Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Magyar Péter felkarolta a baloldal nagy álmát

A vagyonadó Magyar Péterék állatorvosi lova. Az állítás bár erős képzavar, attól még igaz, a közteher ügyében ugyanis benne van minden, ami a Tiszát jellemzi. Egyrészt olybá tűnik, hogy Magyarék kapkodnak, de legalábbis rögtönöznek.

A pártelnök először érdemben 2025 augusztusában beszélt a vagyonadóról, akkor azt közölte, hogy a közteher az ötmilliárd forint feletti vagyonokra vonatkozna, mértéke pedig egy százalék lenne.

Később azonban tartottak egy tiszás közvélemény-kutató szavazást, amelyben a vagyonadót érintő kérdésben már egymilliárd forintos összeghatár szerepelt. Végül novemberben kiszivárgott a Tiszának készült hatszáz oldalas megszorítócsomag, ami még szigorúbb elképzeléseket tartalmazott, és már

ötszázmillió forint feletti vagyonra kivetné az adót, aminek kulcsa 6,5 százalék lenne.

Cikksorozatunkban később részletesen ismertetjük a pártnak írt csomagot, így annak vagyonadóval foglalkozó fejezetét is, most azonban a Magyar Péterék körül mozgolódó balliberális, elsősorban SZDSZ-kötődésű szakértőkre, háttéremberekre koncentrálunk.

A vagyonadó ügye ugyanis – és ez a második árulkodó mozzanat – rámutat arra, hogy a Tisza nagyon is nyitott a balliberálisok adóemelő elképzeléseire. Érdemes felidézni, hogy idehaza 2009-ben, a nagy megszorítások idején a szocialista kabinet alkotott törvényt a vagyonadóról. A jogszabály értelmében a közteher – bizonyos értékhatár figyelembevétele mellett – az ország szinte minden ingatlanára vonatkozott, emellett adót szedtek volna bizonyos nagy értékű vagyontárgyak után is. A szabályokat végül nem alkalmazták, az Alkotmánybíróság ugyanis 2009 végén elkaszálta a terhet.

A vagyonadó egyik hazai támogatója a ma már nem létező SZDSZ volt.

Az az SZDSZ, amelynek vezető személyiségei most éppen Magyar Péter és a Tisza Párt körül csoportosulnak. S ha már ott vannak, ötleteket fogalmaznak meg például a többkulcsos adóról, az szja növeléséről vagy az anyák adómentességének eltörléséről.

A nagyvállalkozó, aki pénz és ötletet is ad

Korábbi írásainkban említést tettünk már Bojár Gáborról. A Graphisoft alapítójáról megírtuk, hogy az SZDSZ berkeiből érkezett, ahogy azt is, hogy anyagilag is támogatta a Tiszát. A milliárdos ötletekkel is szolgált, egyebek mellett érvelt a vagyonadó mellett. Bojár 2025 szeptemberében egy interjúban egyenesen azt mondta, hogy befizetné a rá eső sarcot – ezt az egyszázalékos ráta és az ötmilliárdos értékhatár ismeretében jelentette ki. A G7 felvetette, hogy Bojár vagyona nagyjából ötvenmilliárd forint lehet, ezért annak megadóztatása biztosan negatívan érintené. Ő erre azt válaszolta, hogy már ki is számolta, mennyit kellene lerónia. „Elmondtam a feleségemnek, hüledezett, de én ezzel együtt azt mondom, hogy jogos. Vagyonadó sok fejlett országban van, nem tartom igazságosnak, hogy Magyarországon nincs. Akinek nagyobb vagyona van, annak nagyobb részt kell vállalnia a közösség terheiből” – fogalmazott.