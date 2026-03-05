Itt vannak az üzemanyagár-emelkedés látható és láthatatlan következményei

– A kőolaj alapvető fontosságú nyersanyag, mert finomítása során készülnek belőle a különféle üzemanyagok, például a benzin, a dízel és a kerozin. Amikor a benzinkutaknál megjelenik egy újabb áremelés, a legtöbben csak a saját tankolásuk költségére gondolnak. Valójában azonban az üzemanyagár nem csupán a közlekedést érinti: szinte a teljes gazdaságon végiggyűrűzik, és a mindennapi életet is befolyásolja. Egyes szektorokat közvetlenül érint, míg más gazdasági területeken áttételesen hat az üzemanyagok árának változása, valójában kevés olyan szektor létezik, amely teljesen független az üzemanyagáraktól – ismertette az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Üzemanyagárak: ez nem csupán a tankolásról szól

Az elemzés rámutat: ha az üzemanyagárak tartósan emelkednek, az nem csupán a tankolásról szól — hanem inflációról, növekedésről, árfolyamról és társadalmi egyensúlyról is. A járműüzemanyagok 5,8 százalékos súlyt képviselnek a fogyasztóiár-indexben a Központi Statisztikai Hivatal szerint, vagyis tízszázalékos áremelkedés az üzemanyagok esetében 0,58 százalékponttal emeli meg a teljes inflációt.

Értelemszerűen minden más termék árára is kihat az üzemanyagár-sokk, így nemcsak közvetlenül a járműüzemanyagok súlyán keresztül érvényesül az infláció gyorsulása, hanem más csatornákon is begyűrűzik.

Ezért kiemelten fontos az ellátás biztonsága: Magyarország évtizedek óta kap kőolajat a Barátság kőolajvezetéken keresztül, az ellátás azonban jelenleg politikai okok miatt szünetel, miután Ukrajna egyoldalúan felfüggesztette a szállítást. Továbbá a Közel-Keleten újra megjelent háborús konfliktus miatt a magyar ellátás egyéb csatornákon való megvalósítása is nagyobb költségekkel jár(na), illetve nehézkes. Az ország energiaellátása és az árak növekedésének megelőzése érdekében sürgető fontosságú a kőolajjal való ellátottság biztosítása.

Szerteágazóak a közvetlen hatások

Az üzemanyagárak változása közvetlen hatással van a szállítási és logisztikai költségek alakulására. Ezen belül drágíthatja a közúti szállítást, nemzetközi fuvarozást, személyszállítást (például buszok, taxik), de a futárszolgálatok díját és az e-kereskedelem szállítási díjait is befolyásolja. Az üzemanyagok árának drágulása azonnali költségnövekedést idéz elő ezeknél a szektoroknál, amely a fuvardíjak emelkedéséhez, így pedig a termelői árak növekedéséhez vezet. A különféle üzemanyagok árának változása érinti továbbá a légi közlekedést és a hajózást, vízi szállítási szektort is. A légi közlekedésen belül kiemelt fontosságú a turizmus helyzete:

ha az üzemanyag ára emelkedik, megnőhetnek a jegyárak is, amely a turisztikai kereslet csökkenéséhez vezethet. A tengeri és folyami szállítás költségeinek emelkedése pedig az importált termékek árának növekedésében csapódhat le.

Az üzemanyagárak változása a különféle termelési szektorokat is közvetetten érinti: a mezőgazdaságot, a feldolgozóipart és az építőipart. A mezőgazdaságnál alapvető fontosságú az üzemanyagok ára

a különféle gépek használatánál (például traktor),

öntözésnél,

terményszállításnál és természetesen a műtrágyák esetében is (a földgáz az egyik alapanyag és energiaforrás is az előállításához).

A mezőgazdaság termelői költségeinek emelkedése pedig átgyűrűzik az élelmiszerek árába.