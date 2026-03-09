Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, kiderült az újabb hazugság

Gréczy nem finomkodott, és már ő is meglehetős iróniával The Mannek nevezte posztjában Magyar Pétert.

Gyurcsány egykori táskahordozója itt nem állt meg, a következőket írta egyik friss posztjában Magyar Péterről, megadva neki a kegyelemdöfést:

„Nem az a baj, hogy kint van a plakátja. Szerintem ez a természetes. De miért nem tud 5 percig érvényes igazat mondani? Azt állította, hogy a Tiszának nem lesznek plakátjai, majd csak magánházak kerítésein, mert ez az óellenzék stílusa, és különben is, szellemi környezetszennyezés. Erre ma ez jön velem szemben… Mondom, nem a plakát a baj. Csak hogy folyton kábít, hazudik, manipulál.”