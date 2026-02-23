egészségférfinappalihasi zsír

Mit árul el a testzsírtípusunk az egészségünkről?

Bár gyakran úgy tekintünk a zsírra, mint valami nemkívánatos dologra, mégis figyelemre méltó jelentősége van a szervezetben. A zsírszövet nemcsak az anyagcserét és az étvágyat szabályozó hormonokat szabadítja fel, hanem – többek közt – meglepő hatással van az inzulinérzékenységre is, illetve létfontosságú vitaminok felszívódásában is kulcsszerepe van.

Takács Eszter
2026. 02. 23. 5:30
Illusztráció Fotó: (Fotó: Pexels)
A testzsír alapvető és szükséges az egészséges működéshez, mivel energiát raktároz, hőszigetel, védi a szerveket és hormonokat termel. Az egészséges tartomány nők esetén kb. 20–30 százalék, míg férfiaknál 12–22 százalék között mozog, életkortól függően. Az már régóta köztudott, hogy a túlzott kalóriafogyasztás a zsírsejtek növekedéséhez és szaporodásához vezethet, ami krónikus gyulladást okozhat, megzavarhatja az egészséges anyagcserét. Viszont a túl alacsony testzsír sem optimális, például nők esetében – ha 15 százalék alatt van – menstruációkimaradást, fáradtságot és a mentális egészség romlását okozhatja. A kulcs az egyensúly, nem a teljes zsírmentesség.

Fontos tájékoztató adat a testzsírszázalék

A testzsír a teljes testtömeghez képest a zsírszövet arányát jelenti (testzsírszázalék), amely kulcsfontosságú az egészségi állapot, az edzettség és a tápláltsági szint meghatározásában. Magában foglalja az alapvető működéshez szükséges esszenciális zsírt és a tartalékzsírt, mérése pedig pontosabb képet ad az elhízásról, mint a BMI. A férfiaknál a 6–12 százalék az atletikus, a 14–17 százalék a fitt, a 18–25 százalék az elfogadható, a 26 százaléknál nagyobb arány elhízásra utal. A nők esetében a 10–13 százalék az esszenciális, a 21–24 százalék a fitt, a 25–31 százalék elfogadható, és a 32 százalék feletti mutatja a túlsúlyt.

A menopauza után az izmaink mennyisége csökken, a zsírszöveteké megnő, lassul az anyagcsere, így a hasi zsír is több lehet (Fotó: Pexels)

Hasi zsír

Ez az egyik leggyakoribb testzsírtípus, és zsigeri zsírként ismert – írja a brightside.me. Ez a fajta zsír a testünk létfontosságú szervei körül rakódik le. Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem mivel gyulladáskeltő anyagokat termelhet, ezért súlyosan veszélyezteti az egészséget is. A hasi zsír az alacsony anyagcsere vagy a hormonális egyensúlyhiány jele lehet. A nőknél gyakori, hogy a szervezet megváltoztatja a zsírraktározás helyét, különösen az életkor előrehaladtával. A menopauza után az izmaink mennyisége csökken, a zsírszöveteké megnő, lassul az anyagcsere, így a hasi zsír is több lehet. A magas cukor- és zsírtartalmú étrend, az esetleges alkoholfogyasztás és az alacsony rostbevitel is felelős lehet a hasi zsír kialakulásáért. Ezeken kívül 

a stressz, ami megnöveli a kortizolszintet és az elégtelen alvás következménye is lehet a hasi tájékon való hízás.

Negyven év felett nagyobb valószínűséggel képződik zsigeri zsír a hasban – mind férfiaknál, mind nőknél – még akkor is, ha nem hízik el az ember. A has természetesen nemcsak a felesleges zsírlerakódás miatt nőhet, más okai is lehetnek, az egyik ilyen például a puffadás, ami kezelhető és hamar visszanyerheti az ember a lapos hasát.

Felkarzsír

Ha aránytalanul megnő a felkaron a párnák mennyisége, az a szervezetben bekövetkező hormonális változások miatt lehet. Például, ha bármilyen hormonális gyógyszert szed az ember, amely megváltoztatja a hormonszintjét, akkor fokozott zsírlerakódást tapasztalhat a felkarjában. A nőknél nagyobb valószínűséggel alakulnak ki párnák a felkarokon, mint a férfiaknál. Például nagyon gyakori, hogy a menopauzán áteső nőknél a tesztoszteronszint csökkenésével vastagodik meg a felkar.

Amikor az M-es nadrág helyett L-es kell

Köztudott, hogy az egyik zsírraktározó központ, különösen a nőknél, a csípő. A kerek, széles csípő akár már fiatal nőknél is megfigyelhető, genetikai örökség is lehet, de az életkor előrehaladtával már az életmód is nyomot hagy, a túlzott kalóriabevitel, a kevés mozgás és az ösztrogénalapú gyógyszerszedés (például fogamzásgátló tablettáé) előidézheti, hogy több zsír rakódik le ezeken a területeken.

A hát alsó részén megjelenő „úszógumi”

Az alacsony fehérjetartalmú étrend gyakran felelős a zsírlerakódásért a hát derék körüli régiójában. A feldolgozott élelmiszerek, finomított szénhidrátok és cukros italok rendszeres fogyasztása, valamint a kevés testmozgás túlzott zsírlerakódáshoz vezethet az alsó hát és a derék területén. Ez a zsírtípus nemcsak a nőkre jellemző, hanem férfiaknál is gyakran előfordul. Ez az úgynevezett „úszógumi”.

A magas testzsírszázalékot és a felhalmozódott párnákat célszerű csökkenteni, de ez ne csak fogyás legyen, mert az izomtömegvesztéshez is vezetne. A legfontosabb lépesek, hogy próbáljunk minél több zöldséget és rostban gazdag ételt fogyasztani, kerüljük az alkoholt, a cukros táplálékokat és az ultrafeldolgozott élelmiszereket. 

Az étkezési szokások megváltoztatásával párhuzamosan érdemes valamilyen szimpatikus mozgásforma mellett letenni a voksunkat, lehet ez napi fél óra séta, úszás vagy könnyed kocogás is, a lényeg a rendszeresség. 

Ha pedig esetleg hosszabb ideje rosszul alszunk vagy túl sok stressz jellemezi a mindennapjainkat, akkor azzal is feltétlenül foglalkozni kell. Ne kezdjünk villámfogyókúrákba, inkább lassabban, de tudatosabban változtassuk meg az étkezési, alvási és mozgási rutinunkat.

 

