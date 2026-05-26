Dróntámadással fenyegetett a szekszárdi férfi, most már valószínűleg ő is tudja, hogy nem volt jó ötlet

Az üzenetek lényege az volt, hogy a férfi a cég székhelyét beméri és drónokkal megtámadja, ezzel azt a látszatot keltette, hogy közveszéllyel járó esemény következhet be. A fenyegető üzeneteket a szolgáltató telephelyén egy munkatárs nyitotta meg és olvasta el először.

A vádlott a bűncselekményt korábbi, felfüggesztett fogházbüntetés próbaideje alatt követte el. A járási ügyészség fogházbüntetést, a közügyektől eltiltást, a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását, és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál – írta a főügyészség.