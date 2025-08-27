Újabb kínai autómárka érkezett hozzánk, most indul az igazán gyilkos árverseny

Sokszor bebizonyosodott már, mennyire kiemelkedő a kínai gyártók alkalmazkodóképessége, és pontosan ez történt a tavaly év végén bevezetett EU-s büntetővámok esetében is. Mivel utóbbiak kifejezetten a behajózott elektromos autókat sújtják, minden márka felpörgette a hagyományos hajtású és főleg a hibrid modellek importját – az újonnan piacra lépők pedig eleve ezekre építik fel itteni kínálatukat. Így van ezzel az ázsiai ország negyedik legnagyobb gyártójának, ugyanakkor első számú exportőrének számító Chery is, amely most Magyarországra is megérkezett.

Ezt a márkajelzést már évek óta jól ismerik Oroszországban és a világ számos más régiójában

Fotó: Mosoni Péter

Rendhagyó helyszínen, egy Dunán ringatózó hajón tartották a gyártó bemutatkozó rendezvényét, melyen az importőr Grand Automotive East Kft. (társvállalata forgalmazza nálunk a Nissant) munkatársai vázolták fel a kezdetben 14 hazai szalonban, 7 éves vagy 150 ezer kilométeres garanciával árusított modellek piaci bevezetését és hátterét. Érdemes megjegyezni, hogy a Chery konszernhez tartozó, műszakilag is közeli rokon Omoda és Jaecoo márkák már korábban megjelentek nálunk, ezek vezérképviseletét egy másik cég látja el – így konkurenciaharc várható.

Meglepően jó kidolgozást és extrákat vonultatnak fel a drágább modellek

Fotó: Mosoni Péter

Családi kompakt SUV: Tiggo 7

Első körben a Chery szabadidőautó-családjának (Tiggo-sorozat) két tagja lesz a kereskedőknél, melyek bemutatójára egy profi szakember, Jochen Tueting főmérnök érkezett a frankfurti K+F központból. Herr Tueting kérdésünkre elmondta, a családi autókra fókuszálnak Európában, a vonalvezetésnél pedig nem a sportosság, hanem az elegancia volt a vezérfonal. Ez tetten érhető a kisebbik, Tiggo 7 nevű kompakt SUV-on is, mely a VW Tiguan, a Hyundai Tucson és társaik ellen indul csatába, és 4,55 méteres hosszával tágas utas-, illetve 500 literes csomagteret kínál.

Zárt hűtőmaszkot kap a Tiggo 7 plug-in hibrid változata, a felnik alapáron 18 colosak

Fotó: Mosoni Péter

Rövid üléspróbánk alapján a modell árazásához képest meglepően jó minőségűnek tűnik az utastér, melyben alapáron két darab 12,3 colos kijelző uralja a műszerfalat, komoly Quallcom Snapdragon chip segíti a fedélzeti rendszer gyors működését,

a kétzónás klíma mellett pedig olyan tételeket s felvonultat, mint a motoros ülésállítás, a full-LED fényszóró és az alufelniszett.

Akinek kevés a Comfort felszerelségi szint, választhat Premium vagy Luxury kivitelt is, ezeknél a Sony hifi, az üvegtető, az üléshűtés és az automata (de nem láblendítős) csomagérajtó is adott.