autóbemutatókínai autóCheryhibrid autóSUV

Újabb kínai autómárka érkezett hozzánk, most indul az igazán gyilkos árverseny

Két divatos SUV-val és komoly kedvezménnyel jelent meg a magyar piacon a kispályásnak nem mondható Chery. Benzinmotor vagy hibrid hajtás mozgatja őket, aminek nyomós oka van.

Kismartoni András
2025. 08. 27. 17:01
Fotó: Mosoni Péter
Sokszor bebizonyosodott már, mennyire kiemelkedő a kínai gyártók alkalmazkodóképessége, és pontosan ez történt a tavaly év végén bevezetett EU-s büntetővámok esetében is. Mivel utóbbiak kifejezetten a behajózott elektromos autókat sújtják, minden márka felpörgette a hagyományos hajtású és főleg a hibrid modellek importját – az újonnan piacra lépők pedig eleve ezekre építik fel itteni kínálatukat. Így van ezzel az ázsiai ország negyedik legnagyobb gyártójának, ugyanakkor első számú exportőrének számító Chery is, amely most Magyarországra is megérkezett. 

Ezt a márkajelzést már évek óta jól ismerik Oroszországban és a világ számos más régiójában
Fotó: Mosoni Péter

Rendhagyó helyszínen, egy Dunán ringatózó hajón tartották a gyártó bemutatkozó rendezvényét, melyen az importőr Grand Automotive East Kft. (társvállalata forgalmazza nálunk a Nissant) munkatársai vázolták fel a kezdetben 14 hazai szalonban, 7 éves vagy 150 ezer kilométeres garanciával árusított modellek piaci bevezetését és hátterét. Érdemes megjegyezni, hogy a Chery konszernhez tartozó, műszakilag is közeli rokon Omoda és Jaecoo márkák már korábban megjelentek nálunk, ezek vezérképviseletét egy másik cég látja el – így konkurenciaharc várható.

Meglepően jó kidolgozást és extrákat vonultatnak fel a drágább modellek
Fotó: Mosoni Péter

Családi kompakt SUV: Tiggo 7

Első körben a Chery szabadidőautó-családjának (Tiggo-sorozat) két tagja lesz a kereskedőknél, melyek bemutatójára egy profi szakember, Jochen Tueting főmérnök érkezett a frankfurti K+F központból. Herr Tueting kérdésünkre elmondta, a családi autókra fókuszálnak Európában, a vonalvezetésnél pedig nem a sportosság, hanem az elegancia volt a vezérfonal. Ez tetten érhető a kisebbik, Tiggo 7 nevű kompakt SUV-on is, mely a VW Tiguan, a Hyundai Tucson és társaik ellen indul csatába, és 4,55 méteres hosszával tágas utas-, illetve 500 literes csomagteret kínál.

Zárt hűtőmaszkot kap a Tiggo 7 plug-in hibrid változata, a felnik alapáron 18 colosak
Fotó: Mosoni Péter

Rövid üléspróbánk alapján a modell árazásához képest meglepően jó minőségűnek tűnik az utastér, melyben alapáron két darab 12,3 colos kijelző uralja a műszerfalat, komoly Quallcom Snapdragon chip segíti a fedélzeti rendszer gyors működését, 

a kétzónás klíma mellett pedig olyan tételeket s felvonultat, mint a motoros ülésállítás, a full-LED fényszóró és az alufelniszett.

Akinek kevés a Comfort felszerelségi szint, választhat Premium vagy Luxury kivitelt is, ezeknél a Sony hifi, az üvegtető, az üléshűtés és az automata (de nem láblendítős) csomagérajtó is adott.

