megszorítócsomagTisza PártCsercsa Balázs

A Tisza brüsszeli programját két biztos forrás is alátámasztja

Két programja van a Tisza Pártnak: egy brüsszeli és egy választási program – mutatott rá a mai Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ezt alátámasztják Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének és Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoportja vezetőjének szavai is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 13:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Tarr Zoltán korábban elismerte, hogy megbuknának, ha mindent elmondanak. Ez összhangban áll azzal, hogy van egy valós, brüsszeli program ; és egy kamu, választási program – mutatott rá a a Tisza Párt konvergenciaprogramja kapcsán Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón kifejtette: az első a valódi adóemeléseket, Ukrajna támogatását tartalmazza. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt megszorítócsomagjának valódiságát megerősítette Csercsa Balázs is, a Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoportjának vezetője is. A kiábrándult tiszás azt mondta, a valós dokumentum mellett készül egy kampányprogram is, amelyet az ígéretek ellenére még mindig nem mutattak be.

A korábban az Index által nyilvánosságra hozott hatszázoldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs kijelentette, ez valós, a pártban keringő tanulmánygyűjtemény, ami alapján a kormányprogram is készül.

– Korábban Magyar Péter nem tagadta ezt a tanulmányt, sőt ő maga jelentette be még októberben ennek a pontjait – mondta Csercsa Balázs, aki elárulta azt is, a kilépését követően sokan megköszönték, köztük tiszások is, hogy ki mert állni, mert ők is ugyanazokat gondolják és tapasztalják, amit elmondott, és ők is gondolkodtak már azon, hogy érdemes-e ezt folytatni.

Borítókép: A Tisza gazdasági programja (Forrás: Index)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Kormányinfó

Három katonai vezető kitiltásáról döntött tegnap a kormány

Kormányinfó 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu