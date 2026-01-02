bundeswehrkötelező sorkatonaságfiatalpénzbírságkatonaságnémet

Tizennyolc évesen kötelező katonai nyilvántartásba kerülnek a német fiatalok

Németországban a fiatalokat már nagykorúságuk elérésekor katonai kérdőívek kitöltésére kötelezik. Sőt, a válaszadás elmulasztását vagy a hibás kitöltést pénzbírsággal szankcionálják.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 15:29
Fiatal német katona Forrás: AFP
Az új szabályozás szerint a német fiatalok 18. születésnapjuk környékén postai küldeményt kapnak, amelyben egy katonai témájú kérdőív is szerepel. Az idei évtől a nagykorúvá válók születésnapi levelei között a Bundeswehr megkeresése is megtalálható. Ebben arról kell nyilatkozniuk, hogy vállalnának-e katonai szolgálatot – számolt be cikkében az Origo.

A kérdőívre nem válaszoló német fiatalokat pénzbírsággal sújtják.
A kérdőívre nem válaszoló német fiatalokat pénzbírsággal sújtják (Fotó: AFP)

A katonai kérdőív kérdéseire kötelező választ adniuk a fiataloknak.

Röviddel a 18. életév betöltése után minden német állampolgár megkapja a dokumentumot postai úton. A küldeményben egy QR-kód is található, amely egy online kitölthető felületre irányít. A digitális kérdőív az alapadatokon túl rákérdez az iskolai végzettségre, más képesítésekre, valamint a testalkatra és a saját fizikai állapot megítélésére is. A Bundeswehr azt is tudakolja, hogy az érintett önkéntesen vállalna-e katonai szolgálatot. 

Az igenlő választ adóknak – nemtől függetlenül – meg kell adniuk elérhetőségeiket, és ha a válaszok alapján alapvető alkalmasság feltételezhető, rövid időn belül behívást kapnak egy felmérővizsgálatra.

A kitöltött kérdőívek célja az is, hogy a hadsereg egy esetleges védelmi helyzetben egy potenciális toborzási bázisra tudjon támaszkodni. A fiatal nők számára a válaszadás nem kötelező, a fiatal férfiak esetében viszont igen. 

Azok, akik nem küldik vissza a kérdőívet, vagy szándékosan valótlan adatokat adnak meg, pénzbírságra számíthatnak.

Az országos alkalmassági vizsgálat jogi alapját a Bundestag december elején elfogadott reformja teremti meg. A törvény értelmében a rendszer hivatalosan 2026. január 1-jén lép hatályba. Azok a férfiak, akik éppen újév napján töltik be a 18. életévüket, és a kérdőívben a „nem” választ jelölik meg, egyelőre nem kötelesek orvosi vizsgálaton részt venni.

A Bundeswehr tájékoztatása szerint a sorozási rendszer szervezése még kidolgozás alatt áll. Emiatt kezdetben főként az önként jelentkezőkre fognak támaszkodni.

A tervek szerint országszerte 24 besorozási központot hoznának létre, ám ezek pontos helyszínei még nem ismertek. A központoknak 2027. július 1-jéig kell elkészülniük, ezt követően már teljes évjáratokat vonnának be, addig pedig várhatóan feldolgozandó elmaradások halmozódnak fel. A hadsereg egyelőre nem közölte részletesen, miként zajlanak majd a területi vizsgálatok. 

Annyit azonban elárultak, hogy az orvosi ellenőrzés mellett számítógépes, úgynevezett CAT-tesztet is alkalmaznak, amely a személyiséget és a szellemi alkalmasságot méri.

Ennek során vizsgálják többek között a logikai gondolkodást, a nyelvi készségeket és a műszaki ismereteket. Ezt követően az orvos veszi át a folyamatot, aki a betegségekre és az előzményekre kérdez rá, hasonlóan egy általános orvosi vizsgálathoz. A Bundeswehr szerint a korábbi eljárásokhoz képest rövidebb, egyszerűsített rendszert alakítanak ki.

Borítókép: Fiatal német katona (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

