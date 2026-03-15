Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Félix képregények iránti szeretete úgy kapcsolódik a közéleti eseményekhez, illetve a dübörgő választási kampányhoz, hogy a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, Szűcs Gábor vezetésével kiadott egy nagyon izgalmas képregényt Magyar Péterről Én, a kétarcú címmel. A zseniális alkotás Ambrózy Áron munkája, a könyvben szereplő illusztrációk mesterséges intelligencia segítségével készültek.

A valóban szuper képregény hatalmas sikere felülmúlta az előzetes elvárásokat, tízezer példányban adták ki, ami nagyon rövid idő alatt elfogyott és már érkezik belőle az újranyomás.