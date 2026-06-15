Emmanuel Macron francia államfő reméli, hogy meg tudja győzni Donald Trumpot a hétfő este kezdődő G7-csúcson arról, hogy fokozza a nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárása érdekében. Amit igazán szeretnék, az az, hogy az amerikaiak azt mondják: veletek vagyunk, továbbra is segítjük Ukrajnát, még nagyobb nyomást gyakorolunk Oroszországra – mondta a köztársaság elnök a franciaországi Evianban hétfő este kezdődő G7-csúcstalálkozóról a TF1 kereskedelmi csatorna híradójának adott élő interjúban.
Lavrov választ vár, Macron Trumpot győzködné
Tájékoztatást vár Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az alaszkai csúcson született megállapodások végrehajtásával kapcsolatban. Ukrajna érdekében győzködné Donald Trump amerikai elnököt Emmanuel Macron francia elnök. Brüsszel újabb szankciókat fogadott el Oroszország ellen – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
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Megszületett a megállapodás Irán és az Egyesült Államok között a konfliktus lezárásáról. Ursula von der Leyen, António Costa és Kaja Kallas is üdvözölte a fejleményeket, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy mielőbb enyhíteni kell a globális energiapiacra nehezedő nyomást. Keir Starmer leszögezte: Irán nem juthat atomfegyverhez. Bár a felek tűzszünetről állapodtak meg, Izrael egyelőre nem írta alá az egyezséget.
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Újabb szankciókat fogadott el hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő tanács az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben; a büntetőintézkedések az orosz hadiipari komplexumot, az energiaszektorból származó bevételeket biztosító úgynevezett árnyékflottát, az Oroszország által folytatott hibrid műveletek és dezinformációs kampányok szereplőit, valamint az emberi jogok megsértéséért felelős személyeket és szervezeteket célozzák.
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Szintet lépett a „cancel culture” Brüsszelben. Az Európai Unió átláthatósági nyilvántartásának titkársága egy aktivista csoport feljelentése alapján felfüggesztette az MCC Brussels regisztrációját. Az érintettek szerint egyértelműen politikailag motivált, bürokratikus eszközökkel végrehajtott támadásról van szó, amelynek célja, hogy elhallgattassák az egyik legfontosabb jobboldali hangot az uniós fővárosban.
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Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)
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