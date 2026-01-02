Az új szabályozás szerint a német fiatalok 18. születésnapjuk környékén postai küldeményt kapnak, amelyben egy katonai témájú kérdőív is szerepel. Az idei évtől a nagykorúvá válók születésnapi levelei között a Bundeswehr megkeresése is megtalálható. Ebben arról kell nyilatkozniuk, hogy vállalnának-e katonai szolgálatot – számolt be cikkében az Origo.
Tizennyolc évesen kötelező katonai nyilvántartásba kerülnek a német fiatalok
Németországban a fiatalokat már nagykorúságuk elérésekor katonai kérdőívek kitöltésére kötelezik. Sőt, a válaszadás elmulasztását vagy a hibás kitöltést pénzbírsággal szankcionálják.
A katonai kérdőív kérdéseire kötelező választ adniuk a fiataloknak.
Röviddel a 18. életév betöltése után minden német állampolgár megkapja a dokumentumot postai úton. A küldeményben egy QR-kód is található, amely egy online kitölthető felületre irányít. A digitális kérdőív az alapadatokon túl rákérdez az iskolai végzettségre, más képesítésekre, valamint a testalkatra és a saját fizikai állapot megítélésére is. A Bundeswehr azt is tudakolja, hogy az érintett önkéntesen vállalna-e katonai szolgálatot.
Az igenlő választ adóknak – nemtől függetlenül – meg kell adniuk elérhetőségeiket, és ha a válaszok alapján alapvető alkalmasság feltételezhető, rövid időn belül behívást kapnak egy felmérővizsgálatra.
A kitöltött kérdőívek célja az is, hogy a hadsereg egy esetleges védelmi helyzetben egy potenciális toborzási bázisra tudjon támaszkodni. A fiatal nők számára a válaszadás nem kötelező, a fiatal férfiak esetében viszont igen.
Azok, akik nem küldik vissza a kérdőívet, vagy szándékosan valótlan adatokat adnak meg, pénzbírságra számíthatnak.
Az országos alkalmassági vizsgálat jogi alapját a Bundestag december elején elfogadott reformja teremti meg. A törvény értelmében a rendszer hivatalosan 2026. január 1-jén lép hatályba. Azok a férfiak, akik éppen újév napján töltik be a 18. életévüket, és a kérdőívben a „nem” választ jelölik meg, egyelőre nem kötelesek orvosi vizsgálaton részt venni.
A Bundeswehr tájékoztatása szerint a sorozási rendszer szervezése még kidolgozás alatt áll. Emiatt kezdetben főként az önként jelentkezőkre fognak támaszkodni.
A tervek szerint országszerte 24 besorozási központot hoznának létre, ám ezek pontos helyszínei még nem ismertek. A központoknak 2027. július 1-jéig kell elkészülniük, ezt követően már teljes évjáratokat vonnának be, addig pedig várhatóan feldolgozandó elmaradások halmozódnak fel. A hadsereg egyelőre nem közölte részletesen, miként zajlanak majd a területi vizsgálatok.
Annyit azonban elárultak, hogy az orvosi ellenőrzés mellett számítógépes, úgynevezett CAT-tesztet is alkalmaznak, amely a személyiséget és a szellemi alkalmasságot méri.
Ennek során vizsgálják többek között a logikai gondolkodást, a nyelvi készségeket és a műszaki ismereteket. Ezt követően az orvos veszi át a folyamatot, aki a betegségekre és az előzményekre kérdez rá, hasonlóan egy általános orvosi vizsgálathoz. A Bundeswehr szerint a korábbi eljárásokhoz képest rövidebb, egyszerűsített rendszert alakítanak ki.
Borítókép: Fiatal német katona (Fotó: AFP)
