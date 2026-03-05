Orbán Viktor: Szigorúbban ellenőrizzük a hazánkba érkező külföldieket + videó

– Ma reggel a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén kezdtük a napot, ugyanis a közel-keleti háború közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét. Összehívtam a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyeztük – jelentette ki a közösségimédia-oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Kiemelte,

megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terroristasejteket aktiválni fogják. Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni.

Ennek érdekében a kormányfő közlése szerint, a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítették.