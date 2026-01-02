Tizennyolc évesen kötelező katonai nyilvántartásba kerülnek a német fiatalok

A katonai kérdőív kérdéseire kötelező választ adniuk a fiataloknak.

Röviddel a 18. életév betöltése után minden német állampolgár megkapja a dokumentumot postai úton. A küldeményben egy QR-kód is található, amely egy online kitölthető felületre irányít. A digitális kérdőív az alapadatokon túl rákérdez az iskolai végzettségre, más képesítésekre, valamint a testalkatra és a saját fizikai állapot megítélésére is. A Bundeswehr azt is tudakolja, hogy az érintett önkéntesen vállalna-e katonai szolgálatot.

Az igenlő választ adóknak – nemtől függetlenül – meg kell adniuk elérhetőségeiket, és ha a válaszok alapján alapvető alkalmasság feltételezhető, rövid időn belül behívást kapnak egy felmérővizsgálatra.

A kitöltött kérdőívek célja az is, hogy a hadsereg egy esetleges védelmi helyzetben egy potenciális toborzási bázisra tudjon támaszkodni. A fiatal nők számára a válaszadás nem kötelező, a fiatal férfiak esetében viszont igen.