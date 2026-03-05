Orbán Viktor terepszemlét tartott a Puskás Arénánál + videó

Terepszemlét tartott Orbán Viktor csütörtökön a Puskás Arénánál, amelyről a miniszterelnök egy videót is megosztott a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Puskás Aréna toronyépületében létrehozott Puskás Múzeum megnyitóján 2024. november 25-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Bajnokok Ligája-döntő lesz, ide fognak jönni vendégek, és arra vagyok kíváncsi, hogy mit látnak, amikor idejönnek – válaszolta arra a kérdésre, hogy mi a mostani látogatás oka.

Orbán Viktor rámutatott,

a vendégek nem a stadiont fogják csak megnézni, hanem ami körülveszi, és ez alapján alakítanak ki véleményt Magyarországról. Fontos, hogy itt minden rendezett legyen

– tette hozzá.

Azt kell mondanom, hogy elég jól néz ki. Itt szép munkát végeznek

– állapította meg a bejáráson a kormányfő.

Karban van tartva minden, a fű le van nyírva, nincsen szemét, a kerítés is rendben van, szóval ezzel nem kell szégyenkeznünk

– összegzett.

A Puskás Arénában május 30-án rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét.

Borítókép: A Puskás Aréna (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)