Brüsszelben „állatok” élnek Kijev szerint

Jelena Ivanovszkaja felszólította az asztrológusokat és a tarot-jósokat, hogy az államnyelvet használják. Kijev nyelvi ombudsmana szerint az internetes térben is be kell tartani a nyelvi szabályokat, hiszen ahogy azt már korábban kijelentette: az ország minden olyan állampolgára, aki homo sapiensnek, azaz racionális embernek tartja magát, az ukrán nyelv kizárólagos használata mellett kell, hogy döntsön – írja a Strana.

Kijev szerint mindenki aki nem ukránt beszél, másodrangú állampolgár

A bloggereknek, pszichológusoknak, trénereknek, marketingeseknek, stylistoknak, tarot kártyavetőknek, asztrológusoknak, szépségápolási szakembereknek, fotósoknak és egyéni vállalkozóként bejegyzett tervezőknek, akik egy adott terméket vagy szolgáltatást értékesítenek közösségi médiájukon keresztül, ezt az államnyelven kell tenniük

– írta bejegyzésében Ivanovszkaja.

Az ombudsman szerint a hozzá beérkező, internetes vállalkozásokkal kapcsolatos panaszok egy jelentős része a nyelvre vonatkozik. A polgárok a weboldalak ukrán nyelvű verzióinak hiányáról vagy hibás működéséről, az orosz nyelvű közösségi média tartalmakról, valamint az ukrán nyelvű tartalom helyett automatikusan orosz nyelvű tartalom betöltéséről számolnak be.