Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Eszement dolog adómentességgel pénzt adni a kétgyermekes anyáknak a fekete öves tiszás szakértő szerint

Eszement dolog a kétgyermekes anyáknak járó élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentesség, legalábbis Petschnig Mária Zita szerint. A Tisza-szigetek egyik kedvenc előadója szinte minden adandó alkalommal felszólal az összességében egymillió anyának jelentős pénzeket garantáló szabályok ellen. Egyik alkalommal még az ötvenes nőket is gúnyt tárgyává tette. A tiszás önleleplező elszólásokat bemutató cikksorozatunk mostani részében Petschnig Mária Zitának az anyák adómentessége ellen folytatott harcával foglalkozunk, de kitérünk arra is, miként jutnak el a baloldali gondolatok Magyar Péterékhez.

Munkatársunktól
2026. 03. 12. 5:05
Cikksorozatunk előző részében bemutattuk, hogy az első tiszásnak is nevezett Kéri László politológus szerint marhaság és a Fidesz legrosszabb öröksége az egykulcsos adó, amit felesége, Petschnig Mária Zita elhibázott lépésnek és egyenesen főbűnnek nevezett. Írásunkban megígértük, hogy egy mozzanatra visszatérünk, mégpedig arra: Kéri és Petschnig szakmai meglátásai számítanak-e a Tiszában.

Petschnig Mária Zita
Petschnig Mária Zita és Kéri László - Fotó: Máté Krisztián

Ennek kapcsán idéztük Kéri március eleji nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy egyikőjük sem szakértője a Tiszának és nem is dolgoznak a pártnak. Ezen a ponton tett azonban egy érdekes megjegyzést. A kérdésre, hogy ő vagy felesége írt-e tanulmányt Magyar Péteréknek, így válaszolt: „A Tiszának dehogy írtunk. […] Annyi lehetséges, hogy ahova írunk, oda eljuthattak a Tisza-összekötők is, és lehet, hogy elvitték.”

És hogy a tanulmányok elvitele hogyan történhet a gyakorlatban, azt nem más mondta el nyilvánosan, mint Petschnig Mária Zita. A Pénzügykutató Zrt. tudományos munkatársa 2024 decemberében adott egy videóinterjút, amiben arról kérdezték, vannak-e megfelelő közgazdászai Magyar Péternek. Erre Petschnig így fogalmazott: „van olyan szakértő Magyar Péter mellett, akinek az a dolga, hogy kutassa fel és építsen ki kapcsolatot a magyar kutatóintézetekben folyó munkával, megkereste a Pénzügykutatót […].” Rögtön ezután arról beszélt, hogy a cégnél készül gazdasági, önkormányzati, oktatási, külpolitikai és nyugdíjprogram.

Nem írnak, de írnak

Tehát Kéri nem ír tanulmányt a Tiszának és Petschnig nem szakértője a pártnak, elképzeléseik mégis eljutnak Magyar Péterékhez. Merthogy jönnek a tiszás összekötők és elviszik magukkal a baloldali és egyébként erősen megszorításpárti ötleteket. Abból pedig éppenséggel akad Kériék háza táján. Elég csak felidézni Petschnig Mária Zita azon megszólalásai közül néhányat, amelyekben az anyák élethosszig tartó adómentességével foglalkozott.

Eszement, nem kell önteni, nem javít a helyzeten

Tavaly szeptemberben például a kétgyermekes anyákról beszélve Petschnig eszement dolognak nevezte az új intézkedést. Szolnokon, egy Tisza-sziget vendégeként így fogalmazott: „Hát gondoltad volna, hogy ilyen ötlet, hogy aki két gyereket szült valaha, és most már, mit tudom én, 55-60 éves, annak nem kell fizetni személyi jövedelemadót? A gyerekek is már nagyok, ugye. Tehát olyan eszement dolgokkal, vagy amit ’22-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes személyi jövedelemadót. Szóval olyan eszement dolgokkal jönnek, ami nem jut eszünkbe.”

A szóban forgó rész 24:27-től kezdődik:

Petschnig korábban, májusban, az ATV-ben is beszélt a témáról, ám a közgazdász akkor nem csak az anyáknak járó adómentesség, hanem lényegében a 13. havi nyugdíj és a hivatásos állományúaknak járó fegyverpénz ellen is felemelte a szavát. Pontosan ezt mondta: „Nem kellene önteni a gazdaságba a keresletet a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség eltörlésével, a nyugdíjasoknak adott ilyen-olyan kedvezményekkel, a fegyvereseknek járó pénzekkel.” Mégpedig azért nem kellene, nehogy nőjön az infláció.

Az érintett rész 11:01-től hallható:

A közgazdász azonban már korábban megindította az anyák adókedvezménye elleni személyes hadjáratát. Petschnig márciusban, Gödöllőn – hol máshol, mint egy Tisza-szigetnél – így beszélt: „A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották – hát ezt már végleg nem értem –, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, hogyha százhúszezren vannak. De hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására.” Saját előadásában nem tudjuk bemutatni Petschnig gúnyolódást is tartalmazó gondolatfutamát, a videó ugyanis már nem elérhető.

Természetesen nem Petschnig az egyetlen a Tisza-közeli szakértők között, aki ellene van az összességében egymillió nőnek komoly havi megtakarítást jelentő személyi jövedelemadó-mentességnek. Cikksorozatunk következő részében tőlük is idézünk. Elöljáróban csak annyit: lesznek ismerős arcok.

(Folytatjuk.)

Borítókép: Petschnig Mária Zita (Fotó: Képernyőkép)

