Brüsszelben „állatok” élnek Kijev szerint

Jelena Ivanovszkaja mindenki figyelmét felhívta, hogy továbbra is az ukrán nyelvet kell használni, az internetes térben is. Kijev nyelvi ombudsmana korábban arról is beszélt, hogy az ország minden olyan állampolgára, aki homo sapiensnek, azaz racionális embernek tartja magát, az ukrán nyelv kizárólagos használata mellett kell, hogy döntsön. Ezen eszmefuttatás szerint Brüsszelben „állatok" élnek Kijev szerint, hiszen nem ukránt beszélnek.

2026. 03. 12. 6:44
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
Jelena Ivanovszkaja felszólította az asztrológusokat és a tarot-jósokat, hogy az államnyelvet használják. Kijev nyelvi ombudsmana szerint az internetes térben is be kell tartani a nyelvi szabályokat, hiszen ahogy azt már korábban kijelentette: az ország minden olyan állampolgára, aki homo sapiensnek, azaz racionális embernek tartja magát, az ukrán nyelv kizárólagos használata mellett kell, hogy döntsön – írja a Strana

Kijev szerint mindenki aki nem ukránt beszél, másodrangú állampolgár
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

A bloggereknek, pszichológusoknak, trénereknek, marketingeseknek, stylistoknak, tarot kártyavetőknek, asztrológusoknak, szépségápolási szakembereknek, fotósoknak és egyéni vállalkozóként bejegyzett tervezőknek, akik egy adott terméket vagy szolgáltatást értékesítenek közösségi médiájukon keresztül, ezt az államnyelven kell tenniük

– írta bejegyzésében Ivanovszkaja. 

Az ombudsman szerint a hozzá beérkező, internetes vállalkozásokkal kapcsolatos panaszok egy jelentős része a nyelvre vonatkozik. A polgárok a weboldalak ukrán nyelvű verzióinak hiányáról vagy hibás működéséről, az orosz nyelvű közösségi média tartalmakról, valamint az ukrán nyelvű tartalom helyett automatikusan orosz nyelvű tartalom betöltéséről számolnak be. 

Március 10-ig a nyelvi ombudsman 130 panaszt kapott weboldalakkal kapcsolatos jogsértésekről, ami az idei panaszok teljes számának 28 százalékát teszi ki.

Ivanovszkaja már korábban is panaszkodott az ukrán nyelv háttérbe szorulása miatt, ennek egyik fejezete volt, amikor saját lányáról beszélve elárulta, hogy oroszul posztol, miután barátai oroszul beszélnek. Egy alkalommal pedig nemes egyszerűséggel kijelentette, hogy az ország minden olyan állampolgára, aki „homo sapiensnek, azaz racionális embernek tartja magát”, az ukrán nyelv kizárólagos használata mellett döntött.

 

Az önukránosításunk, amely 2022-ben fellángolt, valóban felelősséget érzett bennünk a biztonságunkért. Az a tény pedig, hogy az orosz szó, amit hallottunk, nemcsak tagadást, hanem a valós veszély érzését váltotta ki belőlünk, éberségre késztetett minket, és arra kényszerítette azokat, akiknek az orosz az anyanyelve, hogy áttérjenek az ukránra 

– fogalmazott Ukrajna kifogásolható  nyelvi reform intézkedései kapcsán. 

Borítókép: Ukrán fiatalok egy írásbeli vizsgán (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

