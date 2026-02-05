Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

kormányinfóukránkormánymagyarországorbán viktorgulyás gergelymagyar nemzet

Kormányinfó: A schengeni övezetből is kitiltják az ukrán kényszersorozókat

A napokban a januári bérek utalásával több millió családhoz érkezik magasabb fizetés, mivel hatályba lépett számos olyan intézkedés, mint a családi adókedvezmény növelése, a pedagógusok bérének emelése, a kétgyermekes édesanyák szja mentessége – hangzott el a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy a közteherviselés kötelezettsége a Karácsony Gergely vezette fővárosra is vonatkozik. A sajtótájékoztatón szó volt még többek között Ukrajna uniós csatlakozásáról, az árrésstop jövőjéről, és a szolidaritási adóval kapcsolatos döntésekről is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 9:16
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tegnapi kormányülésen a kárpátaljai sorozással kapcsolatban meghallgattunk egy beszámolót, amelyből tisztán látszódik, folytatódik a kényszersorozás, tavaly Sebestyén József halt bele, most pedig egy szívbeteg honfitársunk lett az áldozata a kényszersorozásnak.

Még egy megtámadott, háborúban álló ország részéről is elfogadhatatlan a kényszersorozás, arra hívjuk fel a figyelmet, hogy kényesek vagyunk arra, ha a kárpátalajai magyarság alapvető jogait nem veszik figyelembe. Emiatt három kitiltást eszközöltünk katonai vezetőkkel szemben 

– tájékoztatott Gulyás Gergely a Kormányinfón. 

kormányinfo
A kormány döntéseiről számol be Gulyás Gergely Fotó: Havran Zoltán

Teljes kitiltás

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy 

nem csak Magyarországról, de a schengeni övezetből is kitiltják a kényszersorozókat. 

A tárcavezető emlékeztetett: ezt az Ukrajnát akarják beléptetni az EU-ba, nekik akar Brüsszel több ütemben 1500 milliárdos támogatást adni, amelyet hitelként álcáznak, de valójában egy támogatás. –  Ezért is fontos a nemzeti petíció – tette hozzá. Leszögezte, a kormány a béke pártján áll, továbbra sem hajlandó fegyvert és katonákat küldeni, és Magyarország nem fizet Ukrajnának. 

 

Emelkedő jövedelmek

A februárban érkező emelt bérekről elmondta, 

a napokban a januári bérek utalásával több millió családhoz érkezik magasabb fizetés, mivel hatályba lépett számos olyan intézkedés, mint a családi adókedvezmény növelése, a pedagógusok bérének emelése, a kétgyermekes édesanyák szja mentessége.

 – A célunk, hogy ne csak 40, hanem 50, majd 60 év feletti édesanyáknak se kelljen szja-t fizetniük – közölte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátete, 

a minimálbér is emelkedett januárban, ez mintegy kétszázezer dolgozót érint Magyarországon, a garantált bérminimum pedig 700 ezer embert érint, és annak mértéke alapján a 16. helynél is jobban áll Magyarország az uniós ranglistán.

Kiemelte, hogy a pedagógusok bére is emelkedett, ebben a ciklusban sikerült megduplázni a tanári béreket, és a kulturális, szociális területen dolgozók is 15 százalékkal több pénzt kapnak. A közszférában dolgozóknak járó egymilliós támogatást is még igényelni lehet. Az MTVA kérdésére Gulyás Gergely elmondta, 

az egymillió forintos otthonteremtési támogatás mindenkinek jár, aki az állami közszférában dolgozik. 

Azt is elmondta, hogy mikor kapnak fizetésemelést azok, akik civilként fegyveres testületeknél dolgoznak, mint például a honvédelmi vagy a rendőrségi alkalmazottak, a miniszter jelezte, az ezzel kapcsolatos igényeket már a belügyminiszter jelezte a kormány felé, még az idei évben tavasszal várható egy fizetésemelés

A 13. és 14. havi nyugdíj első részletével kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, 

akik postai kézbesítést kértek, holnap fogják megkapni az első kézbesítést, akik utalással, február 12-én kapják meg a 13. havi első részletetét, 13-án pedig a 14. havi nyugdíj első részletét utalják majd. 

