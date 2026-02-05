Kormányinfó: A schengeni övezetből is kitiltják az ukrán kényszersorozókat

A tegnapi kormányülésen a kárpátaljai sorozással kapcsolatban meghallgattunk egy beszámolót, amelyből tisztán látszódik, folytatódik a kényszersorozás, tavaly Sebestyén József halt bele, most pedig egy szívbeteg honfitársunk lett az áldozata a kényszersorozásnak.

Még egy megtámadott, háborúban álló ország részéről is elfogadhatatlan a kényszersorozás, arra hívjuk fel a figyelmet, hogy kényesek vagyunk arra, ha a kárpátalajai magyarság alapvető jogait nem veszik figyelembe. Emiatt három kitiltást eszközöltünk katonai vezetőkkel szemben

– tájékoztatott Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A kormány döntéseiről számol be Gulyás Gergely Fotó: Havran Zoltán

Teljes kitiltás

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy

nem csak Magyarországról, de a schengeni övezetből is kitiltják a kényszersorozókat.

A tárcavezető emlékeztetett: ezt az Ukrajnát akarják beléptetni az EU-ba, nekik akar Brüsszel több ütemben 1500 milliárdos támogatást adni, amelyet hitelként álcáznak, de valójában egy támogatás. – Ezért is fontos a nemzeti petíció – tette hozzá. Leszögezte, a kormány a béke pártján áll, továbbra sem hajlandó fegyvert és katonákat küldeni, és Magyarország nem fizet Ukrajnának.

Emelkedő jövedelmek

A februárban érkező emelt bérekről elmondta,

a napokban a januári bérek utalásával több millió családhoz érkezik magasabb fizetés, mivel hatályba lépett számos olyan intézkedés, mint a családi adókedvezmény növelése, a pedagógusok bérének emelése, a kétgyermekes édesanyák szja mentessége.

– A célunk, hogy ne csak 40, hanem 50, majd 60 év feletti édesanyáknak se kelljen szja-t fizetniük – közölte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátete,

a minimálbér is emelkedett januárban, ez mintegy kétszázezer dolgozót érint Magyarországon, a garantált bérminimum pedig 700 ezer embert érint, és annak mértéke alapján a 16. helynél is jobban áll Magyarország az uniós ranglistán.

Kiemelte, hogy a pedagógusok bére is emelkedett, ebben a ciklusban sikerült megduplázni a tanári béreket, és a kulturális, szociális területen dolgozók is 15 százalékkal több pénzt kapnak. A közszférában dolgozóknak járó egymilliós támogatást is még igényelni lehet. Az MTVA kérdésére Gulyás Gergely elmondta,

az egymillió forintos otthonteremtési támogatás mindenkinek jár, aki az állami közszférában dolgozik.

Azt is elmondta, hogy mikor kapnak fizetésemelést azok, akik civilként fegyveres testületeknél dolgoznak, mint például a honvédelmi vagy a rendőrségi alkalmazottak, a miniszter jelezte, az ezzel kapcsolatos igényeket már a belügyminiszter jelezte a kormány felé, még az idei évben tavasszal várható egy fizetésemelés