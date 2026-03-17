„Továbbra sem látszik esély arra, hogy hatályba lépjen az Átfogó Atomcsend Szerződés. Mint azt mindenki tudja és elismeri, ennek fő oka, hogy az Egyesült Államok még mindig nem ratifikálta ezt a szerződést. 2025 októberében az amerikai elnök nyilvános utasítást adott hadügyminiszterének a nukleáris kísérletek újraindítására. Az amerikai fél részéről eddig nem érkezett egyértelmű magyarázat arra, hogy ez mit jelent, és nem arról van-e szó, hogy Washington fel fogja oldani a teljes körű nukleáris robbantásokra vonatkozó moratóriumot” – hangoztatta Lavrov.

Lavrov aggasztónak nevezte a Közel-Keleten kialakult katonai-politikai válságot az atomsorompó-rendszer jövője szempontjából (Fotó: AFP)

A külügyminiszter aggasztónak nevezte a Közel-Keleten kialakult katonai-politikai válságot az atomsorompó-rendszer jövője szempontjából.