Annak kapcsán, hogy a Republikon Intézet konferenciáján a nyugdíjakat támadták, azt mondta, egyszer a baloldal már eltörölte a 13. havi nyugdíjat. – Az az ígéret, hogy a baloldal majd a Fidesz politikáját valósítja meg, illúzió. A baloldal mindig minden jobboldali intézkedést megszüntette – emlékeztetett.

A differenciált, szociális alapú nyugdíjrendszer ötletére az mondta, különbséget kell tenni, hogy valaki méltatlanul kap-e keveset, akik itt dolgozták végig az életüket, de alacsony a nyugdíjuk, ezekben az esetkben érdemes teret adni a gondoskodásnak, de vannak olyanok is, akik külföldön dolgoztak, ezért alacsony a nyugdíjuk, de ők külföldről is kapnak juttatást. 

Az energiatároló program kapcsán elmondta, több tízezren nyújtottak be eddig pályázatot, a kormány pedig meg fogja emelni a támogatás összegét, hogy még többen igényelhessék. A pályázatot március 15-ig lehet benyújtani. Jelezte, a cél a napenergia tárolásának lehetősége, ami a rezsicsökkentés egy új fajtája.

 

A törvények a fővárosra is vonatkoznak

Az MTVA kérdésére a szolidaritási adóval kapcsolatban Gulyás Gergely tisztázta, Budapest főpolgármestere minden alkalommal elmondta, hogy csődbe mennek, de végül nem mentek csődbe, ami mindannyiunk érdeme, ahogyan az is, hogy eleget tegyen a saját kötelességének. 

Ha nem a vita lehetőségét keresné minden alkalommal Karácsony Gergely, és a kátyúzással foglalkozna mondjuk, mindenki jobban örülne. A konkrét üggyel kapcsolatba már túl vagyunk egy Alkotmánybírósági döntésen, azt képviseltük, hogy ez egy közigazgatási perben értelmezhető, ezt egyértelművé tette az Alkotmánybíróság is 

 – húzta alá. A miniszter szerint a főváros vezetése fordítva ül a lovon, és eljutottunk oda, hogy egy közteher befizetése kapcsán rablást kiálltanak. – Minden normális állami működésben él a közteherviselés kötelessége, ez Karácsony számára viszont elfogadhatatlan – mondta.

A fővárosi ügyek kapcsán arra a kérdésre, hogy a Tisza fővárosi képviselője miért váltogatja az álláspontját az aluljárók éjszakai bezárásával kapcsolatban, Gulyás Gergely úgy reagált: miután egy tiszásról van szó, nem meglepő. Aláhúzta, az biztos, hogy az aluljárók nyitvatartása nem indokolt éjszaka, hiszen van elég hely a menhelyeken. 

 

A választáson minden kiderül

Csercsa Balázsról, a Tisza kiugrott egyházügyi vezetőjéről és a Medián kutatásáról, mely szerint inkább alkalmasnak találják Magyar Pétert a miniszterelnöki posztra, azt monda, lehet, hogy a Medián kutatása a Tisza Pártban készült. – A jó része ennek a szakmának megszűnt létezni, inkább propaganda ez. De a választáson hamarosan kiderül minden. 

Legutóbb 8-20 százalékkal tévedtek a Fidesz kárára ezek a kutatócégek 

– fogalmazott.

Közölte azt is, nincs Lázár-ügy, a szerencsétlen mondatért elnézés kért. A gyöngyösi fórumól azt mondta, az RTL írta, hogy igazoltatások voltak, és utána derült ki, ki milyen bűncselekményt követett el. – Bizonyos állami vezetők nemzetbiztonsági védelem alatt állnak, és ha egy ilyen személy rendezvényén bűnözők jelennek meg, az a nemzetbiztonsági hatósági feladatot kíván – mondta Gulyás Gergely.

 

Döntenek az árrésstopról

Gulyás Gergely azt is elmondta, 

a kormány a következő ülésen fog dönteni az árrésstop meghosszabbításáról, szerinte ez egy jó eszköz, és ha valaki megnézi az inflációs jelentéseket, akkor látja, hogy hozzájárult annak csökkentéséhez.

 – Természetesen a nagy multinacionális cégek is készülnek már a választásokra és azt remélik, hogy a multiadókat eltörlik, mi viszont azt gondoljuk, hogy jó, ha részt vesznek ezek a cégek is a közteherviselésben is – jelezte, hozzátéve, hogy vélhetően meghosszabbítják majd a vásárlókat védő intézkedést. Raskó György árrésstop megszüntetését szorgalmazó kijelentésére azt mondta, az inflációt csökkentette az árrésstop, és nincs semmi meglepő abban, hogy a multik adóit a Tisza és annak tanácsadója eltörölné.
 

