Mit árul el a testzsírtípusunk az egészségünkről?

A testzsír alapvető és szükséges az egészséges működéshez, mivel energiát raktároz, hőszigetel, védi a szerveket és hormonokat termel. Az egészséges tartomány nők esetén kb. 20–30 százalék, míg férfiaknál 12–22 százalék között mozog, életkortól függően. Az már régóta köztudott, hogy a túlzott kalóriafogyasztás a zsírsejtek növekedéséhez és szaporodásához vezethet, ami krónikus gyulladást okozhat, megzavarhatja az egészséges anyagcserét. Viszont a túl alacsony testzsír sem optimális, például nők esetében – ha 15 százalék alatt van – menstruációkimaradást, fáradtságot és a mentális egészség romlását okozhatja. A kulcs az egyensúly, nem a teljes zsírmentesség.

Fontos tájékoztató adat a testzsírszázalék

A testzsír a teljes testtömeghez képest a zsírszövet arányát jelenti (testzsírszázalék), amely kulcsfontosságú az egészségi állapot, az edzettség és a tápláltsági szint meghatározásában. Magában foglalja az alapvető működéshez szükséges esszenciális zsírt és a tartalékzsírt, mérése pedig pontosabb képet ad az elhízásról, mint a BMI. A férfiaknál a 6–12 százalék az atletikus, a 14–17 százalék a fitt, a 18–25 százalék az elfogadható, a 26 százaléknál nagyobb arány elhízásra utal. A nők esetében a 10–13 százalék az esszenciális, a 21–24 százalék a fitt, a 25–31 százalék elfogadható, és a 32 százalék feletti mutatja a túlsúlyt.

Hasi zsír

Ez az egyik leggyakoribb testzsírtípus, és zsigeri zsírként ismert – írja a brightside.me. Ez a fajta zsír a testünk létfontosságú szervei körül rakódik le. Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem mivel gyulladáskeltő anyagokat termelhet, ezért súlyosan veszélyezteti az egészséget is. A hasi zsír az alacsony anyagcsere vagy a hormonális egyensúlyhiány jele lehet. A nőknél gyakori, hogy a szervezet megváltoztatja a zsírraktározás helyét, különösen az életkor előrehaladtával. A menopauza után az izmaink mennyisége csökken, a zsírszöveteké megnő, lassul az anyagcsere, így a hasi zsír is több lehet. A magas cukor- és zsírtartalmú étrend, az esetleges alkoholfogyasztás és az alacsony rostbevitel is felelős lehet a hasi zsír kialakulásáért. Ezeken kívül

a stressz, ami megnöveli a kortizolszintet és az elégtelen alvás következménye is lehet a hasi tájékon való hízás.

Negyven év felett nagyobb valószínűséggel képződik zsigeri zsír a hasban – mind férfiaknál, mind nőknél – még akkor is, ha nem hízik el az ember. A has természetesen nemcsak a felesleges zsírlerakódás miatt nőhet, más okai is lehetnek, az egyik ilyen például a puffadás, ami kezelhető és hamar visszanyerheti az ember a lapos hasát.