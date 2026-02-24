Orbán Viktor lerántotta a leplet a Tiszáról: Zelenszkij oldalára álltak, a magyar emberekkel szemben

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán emlékezett meg az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójáról. A videóhoz azt írta, hogy négy éve tört ki az orosz–ukrán háború. Négy éve tart az értelmetlen öldöklés, sok százezer halálos áldozattal. Négy éve nyögi az európai és a magyar gazdaság a háború hatásait.

Orbán Viktor miniszterelnök

(Fotó: MTI)

Magyarország a kezdettől fogva a béke oldalán állt. Ehhez képest Zelenszkij elnök ma, az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti. Mindezt azért, mert kimaradunk a háborúból, mert nem adunk pénzt Ukrajnának és mert nem mondunk le az olcsó orosz energiáról. Tegnap óta ráadásul az is világossá vált, hogy a teljes ellenzék beállt az ukránok mellé, a Tiszával együtt.

– hangsúlyozta a kormányfő, majd úgy folytatta, hogy az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt.