gazdasági gyengülés válik tartóssá

– részletezte. Majd azzal zárta a bejegyzést, hogy Magyarország a béke oldalán áll és ha nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, továbbra is a magyarok békéje és biztonsága lesz az első!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

