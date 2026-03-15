A balliberális média sem tudja leplezni a Békemenet méreteit

A kormánypártisággal korántsem vádolható HVG sem tudta leplezni, hogy milyen tömegek mozdultak meg a mai napon a kormányoldalon. Veres Viktor, a HVG fotóriportere szombaton délelőtt légifelvételeket készített a március 15-i Békemenetről.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A felvételekből egyértelműen látszik, hogy miközben a tömeg eleje már a Szent István körúton volt, addig a vége még fel sem kanyarodott a Margit hídra, amely teljes egészében megtelt emberekkel.

A baloldali Partizán élő műsorában sem tudták leplezni a tömeg méretét, meg is jegyezték a műsorvezetők, hogy nem túlzás, nagyon nagy a tömeg.

Több százezres tömeg a Békemeneteken

Immár hosszú időre nyúlik vissza a Békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték.

Az eddigi Békemenetek:

2012. január 21.

2012. március 15.

2012. október 23.

2013. február 5. (A Békemenetet Gyulán tartották)

2013. október 23.

2014. március 29.

2018. március 15.

2021. október 23.

2022. március 15.

2024. június 1.

2025. október 23.

A Békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.

A március 15-i Békemenet gyülekezője 9 órakor lesz a budapesti Elvis Presley téren, majd 11 órakor indul el a menet

a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utcán érkezik meg a Kossuth térre. A Békemenet itt csatlakozik az állami ünnepséghez, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök 13 órakor mond beszédet.