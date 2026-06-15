Belgiumlabdarúgó-vb 2026Egyiptom

A belgák sztárja beállt Egyiptom ellen, majd hős is lehetett volna, de végül a fejét fogta

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A labdarúgó-vb-n a G csoport első mérkőzésén Belgium és Egyiptom játszott egymással Seattle-ben. Egyiptom az első félidőben meglepte az európai válogatottat, a vezetést is megszerezte, aztán a szünet után Romelu Lukaku beállása hozta a fordulópontot. A Napoli belgája nagy szerepet vállalt az egyenlítésben, majd a hajrában a meccset is megnyerhette volna, de végül maradt az 1-1-es állás. A csoport másik mérkőzését, az Irán–Új-Zélandot magyar idő szerint kedd hajnalban rendezik.

Perlai Bálint
2026. 06. 15. 23:00
Romelu Lukaku csereként beállva a belgák őse is lehetett volna
Romelu Lukaku csereként beállva a belgák őse is lehetett volna Fotó: ALEX GRIMM Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Romelu Lukaku beállt és egyből kiegyenlített Belgium
Romelu Lukaku beállt és egyből kiegyenlített Belgium  Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

Romelu Lukaku a mérkőzést is megnyerhette volna

A második félidőben De Bruyne rögtön villant, az 53. percben a Napoli belgája a sorfal fölött eltekerte a szabadrúgást, a kapus már verve volt, de Egyiptomot a kapufa megmentette. Felpörgött ezzel a meccs, a túloldalt a Fáraók Szalah fejesével jelentkeztek, de Courtois egy kézzel ezt kiöklözte. Sorjáztak a belga lövések, előbb az Aston Vila-játékos, Youri Tielemans tüzelt, majd megint De Bruyne, de nem akart összejönni az egyenlítés. 

A 66. percben a belga gólrekorder, Romelu Lukaku is pályára lépett, s ha már ott volt, akkor a 33 éves csatár egyből oroszlánrészt vállalt az egyenlítésben.

A csere után jobbról rögtön jött középre a labda Lukakunak, de végül nem ő, hanem az egyiptomi védő, Mohamed Hany tette bele a lábát, öngól, 1-1.

Lukaku önbizalmának ez nagyon jól jött, a mostani évadban sérülések és Antonio Contéval való folyamatos vitái miatt mindössze 41 percet játszott a Serie A-ban. 

Az egyenlítés után sem adta fel Egyiptom, még úgy sem, hogy a hajrában már Szalah sem volt a pályán. A meccset mégis a belgák nyerhették volna meg, egész pontosan Lukaku, de a fejében maradt a győzelem a 87. percben. Egyiptom első vb-győzelmére továbbra is várni kell, de ezzel a döntetlennel az észak-afrikai válogatott jó eséllyel pályázhat az egyik továbbjutó helyre. 

Labdarúgó-világbajnokság, G csoport, 1. forduló: 

  • Belgium–Egyiptom 1-1 (0-1), gólszerző: Hany (öngól, 66.), ill. Asur (20.)
  • Irán–Új-Zéland, kedd 03.00

 

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