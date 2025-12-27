Kínai rendőrautók álltak szolgálatba Magyarországon

Hol van már az egyen-Ladák korszaka? Évtizedek óta meglepően sokszínű a magyar rendőrautók állománya, melyben a legutóbbi időkben már kínai típusok, nevezetesen MG-k és BYD-k is felbukkannak. Ebből a sorból a Chery forgalmazója, a Grand Automotive Central European Kft. sem szeretett volna kimaradni, ezért „a társadalmi felelősségvállalás elkötelezett híveként” két vadonatúj SUV-ot adományozott a hatóságoknak.

Fotó: Police.hu

Korábban már részletesen bemutattuk a legnagyobb kínai autóexportőr márka hazai kínálatát, melyből a Tiggo 7 nevű, 4,5 méter hosszú, és 147 lóerős benzinmotorral szerelt modellt (plug-in hibrid is létezik belőle) karácsonykor kapta az ORFK. Egyikük Somogy, a másik pedig Győr-Moson-Sopron vármegyébe kerül járőrautónak, segítve a közterületfelügyeletet támogató osztályának működését.

Fotó: Police.hu

Nem merül ki két autóban a vezérképviselet adománya, ugyanis két Tiggo 7-et juttattak az Országos Mentőszolgálat számára is, további kettő pedig januárban a Katasztrófavédelem kötelékében fog felbukkanni – utóbbiakat a Traffix.hu munkatársa átadás előtt már lencsevégre is kapta.