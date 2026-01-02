A Munkáspárt a látszatmegoldásokra esküszik

Az elmúlt időszakban egyre égetőbb lett a bevándorlás és a nők elleni erőszak visszaszorításának a kérdése Nagy-Britanniában. A Munkáspárt nemrég új minisztert nevezett ki a lányok és a nők védelmére, a lépés azonban a kritikusok szerint csak ideológiai látszatintézkedés – írja az Origo.

A Munkáspárt ideológiai alapon nem beszél a valódi problémáról, a bevándorlás és a nők elleni erőszak összefüggéséről

Fotó: AMEER ALHALBI / ANADOLU AGENCY

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, az Egyesült Királyságban egyre nagyobb problémát jelent a bűncselekmények számának az emelkedése, különösképpen a nők ellen elkövetett bűncselekményeké. A Munkáspárt népszerűsége egyébként is történelmi mélységekbe zuhant, miután a kormány látszólag nem tud a problémával mit kezdeni.

Ennek okán született meg a döntés, hogy mind a bevándorlás terén szigorít az ország, emellett pedig külön minisztert neveznek ki a nők védelmére.

Habár a statisztikák egyértelműen igazolják, hogy az országban elkövetett bűncselekmények és nők elleni erőszakok jelentős részében migráns háttérrel rendelkeznek az elkövetők, ezt a kormánypárt nem hajlandó tudomásul venni. A kormányzat érzi, hogy amennyiben a valós problémát próbálnák meg orvosolni, úgy népszerűségük tovább zuhanna, így inkább ideológiai harcot folytatnak a Brussel Signal cikke szerint.

A BBC nemrég a rendőrség nyomán arról írt, hogy az olyan online influenszerek, mint Andrew Tate, „meglehetősen rémisztő” módon radikalizálják a fiúkat a szélsőséges nőgyűlölet irányába.

Ez azonban a kritikusok szerint megmutatja, hogy nem a valódi problémával kíván a Munkáspárt foglalkozni, helyette inkább egy új ellenségképet gyárt ami ellen harcolhat, ez pedig az elnyomó fehér férfi. Habár a Tate jelenség valóban mérgező lehet a társadalom egészére nézve, azonban abban az országban, ahol szinte nincs olyan hét, amin ne támadna meg egy migráns egy nőt, vagy éppen egy lányt, ott Andrew Tate jelenti a legkisebb problémát.

Borítókép: Egy migráns tábor a vasút közelében (Fotó: AFP)