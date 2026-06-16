erdélylavinaveszélytranszfogarasi út

Megnyitották a Transzfogarasi út magashegyi szakaszát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A szokásosnál csaknem három héttel korábban nyitották meg pénteken a forgalom előtt Romániában a Transzfogarasi út magashegyi szakaszát – közölte az Agerpres hírügynökség a brassói regionális közútkezelő társaság tájékoztatására hivatkozva.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 16. 1:00
A Transzfogarasi út Fotó: PHOTOSTOCK-ISRAEL/SCIENCE PHOTO Forrás: PSI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatalmas turistaérdeklődés miatt az utászok néhány éve megpróbálják korábban eltakarítani a havat, hogy megnyújtsák a nyári turistaszezont. Tavaly június 6-án nyitották meg az átjárót, de a korai havazások és a megnövekedett lavinaveszély miatt a tervezettnél korábban, október 20-án lezárták.

A közútkezelő közleménye szerint a Transzfogarasi úton idén is csak nappal, 7-21 óra között szabad közlekedni.

Az ország leglátványosabb magashegyi útjának számító Transzfogarasi út az utóbbi években a medvék miatt is vonzza a külföldi turistákat. A nyári időszakban akár tucatnyi, az út mentén élelemért kolduló medvével is találkozhatnak az arra utazók, akik közül sokan – a tiltás és kilátásba helyezett pénzbírság ellenére – etetik, filmezik a nagyvadakat.

Hétfőn egy portugál házaspár mindkét tagját és egy 18 éves ukrán lányt is megharapott egy medve az úton, amikor egy parkolóban megpróbáltak szelfit készíteni a vadállattal. A vadőrök szerint akár 30 ezer lejes (kétmillió forint) bírságot is kiszabhatnak rájuk. Tavaly júliusban egy 48 éves olasz motorkertékpáros életét vesztette egy medvetámadásban a Transzfogarasi út egyik parkolójában, amikor a vadállatot etetve próbált emlékezetes videófelvételt készíteni, idézte fel az MTI.

Borítókép: A Transzfogarasi út (Fotó: PHOTOSTOCK-ISRAEL/SCIENCE PHOTO)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBalla György

Bravó Balla Gyuri!

Bayer Zsolt avatarja

A fideszes képviselő keményen beolvasott Magyar Péternek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu