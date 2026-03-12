Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Eszement dolog adómentességgel pénzt adni a kétgyermekes anyáknak a fekete öves tiszás szakértő szerint

Cikksorozatunk előző részében bemutattuk, hogy az első tiszásnak is nevezett Kéri László politológus szerint marhaság és a Fidesz legrosszabb öröksége az egykulcsos adó, amit felesége, Petschnig Mária Zita elhibázott lépésnek és egyenesen főbűnnek nevezett. Írásunkban megígértük, hogy egy mozzanatra visszatérünk, mégpedig arra: Kéri és Petschnig szakmai meglátásai számítanak-e a Tiszában.

Petschnig Mária Zita és Kéri László - Fotó: Máté Krisztián

Ennek kapcsán idéztük Kéri március eleji nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy egyikőjük sem szakértője a Tiszának és nem is dolgoznak a pártnak. Ezen a ponton tett azonban egy érdekes megjegyzést. A kérdésre, hogy ő vagy felesége írt-e tanulmányt Magyar Péteréknek, így válaszolt: „A Tiszának dehogy írtunk. […] Annyi lehetséges, hogy ahova írunk, oda eljuthattak a Tisza-összekötők is, és lehet, hogy elvitték.”

És hogy a tanulmányok elvitele hogyan történhet a gyakorlatban, azt nem más mondta el nyilvánosan, mint Petschnig Mária Zita. A Pénzügykutató Zrt. tudományos munkatársa 2024 decemberében adott egy videóinterjút, amiben arról kérdezték, vannak-e megfelelő közgazdászai Magyar Péternek. Erre Petschnig így fogalmazott: „van olyan szakértő Magyar Péter mellett, akinek az a dolga, hogy kutassa fel és építsen ki kapcsolatot a magyar kutatóintézetekben folyó munkával, megkereste a Pénzügykutatót […].” Rögtön ezután arról beszélt, hogy a cégnél készül gazdasági, önkormányzati, oktatási, külpolitikai és nyugdíjprogram.

Nem írnak, de írnak

Tehát Kéri nem ír tanulmányt a Tiszának és Petschnig nem szakértője a pártnak, elképzeléseik mégis eljutnak Magyar Péterékhez. Merthogy jönnek a tiszás összekötők és elviszik magukkal a baloldali és egyébként erősen megszorításpárti ötleteket. Abból pedig éppenséggel akad Kériék háza táján. Elég csak felidézni Petschnig Mária Zita azon megszólalásai közül néhányat, amelyekben az anyák élethosszig tartó adómentességével foglalkozott.

Eszement, nem kell önteni, nem javít a helyzeten

Tavaly szeptemberben például a kétgyermekes anyákról beszélve Petschnig eszement dolognak nevezte az új intézkedést. Szolnokon, egy Tisza-sziget vendégeként így fogalmazott: „Hát gondoltad volna, hogy ilyen ötlet, hogy aki két gyereket szült valaha, és most már, mit tudom én, 55-60 éves, annak nem kell fizetni személyi jövedelemadót? A gyerekek is már nagyok, ugye. Tehát olyan eszement dolgokkal, vagy amit ’22-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes személyi jövedelemadót. Szóval olyan eszement dolgokkal jönnek, ami nem jut eszünkbe.”