Egybefüggő kijelző és középen fokozatválasztó kar a kompakt SUV-ban. Szépek a hangszórórácsok
Fotó: Mosoni Péter

Kétféle hajtás közül lehet választani, a 11,5 millió forintól elérhető alapmodellt saját fejlesztésű 1,6-os turbómotor hajtja (147 LE), hétfokozatú Getrag duplakuplungos váltó közreműködésével. Ennél kereken hárommillió forinttal többet kérnek – igaz, már Premium szinten – a plug-in hibrid változatért, de a tudása sem piskóta: az 1,5-ös, szintén feltöltött benzines munkáját egy izmos villanymotor segíti, így a rendszerteljesítmény 279 lóerő, a százas sprintre elég 8,2 másodperc, 40 kW-os az egyenáramú töltés (19 perc), a kombinált hatótávot pedig 1200 kilométerre ígérik.

Feltűnő az ablakvonal, egybefüggő csíkot alkotnak a hátsó lámpák. 90+ kilométer a plug-in hibrid  e-hatótávja
Fotó: Mosoni Péter

Magasabb igényekhez: Tiggo 8

Ugyanezzel a kétféle, a hivatalos jelölés szerint 1.6 T-GDI vagy Chery Super Hybrid (CSH) hajtással kapható a nagyobbik, 4,72 méter hosszú szabadidőautó, a Tiggo 8, igaz, nagyobb tömege miatt valamivel szerényebb menetteljesítmények jellemzik. Érdekes módon ebből a konnektoros hibrid nem kap plexi hűtőmaszkot, viszont a külső kilincsei süllyesztettek, a formája pedig még inkább közel áll a műfajban általánosan megszokotthoz. Itt alapáron hétszemélyes SUV-ról van szó, sínen tologatható második üléssorral és akár 1900 literre bővíthető raktérrel. 

Nagyobb, egyszersmind elegánsabb a Tiggo 8. A plug-in hibrid villanymotorja 204 lóerővel segíti vagy váltja ki a benzinest 
Fotó: Mosoni Péter

Itt sima benzinmotorral is a Premium szint jelenti a belépőt (listaáron 15,49 millió forint), és a plug-in hibrid Luxury a csúcsot (16,69 millió), a felszerelések között pedig olyan tételek akadnak, mint a lábtámaszos, masszázsfunkciós anyósülés, a vezetőnél csak a fejtámla-hangszóróra is állítható (pl. navihoz vagy telefonhíváshoz) Sony hifi és az 50 wattos vezeték nélkül töltő. Nem kevesebb, mint 26 – szerencsére zömében kikapcsolható - vezetéssegítő rendszer található a fedélzeten, és a Cherynél gőzerővel dolgoznak a négy helyett ötcsillagos törésteszt elérésén.

Puhább műanyagok, a kormányoszlopra helyzett előválasztókar és jókora, 15,6 colos képernyű a nagyobbik SUV fedélzetén 
Fotó: Mosoni Péter

Heteken belül folytatás következik

Ami a továbbiakat illeti, hamarosan két újabb modellel bővül a felhozatal. Egyikük, a Tiggo 9 számozásához illően a márka zászlóshajója lesz, 4,81 méteres hosszúsággal és széria plug-in hibrid rendszerrel, amit ezúttal összkerékhajtással kombinálnak. Még többeket érdekelhet a 4,32 méteres, vagyis a Suzuki S-Cross és a Dacia Duster közvetlen kihívójaként aposztrofálható, az 1,5-ös benzinesen alapuló öntöltő hibrid hajtású Tiggo 4 ősszel várható érkezése. Ám a nyár utolsó napjaira is van egy ajánlata a Cherynek: kétmillió forint kedvezményt ad az összes árból (Tiggo 7 és 8). 

Így fest a márka hamarosan érkező belépőmodellje, a kiskategóriás SUV
Fotó: Chery Automobile
info

Bő 25 évvel ezelőtt kezdett autógyártásba a Chery, első terméke a régi Seat Toledo licensze alapján készített Fulwin volt - egyik példánya Magyarországra került, de anno meghiúsult az import. 2001-ben már hibrid rendszerrel kísérleteztek, ma pedig a cég saját fejlesztéseivel egyik éllovasa a zöld mobilitásnak, és 120 országba napjainkig ötmillió autót exportált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

