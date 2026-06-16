Megnyitották a Transzfogarasi út magashegyi szakaszát

A hatalmas turistaérdeklődés miatt az utászok néhány éve megpróbálják korábban eltakarítani a havat, hogy megnyújtsák a nyári turistaszezont. Tavaly június 6-án nyitották meg az átjárót, de a korai havazások és a megnövekedett lavinaveszély miatt a tervezettnél korábban, október 20-án lezárták.

A közútkezelő közleménye szerint a Transzfogarasi úton idén is csak nappal, 7-21 óra között szabad közlekedni.

Az ország leglátványosabb magashegyi útjának számító Transzfogarasi út az utóbbi években a medvék miatt is vonzza a külföldi turistákat. A nyári időszakban akár tucatnyi, az út mentén élelemért kolduló medvével is találkozhatnak az arra utazók, akik közül sokan – a tiltás és kilátásba helyezett pénzbírság ellenére – etetik, filmezik a nagyvadakat.