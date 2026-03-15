Poszt-trauma

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Nem mindennapi dolog történt.

felhévizy félixtisza pártszűcs gáborambrózy áronképregényMagyar Péter 2026. 03. 15. 6:04
Felhévizy Félix nagyon szereti a képregényeket. Hatalmas gyűjteménye van Korcsmáros Pál, Zórád Ernő, Sebők Imre vagy éppen Fazekas Attila zseniális képregényeiből. Időről időre megjelennek nagyon igényes gyűjteményes példányok egy-egy alkotó korabeli remekműveiből, természetesen azok sem hiányozhatnak Félix könyvespolcáról. Ráadásul ezek általában nagy alakú kötetetek, hiszen így tudnak érvényesüli a rajzolt képkockák, ezért nehezebb nekik helyet találni, de a hírlapíró gyűjtői szenvedélye mindig talál megoldást ezekre a technikai problémákra. 

A képregény hatalmas sikere felülmúlta az előzetes elvárásokat

Félix képregények iránti szeretete úgy kapcsolódik a közéleti eseményekhez, illetve a dübörgő választási kampányhoz, hogy a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, Szűcs Gábor vezetésével kiadott egy nagyon izgalmas képregényt Magyar Péterről Én, a kétarcú címmel. A zseniális alkotás Ambrózy Áron munkája, a könyvben szereplő illusztrációk mesterséges intelligencia segítségével készültek.

A valóban szuper képregény hatalmas sikere felülmúlta az előzetes elvárásokat, tízezer példányban adták ki, ami nagyon rövid idő alatt elfogyott és már érkezik belőle az újranyomás.

Maga a kétarcúság tökéletesen jellemzi Magyar Pétert, hiszen akár egy mondaton belül is képes önmagának ellentmondani. Az alkotó valószínűleg a legendás Batman-képregényfolyamból is merített, hiszen az egyik főgonosz benne Kétarc, aki egy meghasadt személyiség.

A klasszikus politikai comicsban Magyar Péter életéből szinte minden felháborító esemény – a telefonlopástól a saját feleségének a terrorizálásán keresztül egészen az általa megkötött gonosz egyezségekig – megtalálható. 

 A kétarcúság tökéletesen jellemzi Magyar Pétert

Nem véletlen, hogy viszik, mint a cukrot a szokatlan stílusú, de annál izgalmasabb és érdekesebb alkotást. Természetesen már megjelentek a tiszás megmondóemberek, például a trágárszájú Nagy Blanka is, aki azt mondta, hogy nem a fideszesek veszik a képregényt, hanem Magyar Péter hívei, mert a fideszesek nem tudnak olvasni és ráadásul pénzük sincs rá. Magyar Péter is zavarában azt mondta, hogy hozzá viszik a hívei dedikálni a könyvet. 

Nem lehet tudni, mi az igazság, mindenesetre a mű pillanat alatt a toplisták élére került.

Szűcs Gábor és Ambrózy Áron a Patriótának adott interjúban elmondta, hogy nagyon örülnek, ha tiszások is veszik a könyvet, mert legalább találkoznak a valósággal.

– Nagy örömmel tettem a képregény gyűjteményembe az Én, a kétarcú című művet, hiszen egyrészt nagyon szép kiállású könyv, másrészt pedig kordokumentum, ami váratlanságával és frissességével több korosztályhoz eljuthat, ezáltal szétrombolhatja Magyar Péter és a Tisza kampányát – gondolta magában Felhévizy, és újból leült végiglapozni az exkluzív kiadványt.

Borítókép: Én, a kétarcú (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
