Lavrov választ vár, Macron Trumpot győzködné

Emmanuel Macron francia államfő reméli, hogy meg tudja győzni Donald Trumpot a hétfő este kezdődő G7-csúcson arról, hogy fokozza a nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárása érdekében. Amit igazán szeretnék, az az, hogy az amerikaiak azt mondják: veletek vagyunk, továbbra is segítjük Ukrajnát, még nagyobb nyomást gyakorolunk Oroszországra – mondta a köztársaság elnök a franciaországi Evianban hétfő este kezdődő G7-csúcstalálkozóról a TF1 kereskedelmi csatorna híradójának adott élő interjúban.