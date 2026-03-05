orbán viktorterrorellenes koordinációs bizottságháborúterrorista

Orbán Viktor: Szigorúbban ellenőrizzük a hazánkba érkező külföldieket + videó

Az iráni háború nyomán miniszterelnök szerint, aktiválódhatnak a nyugat-európai terroristasejtek, ami közvetlenül érinti Magyarország biztonságát.

2026. 03. 05. 10:53
– Ma reggel a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén kezdtük a napot, ugyanis a közel-keleti háború közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét. Összehívtam a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyeztük – jelentette ki a közösségimédia-oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök. 

Kiemelte, 

megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terroristasejteket aktiválni fogják. Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni.

Ennek érdekében a kormányfő közlése szerint, a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítették.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

