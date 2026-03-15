Orbán Viktor: Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani + videó

Orbán Viktor miniszterelnök újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán , amelyben Lázár János és Szijjártó Péter társaságában várja a Kossuth téri ünnepség kezdetét. A kormányfő mellett a két miniszter is beszédet mond majd.

Hárman még sose voltunk egyszerre a színpadon, kipróbáljuk, hátha bejön

– mondta Orbán Viktor.

Lázár János építési és közlekedési miniszter elárulta, három jó beszédet hallhatnak majd az ünneplők.

A kormányfő arra a kérdésre, hogy miért érdemes most kimenni a Kossuth térre, azt válaszolta:

Ma Budapesten ennél jobb társaságot nem tudunk senkinek sem ajánlani.

– Siessenek! – tette hozzá Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminiszter.

Közben minden idők legnagyobb Békemenete is odaért már a Kossuth térre, a helyszín megtelt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)