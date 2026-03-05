Orbán Viktor terepszemlét tartott a Puskás Arénánál + videó

Terepszemlét tartott Orbán Viktor csütörtökön a Puskás Arénánál, amelyről a miniszterelnök egy videót is megosztott a Facebook-oldalán.
– Bajnokok Ligája-döntő lesz, ide fognak jönni vendégek, és arra vagyok kíváncsi, hogy mit látnak, amikor idejönnek – válaszolta arra a kérdésre, hogy mi a mostani látogatás oka.
Orbán Viktor rámutatott,
a vendégek nem a stadiont fogják csak megnézni, hanem ami körülveszi, és ez alapján alakítanak ki véleményt Magyarországról. Fontos, hogy itt minden rendezett legyen
– tette hozzá.
Azt kell mondanom, hogy elég jól néz ki. Itt szép munkát végeznek
– állapította meg a bejáráson a kormányfő.
Karban van tartva minden, a fű le van nyírva, nincsen szemét, a kerítés is rendben van, szóval ezzel nem kell szégyenkeznünk
– összegzett.
A Puskás Arénában május 30-án rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét.
Borítókép: A Puskás Aréna (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
