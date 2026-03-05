Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

orbán viktorpuskás arénábanbajnokok ligája

Orbán Viktor terepszemlét tartott a Puskás Arénánál + videó

A miniszterelnök jelentette, minden készen áll a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 13:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Terepszemlét tartott Orbán Viktor csütörtökön a Puskás Arénánál, amelyről a miniszterelnök egy videót is megosztott a Facebook-oldalán.

Budapest, 2024. november 25. Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Puskás Aréna toronyépületében létrehozott Puskás Múzeum megnyitóján 2024. november 25-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Puskás Aréna toronyépületében létrehozott Puskás Múzeum megnyitóján 2024. november 25-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Bajnokok Ligája-döntő lesz, ide fognak jönni vendégek, és arra vagyok kíváncsi, hogy mit látnak, amikor idejönnek – válaszolta arra a kérdésre, hogy mi a mostani látogatás oka.

Orbán Viktor rámutatott,

a vendégek nem a stadiont fogják csak megnézni, hanem ami körülveszi, és ez alapján alakítanak ki véleményt Magyarországról. Fontos, hogy itt minden rendezett legyen

– tette hozzá.

Azt kell mondanom, hogy elég jól néz ki. Itt szép munkát végeznek

– állapította meg a bejáráson a kormányfő.

Karban van tartva minden, a fű le van nyírva, nincsen szemét, a kerítés is rendben van, szóval ezzel nem kell szégyenkeznünk

– összegzett.

A Puskás Arénában május 30-án rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét.

Borítókép: A Puskás Aréna (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu