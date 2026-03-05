Megszólalt a kiugrott tiszás: Magyar Péter levágná az országot az orosz energiáról és ezt meg is ígérhette Brüsszelnek

Újra a nyilvánosság elé állt Csercsa Balázs. A férfit január végén ismerhette meg a szélesebb nyilvánosság, amikor az Indexnek nyilatkozott a Tisza Pártban szerzett tapasztalatairól. Az egyébként erősen kormányellenes Csercsa arról beszélt, hogy Magyar Péterék két gazdasági programot készítenek. Az egyik lényegében kamuprogram, amiben csupa népszerű intézkedés kap helyet és aminek csak a kampányban lesz szerepe. A párt valódi terveit azonban egy másik csomag tartalmazza, amely viszont súlyos megszorításokat tartalmazhat.

Csercsa Balázs, a Tisza korábbi egyházügyi munkacsoport-vezetője. Forrás: M1/YouTube

Csütörtöki bejegyzését Csercsa – akit kiállása miatt egyébként Magyar Péter perrel fenyegetett meg – ezzel kezdte: „Magyar Péter két irányba próbál megfelelni. Idehaza azt mondja, amit szerinte a magyar emberek hallani szeretnének, de a Tisza Párt a külföldi partnerei és az Európai Néppárt irányában egészen máshogyan kommunikál.”

A volt munkacsoport-vezető ezután rátért az ukrán olajblokádra, szerinte ugyanis ugyanez történik most a Barátság kőolajvezeték esetében. „Számomra világosnak látszik, hogy az ukránok valóban elzárták ezt a vezetéket. Ha nem így lenne, Zelenszkij elnök miért ne engedhetné oda a magyar és szlovák, vagy legalább az uniós szakértőket?” – tette fel a nyilván költőinek szánt kérdést, majd arra mutatott rá, hogy Magyar Péter mindeközben csak hallgat, holott más ügyekre gyorsan reagál. „Miért nem kéri európai partnerei közbenjárását? Miért nem szólítja föl Ukrajnát, hogy legalább egy független szakértői vizsgálatot tegyen lehetővé?” – folytatta a kérdések sorát Csercsa Balázs.

A volt tiszás ezután a februári müncheni biztonságpolitikai fórumon történtekre utalt: „a Tisza Párt elnöke Münchenben arról beszélt, hogy biztosította minden európai partnerét, hogy konstruktív magyar hozzáállásra számíthatnak. Szó szerint ezt mondta: »nem a huszonhatok Európája lesz, hanem a huszonhetek Európája lesz«. Vajon ez azt jelenti, hogy a magyaroknak kedvezőbb, orosz energiáról is leválna, hogy huszonhetedikként beálljon a sorba?”

Ehhez, mintegy következtetésként hozzátette: „A hatalom megszerzése nem lehet fontosabb, mint hazánk energiabiztonsága! A Tisza számára tényleg többet jelent a Fidesz-kormány gáncsolása, mint a magyar emberek számára megfizethető üzemanyag biztosítása?”

A tiszás történésekre bizonyosan rálátó Csercsa bejegyzése csak egyféleképpen értelmezhető: Magyar Péter le akarja vágni az országot az orosz energiáról, ezt meg is ígérte brüsszeli partnereinek februárban, emiatt nem zavarja a Tisza elnökét, hogy az ukránok a magyar gazdaságot is veszélybe sodorva elzárták a kőolajvezetéket.

A volt tiszás lényegében megerősítette az Index közelmúltbeli cikkében foglaltakat. A lap birtokába jutott jelentés szerint ugyanis az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, hogy így gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt. Az Index értesülései szerint a külügyminisztérium és a titkos szolgálatok beszámolójából az is kiderült, hogy a február közepi müncheni biztonságpolitikai konferencián a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani. A párt képviselői a helyszínen jelezték: készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról.