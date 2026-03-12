Mindenáron elgáncsolnák a Kutyapártot a tiszások

– Mindenáron el akarja érni a Tisza Párt elnöksége, hogy az áprilisi választásokon kizárólag a Tisza Párt és a Fidesz jelöltjei szerepeljenek a szavazólapon – mondta el a lapunknak egy, az elnökséggel együtt dolgozó munkatárs.

Fotó: BACHPEKARYMATE

Az informátorunk elmondása szerint a Tisza Párt elnöksége saját magát leplezi le, amikor a baloldali kis pártok visszalépését akarja elérni.

Az alapnarratívánk az, hogy mi vagyunk a többség, akármi is lesz, nyerünk. Megosztjuk a méréseket, amikben 20 százalékos előnyök vannak. Ezután meg a 2-3 százalékos DK-t és a Kutyapártot kezdjük el támadni, ami totális lebukás

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, az elnökség ezt ugyanakkor nem veszi tudomásul, ugyanis a belső mérések egyértelműen azt mutatják, a választási győzelemtől messze áll a Tisza Párt.

A matek szerint az összes ellenzéki, még a Mi Hazánk szavazói is kellenének egy győzelemhez, ami képtelenség

– emelte ki az informátor. A belső mérésekkel kapcsolatban elmondta, az egyéni körzetekben a várakozásokhoz képest is rosszul áll a Tisza Párt.

A listával nincs nagy baj, viszont az egyéni körzetekben, különösen a vidéki térségekben eléggé nagy problémák vannak, amit Péter országjárása sem fog megoldani

– tette hozzá.

Amint arról már korábban beszámoltunk, a Tisza Párt belső felmérései nem igazolták vissza Magyar Péterék várakozásait. A választókerületek többségében nincs protesthangulat, így a kettős listás szavazásként emlegetett politikai stratégia kifulladni látszik. A kutatások szerint az áprilisi választáson ismét az egyéni jelöltek ismertsége és hitelessége válhat a legfontosabb tényezővé – miközben az új ellenzéki szereplők sok körzetben még nem rendelkeznek felépített jelölti hálózattal.