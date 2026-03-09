Így indulhat könnyebben a reggel: néhány egyszerű mozdulat, amit érdemes kipróbálni

A jól megválasztott, rövid gyakorlatokból álló reggeli nyújtás felébreszti az izmokat, beindítja a vérkeringést és sokkal könnyebbé teszi a reggelt. Mik azok a mozdulatok, amelyekkel érdemes elindítani a napot?

A reggeli nyújtás felébreszti az izmokat, beindítja a vérkeringést és sokkal könnyebbé teszi a reggelt. (Pexels/Katrin Bolovtsova)

Mi történik a testünkkel alvás közben?

Az alvás a regeneráció egyik legfontosabb időszaka, ugyanakkor a test ilyenkor hosszú órákon át ugyanabban a testhelyzetben marad. Az izmok ellazulnak, az ízületek mozgástartománya csökkenhet, a vérkeringés pedig lassabbá válik. Ennek lehet következménye a reggeli merevség: a nyak nehezebben fordul, a hát ropog, a bokák és térdek bizonytalanabbul mozognak. A szakértők szerint egy rövid reggeli nyújtás segíthet ilyenkor abban, hogy az izmok és az ízületek fokozatosan újra aktiválódjanak.

A reggeli nyújtás előnyei

A reggeli nyújtás olyan könnyű gyakorlatok sorozata, amelyek célja az izmok és ízületek óvatos átmozgatása az éjszakai pihenés után. A reggeli mobilizáló gyakorlatok ugyanis javíthatják a vérkeringést, csökkenthetik az izomfájdalmat. Emellett a nyújtás segíthet aktivizálni az idegrendszert, javítani a hangulatot és csökkenti a stresszt, miközben felkészíti a testet a napi mozgásra. Hosszabb távon a testtartás javításához is hozzájárulhat. Már egy öt perc reggeli nyújtás is elegendő lehet tehát ahhoz, hogy a test „üzemi hőmérsékletre” kapcsoljon.

Ágyban is végezhető reggeli nyújtógyakorlatok

A következő videóban egy rövid reggeli torna látható, amely segít átmozgatni az egész testet és oldani az ébredés utáni merevséget. A gyakorlatok könnyen követhetők, kezdők számára is biztonságosan végezhetők, ráadásul ki sem kell kelni hozzá az ágyból:

A most látott gyakorlatsor mellett néhány további egyszerű reggeli nyújtógyakorlat is segíthet az izmok átmozgatásában és a rugalmasság megőrzésében.

Nyak- és vállkörzés reggeli nyújtáshoz

Felkelés után érdemes néhány percet ülve kezdeni. A lassú vállkörzés és a finom nyakdöntések segíthetnek oldani az éjszaka során kialakult feszültséget a nyaki és vállövi izmokban. Ez az egyik legegyszerűbb reggeli nyújtógyakorlat, amely azonnali könnyebbséget hozhat.