A Tisza Párt programjának része Ukrajna EU- és NATO csatlakozása

Gulyás Gergely a Tisza Párt konvergenciaprogramjáról azt mondta, Tarr Zoltán korábban elismerte, hogy megbuknának, ha mindent elmondanak, és ez összhangban áll azzal, hogy van egy valós, brüsszeli program, és egy kamu, választási program. – Az első, a valódi adóemeléseket, Ukrajna támogatását tartalmazza – szögezte le. 

Jelezte, 

a Tisza támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, több mint 50 százaléka a párt mellett állóknak támogatta ezt, így ez is a párt programjának része.

 – Ez Európára nézve tragikus hatással lenne, olyan összegekről beszélünk, ami a teljes uniós költségvetését jeleni. Ehhez képest az ukrán csatlakozással az ukrán mezőgazdaságot és munkavállalókat is rászabadítanák Európára – jegyezte meg.

Mertz német kancellár azon kijelentésére, miszerint nem tartja elképzelhetőnek Ukrajna 2027-es csatlakozását, közölte, 

amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig Ukrajna nem lesz az Unió tagja, mert egyhangú döntés kell.

 – A németek gyakran változtatják a véleményüket, a sisakok küldésétől indulva most itt tartunk, de Ursula von der Leyen azt mondta, még az ő elnöki ciklusában kell Ukrajnának csatlakozni, ami 2028-29. ezzel sem vagyunk beljebb.

A miniszter kérdésre arról is beszélt, hogy néhány állam politikája azt a veszélyt hordozza magában, hogy eszkalálják a háborút. 

Manfred Weber kijelentése, hogy katonai szövetséggé kellene az EU-t alakítani, Gulyás szerint súlyos aggályokat vet fel, mert az Európai Unió a saját biztonságát a NATO-n keresztül képzelte el korábban, ehhez képest most a háború és béke kérdésében Brüsszel akar dönteni. 

– Mi ezt nem szeretnénk – szögezte le.

Egy orosz-európai tárgyalás esélyeiről azt mondta, 

a hajlandók koalícióján belül van egy francia hintapolitika, egyedül a franciák vetik fel néha a béketeremtésben való részvétel, ezért Macron néha tesz erre utalást.

 

Enyhe büntetést kapott a szélsőbaloldali Antifa-terrorista

A 2023-as budapesti embervadászatban is érintett szélsőbaloldali aktivista, Ilaria Salis kijelentésével kapcsolatban, aki szerint Magyarország olyan ország „ ahol az antifasizmust a terrorizmussal teszik egyenlővé”, Gulyás Gergely úgy vélekedett, az antifákat minden kulturált országban elítélik, Salis pedig egy olyan politikus, aki egyébként bűnöző, és ártatlan emberekre támadt rá Magyarországon, majd a mentelmi joga mögé bújik azóta is. 

Súlyos büntetést kell kiszabni, szerintem enyhe az a nyolc év fegyházbüntetés, amit a tegnapi ítélet során kiszabtak Maja T. Esetében

 – közölte. 

 

Elfogadhatatlan a Benes-dekrétum


Arról, hogy múlt héten pénteken a Benes-dekrétum miatt szervezett demonstráción elvittek egy magyar politikust, a miniszter közölte: Szijjártó miniszter nem csak tiltakozott, folyamatosan kommunikál az ott történtek miatt, elfogadhatatlannak tartja a kormány a szólásszabadság korlátozását és a kollektív bűnösséget is. 
Arról, hogy jogi segítséget nyújt a kormány a Benes-dekrétum áldozatainak, közölte, már több ügyvédi irodával felvették a kapcsolatot, ha szükséges, a magyar állam ennek vállalja a költségét. Gulyás bízik abban, hogy a szlovák alkotmánybíróság megsemmisíti a Benes-dekrétumot.

 

Guruló dollárok után guruló eurók

Arra, hogy egy amerikai jelentés szerint az Európai Bizotság szándékosan próbál beavatkozni a választásba, azt mondta, az amerikai jelentés a 2023 utáni választásokra koncentrál, ha korábbról indultak volna, kiderült volna, hogy a demokratákhoz köthető köröktől érkeztek a guruló dollárok a magyar baloldalhoz. 

