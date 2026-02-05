A Tisza brüsszeli programját két biztos forrás is alátámasztja

– Tarr Zoltán korábban elismerte, hogy megbuknának, ha mindent elmondanak. Ez összhangban áll azzal, hogy van egy valós, brüsszeli program ; és egy kamu, választási program – mutatott rá a a Tisza Párt konvergenciaprogramja kapcsán Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón kifejtette: az első a valódi adóemeléseket, Ukrajna támogatását tartalmazza.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt megszorítócsomagjának valódiságát megerősítette Csercsa Balázs is, a Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoportjának vezetője is. A kiábrándult tiszás azt mondta, a valós dokumentum mellett készül egy kampányprogram is, amelyet az ígéretek ellenére még mindig nem mutattak be.

A korábban az Index által nyilvánosságra hozott hatszázoldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs kijelentette, ez valós, a pártban keringő tanulmánygyűjtemény, ami alapján a kormányprogram is készül.

– Korábban Magyar Péter nem tagadta ezt a tanulmányt, sőt ő maga jelentette be még októberben ennek a pontjait – mondta Csercsa Balázs, aki elárulta azt is, a kilépését követően sokan megköszönték, köztük tiszások is, hogy ki mert állni, mert ők is ugyanazokat gondolják és tapasztalják, amit elmondott, és ők is gondolkodtak már azon, hogy érdemes-e ezt folytatni.