Elő az esernyőt, olyan záporok és zivatarok érkeznek, hogy a riasztást is kiadták + videó

Napsütéssel indul a csütörtök, de a déli óráktól több helyen alakul ki zápor zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között alakul.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.2026. 03. 12. 6:24
A fátyolfelhők mellett nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, de általában többórás napsütésre van kilátás – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Délelőtt helyenként, délután már nagyobb számosságban fordulhat elő zápor, zivatar.  – nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, majd a középső országrészben, valamint az Alpokalja térségében. A zivatarokat lokálisan jelentős mennyiségű (> 15–20 mm) csapadék, szélerősödés és apró szemű jég kísérheti. A HungaroMet veszélyjelzése szerint első fokú riasztás van érvényben Pest, Baranya, Bécs-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Veszprém vármegyékben. 

A délies, míg az Északnyugat-Dunántúlon az északiasra forduló szél helyenként megélénkül, illetve csapadékgócok környezetében is előfordulhat élénk, akár erős széllökés. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.

Késő estére általában 4 és 12 fok közé hűl le a levegő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

