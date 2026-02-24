orosz–ukrán háborúUkrajnaOrbán Viktor

Orbán Viktor lerántotta a leplet a Tiszáról: Zelenszkij oldalára álltak, a magyar emberekkel szemben

Négy év telt el az orosz–ukrán konfliktus kezdete óta, a magyar miniszterelnök egy videót osztott meg közösségi oldalán az évforduló alkalmából. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország mindvégig a béke álláspontját képviselte és miután a teljes ellenzék beállt az ukránok mellé, a Tiszával együtt, nem lehet kérdés: áprilisban a Fidesz a biztos választás.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 12:29
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Forrás: MTI
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán emlékezett meg az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójáról. A videóhoz azt írta, hogy négy éve tört ki az orosz–ukrán háború. Négy éve tart az értelmetlen öldöklés, sok százezer halálos áldozattal. Négy éve nyögi az európai és a magyar gazdaság a háború hatásait.

Magyarország a kezdettől fogva a béke oldalán állt. Ehhez képest Zelenszkij elnök ma, az évforduló napján is Magyarországot zsarolja és fenyegeti. Mindezt azért, mert kimaradunk a háborúból, mert nem adunk pénzt Ukrajnának és mert nem mondunk le az olcsó orosz energiáról. Tegnap óta ráadásul az is világossá vált, hogy a teljes ellenzék beállt az ukránok mellé, a Tiszával együtt. 

– hangsúlyozta a kormányfő, majd úgy folytatta, hogy az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt. 

Ezért Zelenszkij oldalára álltak, a magyar emberekkel szemben. Így állunk négy évvel a háború kirobbanása után:

Ezek után nem lehet kérdés: áprilisban a Fidesz a biztos választás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