Betegségektől szenved az EU, és minden államnak saját szuverén döntése, hogy ki ül a parlamentben, az unió nem szólhat bele. De Brüsszel következmények nélküli hely, és amíg a Patrióták nem erősödnek meg kellően, ez nem fog változni 

– vélekedett. Az amerikai jelentésről még elmondta, nem biztos, hogy az Európai Tanács ülése alkalmas ennek megtárgyalására, de tény, hogy a beavatkozás elfogadhatatlan.

 

Veszélyes úton jár az OBT

Az Országos Bírói Tanács azon döntésére, hogy nem fontos, milyen bírák szerepelnek a kisivárgott tiszás támogatói listán, azt mondta, a magyar jogszabályokból kialakított gyakorlatból az ellenkezője következik, mint amit az OBT mond. – Legalizálják, hogy pártszimpatizáns bírák ítélkezzenek, ami rendkívül veszélyes – hangsúlyozta. Ismert az Országos Bírói Tanács ülésén a testület aktivista bírói többsége úgy döntött, hogy nem szándékozik a Kúria elnökét arra kérni, hogy adjon írásbeli tájékoztatást a 2025. október 1-jét követően kúriai bírákat érintő közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, azaz felsőbírósági forrásunk szerint az 

OBT egyáltalán nem kíván foglalkozni azzal, hogy mit keresnek aktív bírók nevei a Tisza-listán.

 

Dübörög a kampány

Orbán Viktor országjárásáról elmondta, rejtettnek nem lehet nevezni az országjárás állomásait, a háborúellenes gyűlésekről előre lehet tudni, máskor pedig utcán, kávézókban bukkan fel a miniszterelnök – mondta. Donald Trump amerikai elnök magyarországi látogatásáról ismét elmondta, ha lesz dátum, közölni fogják.

A gyöngyösi Lázárinfón történtek kapcsán – egy elítélt bűnözőkből szervezett csoport hangos üvöltözéssel akarta ellehetetleníteni a rendezvényt – a miniszter azt mondta, egyértelműen a rendzavarás volt a cél, az, hogy egy békés politikai rendezvényt próbáltak ellehetetleníteni. 

A korábbi, baloldali politikusok, például Bajnai Gordon rendezvényein történtek kapcsán emlékeztetett,a volt miniszterelnök nem áll nemzetbiztonsági védelem alatt, és ha bohócok mennek és ugrálnak, az a demokrácia része, és nem ugyanaz, mint ami Gyöngyösön történt. 

A gyülekezési jog hatálya alá eső rendezvénynél van alkotmányos védelem, és bárki kérhet hatósági védelmet, ha megzavarják a rendezvényét. A bohóc jelmez nem tartozik ebbe a körbe

 – tette hozzá.

Vitézy Dávid azon állítására, hogy Lázár János komoly kárt okozott a HÉV-pályázatokkal, azt mondta az elmúlt két évben napi rendszerességgel kritizálta Lázár János, a konkrét ügyben pedig eredménytelen közbeszerzési eljárás volt, ezért újra ki kell írni. És nem igaz, hogy Magyarország 100 milliárdot bukott el.

 

Csercsa Balázsnak igaza lehet

Magyar Nemzet kérdésére, mely szerint a Tiszából kiugrott Csercsa Balázs arról beszélt, most még tagadhatják, ám ha hatalomra kerül a Tisza Párt és Magyar Péter, nem vitás, hogy végre kelle hajtaniuk Brüsszel szándékát, amit a Tisza-csomagban már rögzítettek is, Gulyás Gergely úgy válaszolt:  már most is jól látszik, hogy a Tisza Párt a Néppárt elvárásait teljesíti. 

Nem szavazták meg a Bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítványt, megszavazták, hogy támogatják Ukrajna uniós támogatását, megszavazták a migrációs paktumot és az ukránok pénzügyi támogatását. Amit a Tisza eddig tett, nyilvánvaló, hogy Brüsszel szándékát képviselik. Hogy ezt egy kormányváltás esetén még inkább képviselnék-e, nem vitás,

Csercsa Balázsnak igaza lehet ebben – vélekedett. Gulyás egyben emlékeztetett, azért tagadják a Tisza megszorító csomag létezését, mert ők maguk mondták ki: ha ez kiderül, megbuknak. 

 

 

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.