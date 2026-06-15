A belgák sztárja beállt Egyiptom ellen, majd hős is lehetett volna, de végül a fejét fogta

Romelu Lukaku beállt és egyből kiegyenlített Belgium Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

Romelu Lukaku a mérkőzést is megnyerhette volna

A második félidőben De Bruyne rögtön villant, az 53. percben a Napoli belgája a sorfal fölött eltekerte a szabadrúgást, a kapus már verve volt, de Egyiptomot a kapufa megmentette. Felpörgött ezzel a meccs, a túloldalt a Fáraók Szalah fejesével jelentkeztek, de Courtois egy kézzel ezt kiöklözte. Sorjáztak a belga lövések, előbb az Aston Vila-játékos, Youri Tielemans tüzelt, majd megint De Bruyne, de nem akart összejönni az egyenlítés.

A 66. percben a belga gólrekorder, Romelu Lukaku is pályára lépett, s ha már ott volt, akkor a 33 éves csatár egyből oroszlánrészt vállalt az egyenlítésben.

A csere után jobbról rögtön jött középre a labda Lukakunak, de végül nem ő, hanem az egyiptomi védő, Mohamed Hany tette bele a lábát, öngól, 1-1.

Lukaku önbizalmának ez nagyon jól jött, a mostani évadban sérülések és Antonio Contéval való folyamatos vitái miatt mindössze 41 percet játszott a Serie A-ban.