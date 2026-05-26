A vádirat szerint a 42 éves férfi február 17-én asztali számítógépéről privát üzeneteket küldött a szolgáltatónak a cég internetes közösségi oldalára. Az üzenetek fenyegetők és a köznyugalom megzavarására alkalmasak voltak, azokat a vádlott nem konkrét személyhez intézte, hanem a szolgáltatónak és alkalmazottainak címezte, és félelemkeltés céljából küldte.
Dróntámadással fenyegetett a szekszárdi férfi, most már valószínűleg ő is tudja, hogy nem volt jó ötlet
Egy szolgáltatót, ráadásul.
További Belföld híreink
Az üzenetek lényege az volt, hogy a férfi a cég székhelyét beméri és drónokkal megtámadja, ezzel azt a látszatot keltette, hogy közveszéllyel járó esemény következhet be. A fenyegető üzeneteket a szolgáltató telephelyén egy munkatárs nyitotta meg és olvasta el először.
A vádlott a bűncselekményt korábbi, felfüggesztett fogházbüntetés próbaideje alatt követte el. A járási ügyészség fogházbüntetést, a közügyektől eltiltást, a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását, és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál – írta a főügyészség.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!