Orbán Viktor: Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani + videó

Orbán Viktor miniszterelnök újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán , amelyben Lázár János és Szijjártó Péter társaságában várja a Kossuth téri ünnepség kezdetét. A kormányfő mellett a két miniszter is beszédet mond majd.
Hárman még sose voltunk egyszerre a színpadon, kipróbáljuk, hátha bejön
– mondta Orbán Viktor.
Lázár János építési és közlekedési miniszter elárulta, három jó beszédet hallhatnak majd az ünneplők.
A kormányfő arra a kérdésre, hogy miért érdemes most kimenni a Kossuth térre, azt válaszolta:
Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani.
– Siessenek! – tette hozzá Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminiszter.
Közben minden idők legnagyobb Békemenete is odaért már a Kossuth térre, a helyszín megtelt.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!