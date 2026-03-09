idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, kiderült az újabb hazugság

Gyurcsány embere volt a tettes.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Magyar Pétertisza pártgyurcsányGréczy Zsolt 2026. 03. 09. 5:20
0

Legutóbb a DK-val kapcsolatban arról írtam, hogy nagy kő esett le az egykori Gyurcsány-párt erős embereinek a szívéről azzal, hogy sikerült országos listát állítaniuk, ezért már bátrabban odamondanak Magyar Péternek.

Magyar Péter, Gréczy Zsolt
Plakátháború  Fotó: Facebook

Gréczy Zsolt különösen sokszor ragad billentyűzetet és szúr oda a Tisza Pártnak. Legutóbb a következőt írta:

„Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert, és az jaj, de nagyon kontraproduktív – szerintük –, mert szóvá teszem, ha a DK-ról hazudik. (Meg nyilván a Kutyapártról, amely eddig kedvence volt annak a világnak, amelyik ma Magyart élteti, egészen addig, amíg el nem merészeltek indulni a választáson. Most már szerintük nem jó fejek, nem viccesek és nem progresszívek, hanem Orbánt akarják hatalomban tartani. Émelyítő…) Most éppen arról beszélt The Man, hogy ellenzéki jelöltek ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtés utolsó napjaiban.”

Gréczy nem finomkodott, és már ő is meglehetős iróniával The Mannek nevezte posztjában Magyar Pétert.

Gyurcsány egykori táskahordozója itt nem állt meg, a következőket írta egyik friss posztjában Magyar Péterről, megadva neki a kegyelemdöfést: 

„Nem az a baj, hogy kint van a plakátja. Szerintem ez a természetes. De miért nem tud 5 percig érvényes igazat mondani? Azt állította, hogy a Tiszának nem lesznek plakátjai, majd csak magánházak kerítésein, mert ez az óellenzék stílusa, és különben is, szellemi környezetszennyezés. Erre ma ez jön velem szemben… Mondom, nem a plakát a baj. Csak hogy folyton kábít, hazudik, manipulál.”

Jelentős vihar kezd kialakulni a baloldalon, hatalmas verseny lesz a szavazókért.

Magyarék Ukrajna oldalán állva küzdenek, Dobrevék pedig a határon túli magyarokat vették célba.

Nem kérdés, hogy a Fidesz a biztos választás!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: KISBENEDEK ATTILA/AFP)

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekvalóság

A csillogó-villogó háború

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekeuropean union

Oly korban éltem én…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekolaj

Az igazság a patrióta oldalon van

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekszekta

Egy következmények nélküli szekta

Nógrádi György
idezojelekterrorizmus

Lángokban a Közel-Kelet

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Mozgósítják-e az iráni alvósejteket, magyarul beindul-e a terrorizmus Európában?

