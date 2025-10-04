Autóval jártuk be a Déli-Kárpátok legszebb hegyi útját

Amióta a Top Gear 2009-ben egy szupersportautó-összehasonlítást forgatott a Transzfogarason, és Jeremy Clarkson a világ legszebb útjának találta, nyaranta Európa minden szegletéből tömegek indulnak autóval, motorral, és lakóautóval a híres hágóra, amely nem csak az élhetetlen tömeg és a hatalmas dugók, hanem a rendszeres medvetámadások miatt is gyakran szerepel a hírekben. De azt kevesen tudják, hogy tőle 100 kilométerre, nyugatra – vagyis Magyarországhoz ennyivel közelebb –

egy még látványosabb, jobb minőségű és kellemesebben autózható út, az Erdélyt Havasalfölddel összekötő, DN67C jelzésű Transalpina is várja a turistákat.

A Páring-hegységen át húzódó kb. 140 kilométer hosszú szakasz a Déli-Kárpátok és egyben Románia legmagasabban fekvő közútja. Úgy néz ki a magasból, mint egy zöld dombon tekergő kígyó, amely végtelen hosszú, és a felső részei a felhők, az alsók pedig a fenyőerdők takarásában bújnak meg.

A Transalpina története

Szerencsére a Transalpina kanyarjainak többsége messzire előre belátható, ami nagyban növeli a biztonságot

Fotó: coldsnowstorm / E+

Ha igazak a mendemondák, a Transalpinát 2000 éve a római légiók, a 18–19. században pedig a szebeni juhászok taposták ki maguknak, akik erre hajtották át nyájaikat a Kárpátokon. Aztán az I. világháború idején a németek lekövezték hadászati célból, ám nem sokat használták. II. Károly király uralkodása idején, 1934 és 1938 között újították fel először az utat, majd a második világháború alatt a német csapatok használták és közben némileg át is átépítették. Utána hét évtizeden keresztül csak terepjáróval leküzdhető, rossz minőségű, laza burkolatú út volt, amelyet messziről elkerült mindenki, aki csak tehette.

Délről, Rânca felől érkezve ilyen látványos kanyarkombináció fogad minket. Itt kellett a BMW nyomatéka, ami a Mazdából hiányzott

Fotó: Szörényi András

Ez akkor változott meg, amikor

2009-ben végre elkezdődött az aszfaltozása, amely több mint három éven át tartott

(vagyis a Top Gear-forgatás idején még nem is létezett a mai, könnyen járható formájában a Transalpina). Ceausescu állítólag nemcsak azért építtette meg a 70-es években a kezdetektől aszfaltos Transfogarasi utat (6500 tonna dinamit felhasználásával, számtalan emberéletet követelve), mert egy stratégiai fontosságú katonai szállítási utat akart létrehozni egy esetleges szovjet megszállástól tartva, hanem azért is, mert fűtötte a bizonyítási vágy, hogy túlszárnyalja azt a hihetetlen mérnöki teljesítményt, amit a Transalpina történelmi létrehozása jelentett.