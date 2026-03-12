Elő az esernyőt, olyan záporok és zivatarok érkeznek, hogy a riasztást is kiadták + videó

A fátyolfelhők mellett nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, de általában többórás napsütésre van kilátás – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Délelőtt helyenként, délután már nagyobb számosságban fordulhat elő zápor, zivatar. – nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, majd a középső országrészben, valamint az Alpokalja térségében. A zivatarokat lokálisan jelentős mennyiségű (> 15–20 mm) csapadék, szélerősödés és apró szemű jég kísérheti. A HungaroMet veszélyjelzése szerint első fokú riasztás van érvényben Pest, Baranya, Bécs-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Veszprém vármegyékben.

A délies, míg az Északnyugat-Dunántúlon az északiasra forduló szél helyenként megélénkül, illetve csapadékgócok környezetében is előfordulhat élénk, akár erős széllökés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.

Késő estére általában 4 és 12 fok közé hűl le a levegő.

